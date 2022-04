Telemachova 5G mreža pokazala se kao najbrža u Hrvatskoj prema Speedtestu

Poznati servis za mjerenje brzine internetske veze Speedtest, u vlasništvu kompanije Ookla, potvrdio je da Telemachova 5G mreža postiže najveće 5G brzine downloada i uploada u Hrvatskoj.

Telemachova 5G mreža već je danas dostupna u glavnim gradskim središtima u Hrvatskoj – u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Puli, Rijeci, Zadru kao i u brojnim manjim gradovima. 5G signalom pokriveni su Istra i velik dio Primorja, intenzivno se uvodi i na otoke pa će do početka turističke sezone najbržom 5G mrežom Telemach pokriti cijelu Hrvatsku. Zahvaljujući investicijskom ciklusu Telemacha i United Grupe od milijardu kuna, u manje od godinu dana Telemach će najnapredniju 5G tehnologiju dovesti na područje cijele Hrvatske.

Izmjerili korisnici

"Ponosni smo što uz najbržu 10 Giga optičku mrežu, koju smo lansirali prije više od šest mjeseci, imamo sada i najbržu 5G mrežu. To je rezultat naših ulaganja u izgradnju i modernizaciju mobilne mreže što je prepoznala Ookla na temelju tisuća testiranja koje su pokrenuli korisnici putem Speedtesta. Danas Telemach ima najveći footprint brze 5G mreže te je naša najbrža 5G mreža dostupna za oko milijun hrvatskih građana, a ovaj broj svakim danom raste. Ovo pokazuje koliko smo ozbiljni u namjeri da u Hrvatsku dovedemo state of the art tehnologiju i ubrzamo pozicioniranje Hrvatske visoko na digitalnoj karti Europe", izjavio je predsjednik Uprave Telemacha Adrian Ježina te dodao kako istodobno s izgradnjom najbrže 5G mreže, Telemach intenzivno radi na nadogradnji postojeće 4G mobilne mreže kako bi osigurao vrhunsko mobilno broadband iskustvo svim korisnicima.

Adrian Ježina

Telemachovi mobilni paketi uključuju 5G brzine bez dodatne naknade, a nedavno su trajno obogaćeni s dvostruko više gigabajta, uz neograničene minute i SMS-ove. Neovisno o postojanju ugovorne obveze, pakete pod istim uvjetima mogu koristiti novi i postojeći korisnici.

"Na ispravno mjerenje performansi 5G mreže utječe više komponenti. S preciznim testiranjem u aplikaciji i našom globalnom mrežom poslužitelja visokih performansi, Speedtest je na jedinstvenoj poziciji da mjeri punu propusnost 5G mreža. Potrošači mogu pouzdano vidjeti kad testiraju 5G vezu u aplikaciji Speedtest, a davatelji usluga mogu točno izmjeriti performanse i kvalitetu 5G mreže svojih korisnika. Zadovoljstvo nam je što smo prepoznali da Telemach ima najveće 5G brzine downloada u Hrvatskoj. To je dokaz njihove izuzetne izvedbe u prvom tromjesečju 2022. na temelju Ookline rigorozne analize testiranja koju su pokrenuli potrošači u suradnji sa Speedtestom", izjavio je Doug Suttles, izvršni direktor Ookle.