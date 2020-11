Najveći generator prihoda od 5G usluga do 2030. godine bit će M-commerce

Ericsson ConsumerLab objavio je izvješće „Harnessing the 5G Consumer Potencial“ u kojem prognoziraju buduću zaradu od 5G mreža. Izvješćem je obuhvaćeno razdoblje do 2030. godine, do kada bi 5G korisničko tržište prema Ericssonovim analitičarima na globalnoj razini trebalo vrijediti čak 31 bilijun američkih dolara. Prema istom izvoru pružateljima komunikacijskih usluga od tog iznosa trebalo bi na ime zarade pripasti 3,7 bilijuna USD, a navedeni iznos bi mogao biti i veći budući se očekuje da će se u idućih deset godina pojaviti i nove digitalne usluge.

U izvještaju se navodi i kako bi s proaktivnim objedinjavanjem i promoviranjem 5G korisničkih slučajeva pružatelji komunikacijskih usluga do 2030. godine mogli generirati do 131 milijardu USD prihoda i to samo od digitalnih usluga. U projekciji prihoda navodi se kako bi 40% tih prihoda došlo od strane korisničke potrošnje vezano uz poboljšane videozapise, uz sadržaje proširene i virtualne stvarnosti te igranja u oblaku preko 5G mreža. Vjeruje se kako će proširena stvarnost potaknuti više od polovice potrošnje korisnika na imerzivne medije do 2030. godine, počevši od igranja do širenja na područja poput kupovine, obrazovanja i udaljenje suradnje.

Ericssonovi analitičari navode kako bi utjecaj pandemije COVID-19 mogao utjecati na osobne financije, a time i na financijske prioritete potrošača i njihovu spremnost dodatnog plaćanja 5G usluga. Naime, početkom 2019, godine, kada pandemije COVID-19 nije bilo prosječni je potrošač bio spreman platiti 20% više za 5G, a sada krajem 2020. godine ta je brojka pala na 10%. Međutim u izvješću stoji i kako je svaki rani usvojitelj 5G usluga i dalje spreman za njih platiti 20% više, što bi prema Ericssonu moglo pomoći u poticanju gospodarskog oporavka. Primjerice, u SAD-u 38 milijuna postojećih korisnika pametnih telefona tvrdi da će preći na novi 5G iPhone u narednih 6 mjeseci. Dodatno predviđa se kako će većina ukupnih globalnih 5G prihoda od korisnika za ICT industriju stići putem M-commercea.

Nadalje, previđa se kako bi proaktivnim poticanjem usvajanja 5G usluga od strane korisnika pružatelji komunikacijskih usluga mogli dobiti 34% veći prosječni prihod po korisniku od 5G do 2030. godine. To bi moglo povećati prihode od korisnika po složenoj godišnjoj stopi rasta od 2,7 posto u usporedbi s niskim rastom prihoda od svega 0,03 posto pasivnim pristupom tijekom desetljeća. U izvješću se naglašava i uloga tehnologija koje omogućuju razvoj, kao što su edge computing i odsječci mreže, a koje će pružateljima usluga pomoći da osiguraju 5G prihode, a koje bi mogli ostvariti od osnovnih digitalnih usluga kao što su igranje u oblaku i aplikacije PS ili srodnih digitalnih usluga, kao što su povezivost u automobilu i povezane sigurnosne značajke.

Ovo je prvi put da je Ericsson predstavio prognozu prihoda za 5G korisničko tržište koje ostaje temeljna djelatnost pružatelja komunikacijskih usluga. Kroz naše istraživanje istaknuli smo ulogu razvoja korisničkih slučajeva, inovacija u tarifama, kvalitete pokrivenosti 5G mrežom i partnerstva u ekosustavu kako bismo ostvarili pravi potencijal ovog tržišta. Jasno je da će 5G potaknuti ogromne mogućnosti za pružatelje komunikacijskih usluga u poslovanju s korisnicima tijekom desetljeća. Budući da je ovo putovanje već u tijeku, oni pružatelji komunikacijskih usluga koji brzo i proaktivno razvijaju svoju ponudu vjerojatnije će ostvariti bolje rezultate." rekao je Jasmmet Singh Sethi, čelnik ConsumerLaba, Ericsson Research.

Detaljno izvješće dostupno je putem ove poveznice, na službenim stranicama tvrtke Ericsson.