LG OLED55C2 - Provjerena kvaliteta

Premda je tek mala nadogradnja prethodnika, LG-jev ovogodišnji OLED televizor iz linije C suvereno nastavlja vladati kategorijom kojoj pripada

SPECIFIKACIJE - LG OLED55C2 Ekran 55" OLED / 4K (3.840x2.160) / 120 Hz (VRR, FreeSync, G-SYNC) HDR Da (HDR10, Dolby Vision, HLG) Konektori 4x HDMI 2.1 (1x HDMI eARC), 3x USB, optički (TOSLINK) izlaz, antenski ulaz, IR port, servisni port Mreža LAN, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 Procesor LG α9 Gen5 Softver webOS 22 Jamstvo 2 godine Dojam Minorna nadogradnja prošlogodišnjeg modela, ali istodobno i dalje ponajbolji televizor u svojoj klasi

Zacijelo ne postoji linija televizora koja iz godine u godinu predstavlja toliko sigurnu kupnju poput LG-jeva modela C. Kao što zacijelo znate, riječ je o OLED televizoru, koji nudi izuzetnu kvalitetu prikaza, a još uvijek nije toliko skup da bi bio posve izvan dosega nas, smrtnika. Uzmemo li za primjer testiranu 55-inčnu izvedbu aktualnog modela C, čije je ovogodišnje izdanje jednostavno nazvano C2, dotična je na tržište stigla s preporučenom maloprodajnom cijenom od 11.900 kuna, a već se sada u brojnim domaćim trgovinama može pronaći za manje od 10.000 kuna. Izravna nadogradnja tog televizora jest LG-jev model G2, koji u istoj dijagonali košta gotovo dvostruko više – oko 18.000 kuna. To zorno ilustrira koliko C2 i ove godine dobro pogađa odnos između uloženog i dobivenog u višoj srednjoj kategoriji.

LG OLED C2 dostupan je u dijagonalama od 42, 48, 55, 65, 77 i 83 inča

Jedan od razloga uspjeha linije C, a to se odnosi i na aktualni model C2, njeno je ziheraško inkrementalno poboljšavanje. Nijedan novi C ne razlikuje se drastično od svojeg prethodnika, čime se postiže da se kod vlasnika prošlogodišnjeg modela ne stvara osjećaj kako je on već zastario. Istodobno, noviteta je taman toliko da će se novi kupci odlučiti za aktualni model, unatoč tome što prošlogodišnji u istom trenutku mogu kupiti za nekakvih 2.000 kuna manje.

S time na umu, ako posjedujete LG C1, pa čak i još jednu godinu stariji CX, C2 za vas ne predstavlja značajnu nadogradnju. Dobit ćete nešto ljepše dizajniran okvir ekrana, koji je sada srebrni, i sa svojih sedam milimetara toliko tanak da iz kauča postaje praktički nevidljiv. C2 ima i mnogo uži, ali i lakši, i općenito manje stabilan nosač. LG je ove godine inteligentnije rasporedio konektore (zanimljivo, upravo smo to istaknuli kao jednu od značajnijih zamjerki u recenziji modela C1), stoga su kod modela C2 svi odreda pozicionirani bočno, što drastično pojednostavljuje njihovo korištenje u slučaju zidne montaže televizora.

Postolje je osjetno suženo i olakšano u odnosu na prošlogodišnji C1, čime je postalo manje stabilno, premda još uvijek dovoljno stabilno za uspješno podupiranje televizora

U smislu kvalitete prikaza, razlike između modela C1 i C2 male su – toliko male da ih je golim okom praktički nemoguće razaznati. C2 može prikazati nekoliko postotaka višu svjetlinu prilikom prikaza HDR sadržaja (do otprilike vršnih 850 cd/m2 na 2% ekrana). Raspolaže takozvanim WBE panelom, također poznatim kao OLED EX, koji ima drugačiju strukturu piksela od svojeg prethodnika (WBC), i teoretski naprednije tehničke mogućnosti – poglavito u aspektu svjetline.

Zašto onda među ovogodišnjim i prošlogodišnjim modelima nema značajnijih kvalitativnih pomaka? Prije svega zbog izuzetno visoke gustoće piksela 55-inčnih ekrana 4K razlučivosti, čije zagrijavanje onemogućuje agresivnije podizanje svjetline. Što je dijagonala televizora veća, više je prostora za podizanje maksimalne svjetline, stoga veće izvedbe modela C2 (65, 77 i 83 inča) u tom smislu kotiraju bolje.

Zbog istog razloga LG kod 42-inčne varijante modela C2 još uvijek "šara" s izvedbama panela; neki primjerci dolaze s konvencionalnim WBC ekranom. Kupci se zbog toga žeste, iako bezrazložno, jer se pri toj dijagonali spomenuta dva panela ponašaju identično. Značajnije pomake u svjetlini prikaza, ako vam je do toga stalo, valja potražiti kod modela iz skuplje linije G2, čiji su paneli opremljeni pasivnim hladnjakom.

U slučaju da televizor planirate koristiti u prostoriji s obiljem dnevnog svjetla, tada ima smisla razmisliti o modelima iz linije G2. Za veliku većinu korisnika svjetlina modela iz linije C2 bit će više nego dostatna za sve zamislive oblike korištenja.

Slika bez mane

Profil OLED panela zadivljujuće je tanak. Zadebljani dio sadrži svu elektroniku

Koliko god LG-jev OLED C2 ne nalazimo svrhovitom nadogradnjom za vlasnike tvrtkinih modela CX ili C1, toliko se za sve ostale potencijalne kupce novog televizora radi o izvanrednom odabiru. Kvaliteta slike može se opisati u superlativima. Osim savršenog prikaza crne boje, karakterističnog za sve OLED panele, testirani OLED55C2 krasi izvrsna preciznost boja "iz kutije", bez ikakve naknadne kalibracije. Najbolji rezultati dobivaju se korištenjem profila slike Filmmaker Mode, koji se u praksi pokazao optimalnim za kombinirani prikaz SDR i HDR sadržaja. Iako Filmmaker Mode kod LG-jevih OLED-a već nekoliko generacija rezultira optimalnim prikazom, još uvijek je veliko osvježenje susresti se s televizorom koji nudi gotovo idealno konfiguriran profil slike.

Sasvim očekivano, C2 ima izuzetno širok gamut, s gotovo stopostotnom pokrivenošću filmskog DCI-P3 prostora boja. Tonski prijelazi silno su rafinirani, a detaljnost slike u kompleksnim scenama, uključujući one s obiljem mračnih dijelova, besprijekorna. Potonje također treba zahvaliti sjajnom praćenju referentne gamma krivulje. Podrška za HDR standarde nije se mijenjala u odnosu na prethodnike. Na popisu su i dalje Dolby Vision, HDR10 i HLG.

Sugestija za novopečene vlasnike: kako biste iskusili punu raskoš prikaza LG-jeva televizora, obavezno isključite mehanizme za uštedu energije, jer će to rezultirati drastičnim porastom svjetline prikaza. U postavkama otiđite na General > OLED Care > Device Self Care > Energy Saving te opciju Energy Saving Step postavite na Off.

Oštrina pokretnih objekata izvrsna je, što se vidi prilikom gledanja svih vrsta sadržaja, ali i prilikom igranja. Dodatne blagodati u kontekstu igranja su nizak input lag, koji u 4K razlučivosti i pri maksimalnom osvježavanju od 120 Hz neprestano ostaje unutar jednoznamenkastog broja milisekundi, te puna podrška za adaptivnu sinkronizaciju (G-SYNC, FreeSync, VRR).

Okvir ekrana dosad je najtanji. Broji manje od sedam milimetara te je s kauča nevidljiv

Konzole ili računala mogu se povezati preko bilo kojeg od četiri bočna HDMI porta, jer su svi odreda HDMI 2.1 (jedan podržava HDMI eARC) te imaju dovoljnu propusnost za 4K@120 prikaz. Na boku još nalazimo antenski priključak, optički izlaz za zvuk, tri USB konektora, serijski servisni port, konektor vanjskog infracrvenog prijamnika te priključak žične mreže. Ugrađena je i bežična mrežna kartica, koja je kompatibilna s bežičnim standardom Wi-Fi 6, odnosno 802.11ax (i starijim), te uredno funkcionira u 2,4 i 5-gigahercnim frekvencijskim pojasevima. Podržani su Bluetooth 5.0 i AirPlay 2.

Mali pomaci

Softverski je LG C2 temeljen na aktualnoj inačici LG-jeve televizorske platforme webOS, nazvane webOS 22 (prema 2022. godini). Novost su korisnički profili, koji omogućuju svakom članu kućanstva da ima vlastiti ekran s aplikacijama i preporučenim sadržajima. Nažalost, postavke televizora nisu obuhvaćene korisničkim profilima, već su univerzalne za sve profile, što dobrano umanjuje smisao postojanja profila.

Nova verzija webOS-a dobila je i neke dodatne mogućnosti, vezane uz prikaz slike pored slike (PbP) i slike u slici (PiP), kao i način prikaza u kojem se na ekranu televizora, nakon što ga "isključimo", prikazuju umjetnička djela, sat i slično. Ideja je da nam zid u dnevnom boravku ne izgleda dosadno, ali i da se televizor brže probudi iz mirovanja kad ga ponovno poželimo koristiti. Međutim, kako mnogi vlasnici OLED televizora nastoje štedjeti ekrane svojih uređaja, zbog mogućnosti pojave burn-ina, ne čudi nas što je opisana funkcija, nazvana Always Ready, tvornički isključena.

Ovogodišnji webOS 22 dobio je korisničke profile i poneku drugu značajku, ali nije donio nijednu konceptualnu i vizualnu novotariju

Mimo tih nekoliko detalja, webOS je ostao isti kakav je bio prošle godine. Na vrhu sučelja tri su velika prozora, gdje pristupamo, redom, vremenskoj prognozi, LG-jevom korisničkom računu i tražilici, koja pregledava sadržaje u svim aplikacijama u koje ste ulogirani. Upišete li, primjerice, "F1", u rezultatima će se prikazati videa o Formuli 1 s YouTubea, ali i Netflixov dokumentarac "Drive to Survive". To je korisna funkcija, osobito u situacijama kad nismo sigurni na kojem se servisu nalazi sadržaj koji tražimo, no za istinsku upotrebljivost nedostaje joj podrška za veći broj servisa.

Svi konektori kod ovogodišnjeg su modela preseljeni na bok, što uvelike olakšava njihovo korištenje prilikom zidne montaže

Ispod spomenuta tri prozora nalazi se traka s četvrtastim ikonama aplikacija, a ispod nje su pločice sistemskih sadržaja, poput Home Dashboarda, gdje se prikazuju aktivni ulazi, lokalni serveri s multimedijom, IoT uređaji i drugo. Stava smo da bi Home Dashboard trebao biti integriran na glavni ekran webOS-a, umjesto da se otvara kao zasebna aplikacija.

WebOS nastavlja ostavljati dojam solidnog televizorskog operacijskog sustava, premda se i dalje ne može mjeriti s intuitivnošću Google TV-a (ili Android TV-a). Naime, s obzirom na to da LG-jev televizor nema integrirani Chromecast, nije moguće brzopotezno castati sadržaj s mobilnih uređaja, što je za većinu korisnika najintuitivniji pristup toj problematici. Izostanak Chromecasta osobito će vam biti bolan ako ste, primjerice, pretplaćeni na Formulu 1, jer ju na LG-jevom televizoru nećete imati kako gledati. Aplikacija F1 TV za webOS ne postoji, a nema ni mogućnosti castanja prijenosa iz istoimene mobilne aplikacije.

Rješenje svih tih nedaća kupnja je Chromecasta, i to modela Chromecast Ultra ili Chromecast with Google TV, koji su najbolji pandani LG-jevom televizoru, zbog podrške za 4K HDR sadržaje te Dolby Vision. Prvi košta oko 500, a drugi oko 600 kuna. S utaknutim Chromecastom, stvari sjedaju na svoje mjesto te se LG C2 pretvara u kućni multimedijalni centar, kojem je teško pronaći manu.

Magic Remote - Bez promjena

Daljinski upravljač još je jedan aspekt u kojem se C2 nije promijenio u odnosu na prošlogodišnji model C1. Riječ je o takozvanom Magic Remoteu, plastičnom daljincu odlične ergonomije, ali, za današnje pojmove, pomalo prenapučene prednjice. Osim standardnih numeričkih i sistemskih tipki, tu su prečice za aktivaciju servisa Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ i Rakuten TV, te glasovnih asistenta Google Assistant i Amazon Alexa. Uočite tipku s mikrofonom iznad navigacijskog dijela – ona, pak, služi pozivanju trećeg asistenta, LG-jeva vlastitog.

Naravno, Magic Remote zadržao je i svoje najbolje svojstvo: laganim pokretima iz zgloba po ekranu pomičemo virtualni pokazivač te tako pokrećemo aplikacije, namještamo postavke, upisujemo lozinke i slično. Riječ je o prilično intuitivnom načinu upravljanja televizorom, koji nijedan drugi proizvođač televizora i dalje ne uspijeva nadmašiti. Voljeli bismo, doduše, da se spomenuti pokazivač može trajno isključiti. Naime, ponekad će vam se događati da ga nehotično aktivirate, a tada jedino možete smiriti ruku i pričekati nekoliko sekundi, dok ne nestane.

Zgodan trik: kad se nalazite unutar neke aplikacije, držanjem brojki između 1 i 9, tu ćete aplikaciju vezati uz odabranu brojku. Nakon toga, dotičnu ćete aplikaciju pokretati držanjem pripadajuće brojke, bez obzira u kojem se dijelu sučelja televizora nalazili. Riječ je o zgodnom načinu za brzo pokretanje aplikacija kojima LG nije dodijelio vlastite tipke na daljincu, poput YouTubea, HBO Maxa, Spotifya, Plexa i drugih.

Predvodnik klase

Za fluidan prikaz sučelja, ali i zadatke poput zaglađivanja pokreta i skaliranja slike na 4K razlučivost, zadužen je procesor α9 Gen5. Dotični odlično obavlja svoj posao, a sa sobom također donosi proširenu kolekciju funkcija kojima upravlja umjetna inteligencija. Cjelokupni je koncept ostao isti kao prošle godine: kojekakvi sustavi i tehnologije nastoje prilagoditi karakteristike slike (i zvuka) onome što trenutačno gledamo. Međutim, ako želite da vam slika izgleda konzistentno (i najbolje moguće), sve AI funkcije valja isključiti.

U konačnici nam preostaje vratiti se na priču iz uvodnog dijela ove recenzije. LG C2 izvrstan je televizor te predstavlja odličnu vrijednost za novac, osobito u testiranoj, 55-inčnoj dijagonali. Premda se radi tek o manjoj nadogradnji prošlogodišnjeg modela, ništa mu ne može oduzeti titulu predvodnika klase kojoj pripada.