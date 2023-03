LG G3 OLED TV vrh je ponude proizvođača i donosi MLA tehnologiju za još višu svjetlinu

SPECIFIKACIJE – LG OLED65G3 Ekran 65 OLED/ 4K (3.840x2.160) / 120Hz HDR Da (HDR 10, HLG, Dolby Vision) Konektori 4x HDMI 2.1, 3xUSB Mreža LAN, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 Procesor Procesor α9 Gen 6 AI Softver WebOS 23

LG G3 je direktan nasljednik G2 modela i oba predstalvjaju vrh ponude korejskog proizvođača. G serija ujedno dolazi i s višom cijenom, pa će vjerojatno na našem tržištu i dalje popularniji model biti oni iz linije C.

Jedna od zanimljivih stvari koja se kupcima neće svidjeti je da G3 modeli koji dolaze u veličinama od 55 do 83 inča dolaze bez stalka, jer je namjena proizvođača montiranje na zid. Stalak naravno možete kupiti posebno, no to će vam izbiti dodatna sredstva iz džepa. Ipak, treba napomenuti da LG isporučuje tzv. Zero Gap zidni nosač uz uređaj.

Što se tiče dizajna, on je ostao manje-više identičan prethodniku. S prednje strane dominira gigantski ekran i vrlo tanki metalni obrub i doista montažom uređaja na zid dobit ćete vizualno bolju opciju. Ukupna debljina televizora ne prelazi 2,4 cm iako se zadnja strana stepenasto napravljena pa će mali otklon od zida biti vidljiv bez obzira koji nosač koristite.

Poželite li staviti LG G3 seriju na klasičan TV stalak, morat ćete ga dodatno kupiti

LG G2 bio je jedan od najsvjetlijih OLED televizora na tržištu, a G3 tu je igru dodatno podigao te se zapravo natječe za prestiž sa Samsung S95C modelom. Ukoliko koristitie HDR Vivid mod rada vršna svjetlina penje se iznad 2000 cd/m² što je impresivan rezultat za OLED panel. Ako isključimo ovaj način rada svjetlina pada na 1470 cd/m² što je i dalje iznad prošlogodišnjeg modela koji je imao taj broj oko 1000.

Sam panel ove godine dobio je nadogradnju u vidu MLA tehnologije, odnosno LG je ubacio milijarde mikroskopskih leća koje fokusiraju svjetlo koje emitira OLED, bez da se panel dodatno napreže i troši više resursa, a sve to rezultira višom svjetlinom. Koliko je LG siguran u svoju tehnologiju govori i petogodišnje jamstvo na ove modele. Uz ovu povišenu svjetlinu panela, OLED je i dalje zadržao svoju karakteristiku prikaza apsolutne crne boje čime se kontrast dodatno popeo. Televizor stoga ima iznimne predispozicije za prikaz HDR sadržaja, a od podržanih je LG naveo HLG, HDR10 i Dolby Vision.

Serija dolazi s cijelim nizom softverskih poboljšanja slike poput OLED Dynamic Tone Mapping Pro koji naglašava kontrast u područjima niskog gradijenta odnosno tamnijim dijelovima slike. HDR Expression Ehnancer pojačava oštrinu slike, a za ove i sve druge probleme procesiranja brine se novi procesor α9 Gen 6. Televizor dolazi sa 120 Hz osvježavanjem ekrana i podržava kao i prethodnik napredne gaming opcije uz G-Sync i FreeSync Premium te VRR i čak četiri HDMI 2.1 sučelja uređaj je spreman za igranje s konzola i računala.

Tanki metalni obrub oko ekrana i iznimno tanak panel pridonose vizualnom dojmu kvalitete

Poput Samsunga, LG je audio mogućnosti G3 serije pojačao na način da zvučnici televizora mogu raditi sinkronizirano sa soundbarom, a procesor televizora može isporučiti audio u različitim formatima sve do opcija 9.1.2. U audio dijelu podržani su Dolby Atmos i DTS Audio, a AI zvuk opcija omogućuje stvaranje virtualnog surround zvuka. U ovom premium modelu ugrađen je 4.2 sustav zvučnika koji će zadovoljiti većinu korisnika. Naravno, sa soundbarom ili kućnim kinom dobit ćete ipak bolji zvuk.

S novom serijom, LG je predstavio i novi WebOS koji umjesto više ekrana kao u prethodnoj verziji sada ima samo dva glavna ekrana, a sadržaj je smješten u kartice poput Game koja sadrži sve aplikacije vezane uz igre. I dalje uz LG dobivate magic remote, praktični daljinski upravljač koji emulira kursor miša i upravljate pokretima.

Ukupno se radi o vrhu OLED ponude iz LG-a, televizoru koji je nakrcan tehnologijama i koji će u startu biti skuplji od prethodnika. Trenutačno model G2 u veličini od 65 inčamožete naći po cijeni oko 2000 eura, što je cijena nakon nešto manje od godine na domaćem tržištu. U startu je LG najavio da će G3 biti skuplji, a sami možete procijeniti isplati li se izdvojiti više za premium model s premium opcijama.