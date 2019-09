Uskoro počinje emitiranje zemaljske HD televizije u Hrvatskoj, evo što morate znati

Odašiljači i veze će do sljedeće nedjelje, 15. rujna, pokrenuti odašiljanje multipleksa M2 u DVB-T2/HEVC tehnologiji s odašiljača Sljeme. Napokon to neće više biti - eksperimentalni program

Posljednje pripreme za početak emitiranja DVB-T2/HEVC signala u Hrvatskoj sa zemaljskih odašiljača su u tijeku. Tim smo povodom kontaktirali Odašiljače i veze i provjerili koje su najnovije informacije, te što sve treba znati želite li putem vlastite antene i televizora kroz desetak dana početi gledati televiziju visoke rezolucije.

Plan za početak emitiranja DVB-T2/HEVC signala, kažu nam iz OiV-a, ne mijenja se u odnosu na ranije predanu ponudu te izdanu dozvolu od HAKOM-a. Odašiljanje multipleksa M2 u DVB-T2 tehnologiji korištenjem HEVC sustava kodiranja će započeti s objekta Sljeme najkasnije do 15. rujna 2019. godine.

Početak odašiljanja s objekata Sveta Nedjelja i Zagreb-Prisavlje 3 planiran je do kraja listopada, a sa svih ostalih objekata na području države, kako je i ranije predviđeno, najkasnije do 15. studenog 2019. godine. Do sredine studenoga bi, dakle, iz svih dijelova Hrvatske trebalo biti moguće "uhvatiti" HD signal.

NovaTV i HRT sigurni

Kako smo do sada navikli da se na novim i eksperimentalnim TV kanalima nešto prije početka "pravog" emitiranja nađe takozvani "color bar" test, upitali smo OiV i o tome. Ovoga puta, kažu, toga neće biti. "U multipleksu M2 predviđeno je odašiljanje HD sadržaja. Nije predviđeno odašiljanje color bara, ali gledatelji će imati dovoljno vremena da pronađu nove kanale", poručuju.

Zanimalo nas je i koji nakladnici će već 15. rujna biti u mogućnosti proizvesti HD sadržaje, odnosno koje programe prve možemo očekivati u HD-u. "Za sada nemamo potpunu informaciju koji nakladnici će moći proizvesti sadržaj u HD rezoluciji do početka odašiljanja. Trenutno čekamo dodatne informacije o istome, a za sada imamo potvrdu od HRT-a i NovaTV", odgovoreno nam je iz OiV-a.

Kako je za sljedeću godinu planiran i prelazak regionalnih odašiljača na DVB-T2/HEVC, tako će i regionalne televizije imati mogućnost emitirati HD program. Trenutačno, pak, u OiV-u ne raspolažu informacijom koji će regionalni nakladnici tada moći proizvesti sadržaj u HD rezoluciji.

SUSTAVI KODIRANJA Televizijski programi u mreži multipleks M1 i televizijski programi nacionalne razine u mreži multipleks M2 odašilju se u formatu 1080p50 s H.265/HEVC standardom kodiranja. Minimalni kapacitet za jedan televizijski program je 3.00 Mbit/s. Televizijski programi regionalne razine u mreži multipleks M2 i lokalne razine u mreži multipleks L1 mogu se, ovisno o zahtjevu nakladnika i raspoloživom kapacitetu multipleksa, odašiljati u formatima: 1080p50 s HEVC kodiranjem (min. 3,00 Mbit/s), 720p s HEVC kodiranjem (min. 2,50 Mbit/s), 540p s HEVC kodiranjem (2,00 Mbit/s) ili 576i s H.264/AVC kodiranjem. Minimalni kapacitet za jedan televizijski program je 2,00 Mbit/s.

Promotivna kampanja za građane i trgovce

U ponudi za dobivanje dozvole OiV se obvezao osmisliti i provesti "sveobuhvatnu, motivirajuću i usredotočenu promidžbenu kampanju radi informiranja javnosti o prelasku na novi sustav zemaljske televizije", a sve u svrhu uspješnog prelaska na novi sustav odašiljanja DVB-T2/HEVC. Pripreme za medijsku kampanju su, poručuju, u tijeku, a ista će biti će fokusirana kako na građane, tako i na trgovce.

"Građanima savjetujemo da kod kupovine novih prijamnika, televizora ili set-top-box-a, obavezno obrate pažnju da ima mogućnost prijema DVB-T2 signala s H.265/HEVC standardom kodiranja. Takvi su već sad dostupni u trgovinama, no još uvijek se nađe i onih koji to nisu i koji su češće na akcijama. Trgovce s druge strane također treba uputiti budući da su oni ti koji najčešće pomažu građanima odabrati pravi uređaj", pojasnili su svoje namjere u Odašiljačima i vezama.

Pripazite da vam prijamnik (televizor ili set-top-box) ima ove oznake na sebi

Gašenje starog DVB-T sustava

Mreža MUX M1 će 1. srpnja 2020. godine postići punu pokrivenost od 99,29% stanovništva Republike Hrvatske. Prijelazno razdoblje završava 1. srpnja 2020. godine, početkom odašiljanja MUX M1 u sustavu DVBT2 sa standardom kodiranja H.265/HEVC. Stare DVB-T mreže MUX A i MUX B isključit će se 30. lipnja 2020. godine u 23:59 sati.

1. srpnja 2020. godine OIV će uključiti novi multipleks M1 i u potpunosti prijeći na DVB-T2 sustav odašiljanja svih programa nacionalne razine u HD rezoluciji s pokrivanjem više od 99% stanovništva.