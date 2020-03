Japanska nacionalna TV kuća NHK najavljuje 8K prijenose s Olimpijskih igara

Ako do ljeta situacija s koronavirusom u svijetu ne eskalira do neviđenih razmjera, Olimpijske i Paraolimpijske igre u Tokiju trebale bi se održati prema planiranom rasporedu, od 24. srpnja do 9 kolovoza odnosno od 25. kolovoza do 6. rujna. Bit će to prvi veliki događaji u svijetu koji će biti snimani i uživo prenošeni u video zapisu rezolucije 8k.

8k uživo iz helikoptera

Japanska nacionalna TV kuća NHK na ovaj se tehnološki iskorak priprema već godinama. Još krajem 2018. u toj je zemlji pokrenut prvi TV kanal koji emitira u 8k video rezoluciji uz 22.2-kanalni audio, a sada su objavljeni planovi za prijenose događanja s Olimpijskih igara.

U 8k će sigurno biti snimane ceremonije otvaranja i zatvaranja Igara, a tijekom njih bit će obavljen i prvi prijenos uživo 8k videa snimanoga iz helikoptera.

NHK to broadcast Tokyo 2020 events in 8K https://t.co/uAJ4SFSqPQ pic.twitter.com/IYo9Noc1RT — WonTouch (@WonTouch_Agency) March 7, 2020

Neće svi sportski događaji tijekom Olimpijskih igara biti popraćeni 8k prijenosom – on će biti rezerviran za one najzanimljivije i najgledanije. Bit će tu atletskih finala, vodenih sportova, badmintona i stolnog tenisa, juda i ostalih dalekoistočnim gledateljima najatraktivnijih sportskih okršaja. Iz NHK su potvrdili da će gledatelji koji mogu na svojim televizorima gledati 8k sliku imati prilike prijenose u toj tehnologiji gledati svakoga dana za vrijeme održavanja Olimpijskih igara.