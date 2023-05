Bravia OLED 65A80L dolazi iz srednje razine Sony OLED ponude, u startu s visokom cijenom

SPECIFIKACIJE – Sony Bravia OLED 65A80L Ekran 65 OLED/ 4K (3.840x2.160) / 120 Hz HDR Da (HDR 10, HLG Dolby Vision) Konektori 4x HDMI (2x HDMI 2.1), 3xUSB Mreža LAN, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 Procesor Cognitive Processor XR Softver Google TV

Ovisno o seriji Sony isporučuje svoje OLED televizore s LG ili Samsungovim panelima. Klasični OLED zasloni kao što je slučaj kod A80L dolaze iz LG-a i nemaju tehnologiju za višu razinu svjetline kao što su MLA ili QD-OLED. Ovi klasični OLED zasloni nalaze se u ulaznoj i srednjoj kategoriji televizora, dok su Samsungovi QD-OLED rezervirani za najvišu klasu Sony Bravia XR OLED-a. Ovaj model je u travnju krenuo u prodaju, a na našem tržištu 65 inčna izvedba stoji visokih 3.099 eura. Za tu je cijenu moguće nabaviti prošlogodišnje high end modele poput LG G2 OLED-a, ali ne i MLA ili QD-OLED uređaje zasada.

Dizajn se nije puno odmaknuo od prošle godine, budući da je Sony u funkciju isporuke kvalitetnog zvuka stavio i sam dizajn. Sa stražnje strane uređaj ima niz kvadratića i putem aktuatora cijeli uređaj vibrira i koristi se za proizvodnju zvuka, pri čemu je Sony dodao i dva woofera za prostornost zvuka. S prednje stane dominira veliki ekran i tanki rubovi oko ekrana, dok se cijelo kućište smjestilo na nožice.

Televizor na podlozi drži tanke metalne noge

Sva sučelja smještena su sa desne stražnje strane i sastoje se od četiri HDMI utora, tri USB-a, antenskih priključaka, optičkog audio ulaza i Etherneta. Ono najvažnije je da su samo dva od četiri HDMI-a verzije 2.1, pri čemu je jedan eARC, što znači da ćete spajanjem soundbara imati samo jedan HDMI koji može propustiti 4K signal u 120 sličica u sekundi. Pozitivno je da oba 2.1 sučelja podržavaju VRR i ALLM, a sam je televizor jedan od brendiranih kao „savršen za PlayStation“ što znači da će automatski prilagoditi HDR mapiranje tonova prema igrama kada se spoji na PS5. Televizor ima i Game Mode te XR OLED Motion tehnologiju koja pomaže u brzim akcijskim scenama. Za procesiranje slike se brine Cognitive Processor XR.

OLED paneli omogućuju postizanje vrlo tankog profila budući da nemaju pozadinsko osvjetljenje

Osim što su OLED televizori i inače prikladni za gaming, A80L je all-around model koji zahvaljujući OLED zaslonu donosi izuzetno visok kontrast, savršen prikaz crne i precizan prikaz boja uz ekstremno dobre kutove gledanja. Podržani su HDR10, HLG i Dolby Vision standardi za HDR, no nema HDR10+. Sony je kod predstavljanja serije naglasio da se može očekivati svjetlina do 110% viša u odnosu na prošlogodišnji model iste razine. Već to dovoljno je za više nego dobar HDR doživljaj. Treba napomenuti da televizor ima 120 Hz ekran.

Za audio se brinu vibracije cijelog panela što znači da će vam zvuk doslovno dolaziti s ekrana čime se podiže imerzija i povezanost zvuka i slike. Tehnologija Acoustic Center Sync je slično kao Q-Symphony kod Samsunga i omogućuje povezivanje s kompatibilnim soundbarom u jedan audio sustav. Tu je i podrška za Dolby Atmos te DTS Digital Surround zvuk ako imate vanjske sustave koji to mogu isporučiti.

Kvadratići na pozadini su tu zbog dizajna i zbog akustike, s obzirom da cijeli televizor vibrira kako bi se reproducirao zvuk

Sony i dalje svoje Bravia XR OLED televizore isporučuje s Google TV pametnim sučeljem koje ima najveći izbor aplikacija, ugrađeni Chromecast i sve najpopularnije streaming aplikacije uključujući Disney+, Netflix, HBO Max, Amazon Prime i druge.

Sony 65A80L je u hijerarhiji proizvođača smješten u srednju kategoriju, iako mu je trenutačna cijena kao modela najviše klase. Što se tiče samog uređaja, na papiru nema pretjeranih zamjerki, no slične modele drugih proizvođača moguće je dobiti za manji iznos.