Mjesec dana neograničenog Interneta za 5. rođendan Magente 1

Magenta 1 tijekom travnja i svibnja daruje neograničeni mobilni internet, 100 GB uz Internet posvuda, HBO Premium na MAXtv To Go bez dodatne naknade te popuste na 5G uređaje i opremu

Magenta 1, proizvod Hrvatskog Telekoma u kojem su objedinjene sve telekom usluge, obilježava pet godina od svojeg predstavljanja na tržištu. Trenutačno više od 266.000 kućanstva koriste usluge iz Magenta 1 paketa, a od 20. travnja, za svoj peti rođendan, nove i postojeći korisnici moći će iskoristiti neku od "slavljeničkih" pogodnosti., poručuju iz HT-a.

Flat Internet, popusti i akcije

Tako će svi privatni pretplatnici mobilne telefonije u razdoblju od 20. travnja do 20. svibnja imati na raspolaganju neograničeni mobilni Internet. Neograničeno surfanje u ovom razdoblju bit će dostupno i na 5G mreži svim korisnicima koji imaju 5G kompatibilan uređaj. Onima, pak, koji tek namjeravaju nabaviti 5G uređaje Magenta 1 donosi uštede prilikom kupnje, koje se kreću od 555 sve do 1.555 kuna. Uz 5G uređaje u akcijskoj ponudi bit će, uz popust od 50%, dostupan i bogat izbor dodatne opreme.

Dodatno, svim korisnicima paketa Internet posvuda automatski se povećava promet uključen u opciju sa 60 GB na 100 GB. Povećan paket mobilnog prometa vrijedi do kraja lipnja. Uz sve to, korisnici mogu gledati HBO Premium sadržaj na MAXtv to Go bez naknade mjesec dana.

"Kontinuiran rast broja korisnika Magenta 1 i njihovo visoko zadovoljstvo pokazuju kako korisnici itekako prepoznaju prednosti napredne premium usluge te mogućnosti i posebne pogodnosti kombiniranja fiksnih i mobilnih usluga. Na tome nastavljamo graditi i pružati našim korisnicima najbolje korisničko iskustvo uz najkvalitetniju ponudu sadržaja", izjavio je Richard Brešković, direktor Sektora marketinga za privatne korisnike Hrvatskog Telekoma.