Glasovna usluga VoLTE Hrvatskog Telekoma dostupna i na iPhoneu

Usluga VoLTE usluge Hrvatskog Telekoma od danas je dostupna i korisnicima iPhonea. Glasovna VoLTE usluga Hrvatskog Telekoma koja omogućava razgovore putem super brze LTE mreže dostupna je svim korisnicima novijih modela iPhonea (iPhone 6, 6 Plus, SE, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus i X).

Prednosti su osjetne ako oba uređaja koja sudjeluju u razgovoru imaju aktiviranu uslugu na svojim uređajima

Usluga VoLTE donosi čist i prirodan zvuk, uspostavu poziva u vremenu od 2,5 sekunde (umjesto prosječnih 6,2 sekundi na 3G mreži), superbrzi prijenos podataka prilikom telefoniranja, te štedi bateriju. Kako bi vlasnici iPhonea mogli nesmetano koristiti VoLTE uslugu potrebno je na uređaj instalirati 11.2 ili noviju verziju iOS-a.

Za korištenje ove opcije nema dodatne naknade jer je već uključena u mjesečnu naknadu tarife, dok će se VoLTE pozivi obračunavati kao i svi ostali pozivi sukladno tarifnom modelu, priopćili su danas iz HT-a.

LTE tehnologija zasnovana je na 4G mreži te omogućava iznimno velike brzine prijenosa podataka i naglašeno bolju kvalitetu razgovora. Dodatno, uz VoLTE uslugu korisnici iPhonea sada imaju mogućnost obavljati razgovore dok istovremeno pregledavaju internetske sadržaje visoke kvalitete (HD/UHD). Uslugu VoLTE moguće je koristiti u području pokrivenosti HT LTE mrežom.