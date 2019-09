Hrvatska prelazi na DVB-T2: objavljujemo sve najvažnije informacije na jednom mjestu

U petak, 6. rujna 2019. godine pokrenuto je odašiljanje televizijskih programa u HD rezoluciji s odašiljača Sljeme u novom, tzv. M2 multipleksu u DVB-T2 sustavu s HEVC standardom kodiranja video signala čime je započet prijelaz odašiljanja s DVB-T na novi DVB-T2 sustav. O tom smo događaju već izvještavali, a sada iz Odašiljača i veza šalju i dodatne informacije koje prenosimo u nastavku.

Prijelazno razdoblje do polovice 2020.

Istovremeno odašiljanje postojećeg DVB-T i novog DVB-T2 sustava predviđa se do polovice slijedeće godine kada, prema trenutnim planovima, proces završava gašenjem starog DVB-T sustava. Sukladno tome građanima ostaje dovoljno vremena za prilagodbu na novi sustav prijma TV signala.

Uz bolju sliku u HD rezoluciji, zahvaljujući novom DVB-T2 sustavu i odabranim parametrima mreža, signal će biti jači i njime će se kvalitetnije pokriti više stanovništva, a također će se izjednačiti kvaliteta pokrivanja 3. i 4. HRT-ovog programa, kao i programa RTL2 te Doma TV iz sadašnjeg multipleksa B s pokrivanjem kao što imaju primarni kanali HRT1, HRT2, RTL i Nova TV jer će svi biti u jednom multipleksu – novom M1.

SIGNAL SA SLJEMENA Odašiljač: Sljeme, Multipleks: MUX M2; Tehnologija: DVB-T2; Regija: D04; Odašiljački kanal: 40; Odašiljačka frekvencija: 626.00 MHz; Popis HD programa: HTV 1 HD, HTV 2 HD, NOVA TV HD, HRT 3 HD, HRT 4 HD, Doma TV HD, MrežaZG HD

Nabavite kompatibilne uređaje

Građani će trebati, ako već nemaju, najkasnije do 1. srpnja 2020. godine nabaviti prijamnik koji može primati DVB-T2/HEVC signal. Građani mogu kupiti novi prijamnik (tzv. Set Top Box) i spojiti na postojeći TV prijamnik ili kupiti novi televizor s ugrađenim DVB-T2 biračem kanala i HEVC video dekoderom. Takvi prijamnici već su nekoliko godina u prodaji i sve češće su zastupljeni osobito nakon objave HAKOM-ove preporuke iz 2017. godine.

Početak odašiljanja s objekta Sveta Nedjelja i Zagreb – Prisavlje 3 planiran je do kraja listopada, a s ostalih objekata najkasnije do 15. studenog 2019. godine. Nakon puštanja u rad svih objekta za mrežu multipleksa M2 do sredine studenog 2019. godine, HD signal trebao bi biti dostupan 97% stanovništva RH. Nakon prelaska na novi sustav, sredinom iduće godine signalom multipleksa M1 biti će pokriveno više od 99% stanovnika RH. Nakladnici u značajnoj mjeri već imaju programski sadržaj u HD rezoluciji i oni će biti spremni ponuditi signale u novom formatu za odašiljanje.

Uskoro i medijska kampanja

Javnost će o svemu biti dodatno informirana putem medijske kampanje koja je u pripremi, a biti će fokusirana na građane, ali i na trgovce. Građanima savjetujemo da kod kupovine novih prijamnika, televizora ili set-top-box-a, obavezno obrate pažnju da ima mogućnost prijma DVB-T2 signala s h.265/HEVC standardom kodiranja. Takvi su već sad dostupni u trgovinama, no još uvijek se nađe i onih koji to nisu i koji su češće na akcijama. Trgovce s druge strane također treba uputiti budući da su oni ti koji najčešće pomažu građanima odabrati pravi uređaj, zaključili su iz OiV-a.