Od ponedjeljka roaming jeftiniji unutar šest zemalja Zapadnog Balkana

Bosna i Hercegovina, Srbija, Sjeverna Makedonija, Kosovo, Crna Gora i Albanija postigle su u svibnju prošle godine dogovor o snižavanju cijena roaminga u mobilnim mrežama, koji stupa na snagu 1. srpnja. Počevši, dakle, s ovim tjednom, građani navedenih zemalja će, kada putuju u neku drugu zemlju Zapadnog Balkana, imati mogućnost koristiti vlastite mobilne uređaje po povlaštenim cijenama.

Cijene će biti ograničene na 0,19 eura po minuti poziva, 0,06 eura za SMS poruku te 0,2 eura po megabajtu internetskog prometa. Isti dogovor, poznat kao Digitalna agenda za Zapadni Balkan, uključuje i plan prema kojem će se na ovom području 2021. godine u potpunosti ukinuti troškovi roaminga, na isti način kao što su sada ukinuti unutar EU – pa će građani spomenutih država u cijeloj regiji moći telefonirati i surfati na mobitelima kao da se nalaze u svojoj zemlji.

Dogovora s EU još nema

Kad je riječ o prekograničnom ukidanju roaminga između Zapadnog Balkana i EU, tu je priča nešto kompliciranija. "U izjavi podrške Digitalnoj agendi za Zapadni Balkan, koja je potpisana u svibnju prošle godine u Sofiji, istaknuta je i podrška implementaciji plana za olakšavanje smanjenja troškova roaminga između naše regije i EU. Međutim, Europska komisija bila je fokusirana da se potpiše ovaj sporazum za ukidanje roaminga na Zapadnom Balkanu, a kada se to dogodi, da se onda otvori i pitanje ukidanja roaminga između nas i EU“, rekao je srbijanski ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. "Kada bi se to dogodilo, bila bi to najdirektnija i najopipljivija podrška koju bi mogli osjetiti građani na Zapadnom Balkanu", dodao je.