Ericsson korištenjem Intelligent Deploymenta razvija mreže nove generacije

S brzim napretkom tehnologije, mreže postaju sve složenije i raznolikije. Stoga je sve veća potražnja za implementacijama mreža spremnih za budućnost i s brzim povratom ulaganja, a koje najbolje odgovaraju potrebama pružatelja usluga.

Imajući to na umu, Ericsson je redizajnirao uvođenje mreža za 5G doba na temelju rješenja Intelligent Deployment. Kao gradivni element za optimalno upravljanje životnim ciklusom mreže, ovo rješenje povezuje dizajn mreže, instalaciju, integraciju, tehnički prijem mreže, održavanje i razvoj usluga.

Rješenje uključuje karakteristike poput umjetne inteligencije, automatizacije i podacima pogonjenu arhitekturu temeljenu na oblaku koja podržava različite funkcionalnosti koje pružatelji usluga mogu koristiti, kao što su npr. inteligentni inženjering lokacija za smještaj mrežne opreme, inteligentna integracija mrežnih čvorova i udaljeni pristup.

Digitalizirani procesi vođeni podacima pružateljima usluga omogućuju brže i učinkovitije donošenje odluka o upravljanju mrežom u skladu s očekivanjima tržišta i korisnika. Integracija umjetne inteligencije osigurat će razvoj mreže u skladu s trendovima.

Nello Califano, odgovoran u Ericssonu za upravljanje strategijom i portfeljom u području Mreže, kaže: „Naše rješenje uvelike poboljšava način na koji gradimo mreže, čineći ga agilnijim, fleksibilnijim i osjetljivijim na potrebe korisnika. To znači da dijelove našeg portfelja možemo isporučiti pružateljima usluga na temelju njihovih specifičnih zahtjeva. Koristimo opsežne uvide u podatke kako bismo ponudili nove usluge, kao i prevenirali probleme uvođenjem inteligentnog praćenja mreže čak i nakon završetka implementacije. Ulažući više u naše mrežne usluge, stvaramo bolja rješenja za svoje klijente."

Rješenje uključuje ponudu orijentiranu prema rezultatima (kupnja profesionalnih usluga); ponudu temeljenu na pretplati (kupovina pristupa individualnim mogućnostima ili cijeloj ponudi) ili mješavinu kako i kada je potrebno za cijeli proces inteligentne implementacije ili posebno za usluge implementacije mreže.

To pružateljima usluga omogućuje da osiguraju veću točnost, transparentnost i troškovnu učinkovitost od pregleda lokacije do njenog tehničkog prijama, veću fleksibilnost u upravljanju promjenama i brže vrijeme do izlaska na tržište.