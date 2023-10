Od listopada jeftiniji podatkovni roaming u zemljama Zapadnog Balkana, evo što nude domaći operateri

Telekomunikacijski operateri iz Europske unije i oni sa Zapadnog Balkana postigli su krajem prošle godine u Tirani sporazum o snižavanju cijena roaminga za građane. Na tadašnjem samitu "EU – Zapadni Balkan" bio je postignut značajan sporazum, koji je imao za cilj umanjiti ponekad zastrašujuće visoke cijene podatkovnog roaminga između ova dva bloka zemalja.

Pojeftinjenje i do 99%

Zapadni Balkan u ovom slučaju uključuje Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju, a dogovor je inicijalno bilo podržalo 38 telekomunikacijskih operatera, iako je i dalje riječ o dobrovoljnom pristupanju sporazumu i posljedičnom snižavanju cijena.

Od 1. listopada ovaj je dogovor i službeno na snazi, a dogovorna je najviša cijena podatkovnog roaminga postavljena na 18 eura za gigabajt, uključujući porez. Ovisno o tarifama i zemljama, ponegdje su cijene pale i na 1,6 eura po gigabajtu prenesenih podataka u roamingu, a sniženja cijena općenito su na razini od najmanje 25%, pa sve do čak 99% u nekim slučajevima.

Slijedom ovih promjena u tarifama, provjerili smo i s tri domaća telekoma što nude svojim korisnicima, koji će se s njihovim pretplatničkim paketima uputiti u neku od zemalja Zapadnog Balkana. U nastavku donosimo njihove opise usluga i cijena podatkovnog roaminga za te zemlje.

A1

Pristupanje Deklaraciji o roamingu je dobrovoljno te su do sada Deklaraciju potpisali operatori iz država EU i Zapadnog Balkana. Njome se ne predviđa ukidanje roaming naknada niti uvođenje tzv. Roam Like at Home modela odnosno korištenja usluga u roamingu po domaćim cijenama, već se potpisnici obvezuju pristupiti komercijalnim pregovorima sa svakim operatorom koji je potpisnik Deklaracije s ciljem smanjenja roaming naknada. To se isključivo odnosi na prijenos podataka u roamingu i vrijedi samo za operatore koji su pristupili Deklaraciji.

A1 Hrvatska je i prije 1. listopada uvela opciju Roaming REGIJA 3 GB uz naknadu u iznosu 9 eura. Također, s novim portfeljem usluga za privatne i male poslovne korisnike u višim tarifama već je uključeno 3 GB prometa u regiji.

Telemach

Od početka listopada 2023., Telemach svojim pretplatnicima koji koriste roaming usluge mobilnih operatera u zemljama regije, (konkretno BiH, Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Kosovo i Albanija) nudi vrlo povoljne podatkovne opcije za pristup internetu: 9,90 € za čak 3 GB podatkovnog prometa i 5,90€ za 500 MB podatkovnog roaming prometa (PDV uključen).

Navedene opcije su dostupne privatnim i poslovnim pretplatnicima, a aktivirati ih se može u aplikaciji Moj Telemach, slanjem SMS poruke, na svakom prodajnom mjestu ili pozivom u Službu za korisnike Telemacha. Jednom uključena, opcija ostaje aktivna svaki mjesec sve dok ju korisnik sam ne isključi, s tim da korisnik na korištenje dobiva puni iznos podatkovnog prometa bez obzira na dan uključenja u mjesecu.

Hrvatski Telekom

Za sve hrvatske korisnike koji planiraju posjetiti neku od zemalja u okruženju, koje nisu dijelom EU roaming prostora, Hrvatski Telekom u srpnju je uveo novu opciju za surfanje "Travel & Surf Regija". Ta roaming opcija uključuje 3 GB internetskog prometa, koji se mogu koristiti u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji i Kosovu.

Bila je to prva usluga u Hrvatskoj koja je omogućila korištenje Interneta u zemljama zapadnog Balkana po prihvatljivijim cijenama. Trajanje opcije je 14 dana, jednokratna je i ne obnavlja se automatski, a korisnik nakon što potroši 3 GB interneta ili nakon isteka trajanja opcije ima mogućnost ponovne aktivacije. Cijena opcije iznosi 9,99 eura s PDV-om.