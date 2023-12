Mini LED gigant TCL C955 dolazi s dijagonalom od 98 inča i nakrcan je tehnologijama

TCL u vrhu svoje ponude ima mode C955 koji je kod nas izlistan samo u gigantskoj 98'' dijagonali. Uz to ima napredan sustav lokalnog zatamnjenja, izuzetno visoku svjetlinu, 144 Hz i još podosta toga

SPECIFIKACIJE – TCL C955 Ekran 98" QLED Mini LED / 4K (3.840x2.160) / 144 Hz HDR Da (Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG) Konektori 4x HDMI 2.1,1x USB 3, 1x USB 2.0 Mreža LAN, Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth Procesor AiPQ 3.0 (četiri jezgre MT5896) Softver Google TV

TCL je prigrlio QLED tehnologiju i već godinama nudi cjenovno prihvatljive modele koji koriste Quantum Dot sloj. S obzirom da je TCL jedan od rijetkih brandova koji ima vlastitu tvornicu panela, ne čudi što u svojoj ponudi ima velik broj modela. Suprotno od prevladavajuće pristupačne filozofije, TCL je predstavio svoj high-end model C955 koji dolazi u 85 i 98 inčnim varijantama, a na hrvatskim stranicama proizvođača izlistan je samo ovaj najveći model. Radi se o mini LED uređaju koji trenutačno nije dostupan u našim trgovinama, a očekivana cijena trebala bi biti i preko 6500 eura.

TCL C955 ima tanak ujednačen profil bez obzira na veličinu

Iako velikih gabarita, TCL 955 uspio je ponuditi tanki ujednačeni dizajn iz profila. Masivni televizor stoji na dvije metalne noge te je sam ekran blizu podloge. Moguće ga je postaviti i na zid putem magnetskog nosača čime će se gotovo stopiti sa zidom. Rubovi oko ekrana su tanki, a to je još više istaknuto s obzirom na ogromnu dijagonalu.

Ono po čemu je poseban ovaj model je mini LED pozadinsko osvjetljenje i preko 2000 zona lokalnog zatamnjenja. Uz to, ovaj model ima Quantum Dot sloj, pa ćete u jednom dobiti upravljanje zatamnjenjem, precizan prikaz boja i ono po čemu se najviše ističe, izuzetno visoku svjetlinu. TCL C955 sposoban je prikazati više od 2000 cd/m2 svjetline, a kako se local dimming brine o zatamnjenju, moguće je postići viši kontrast. Jednu od inovacija kojom se TCL hvali su širokokutne leće za ravnomjerno osvjetljenje, pa mini LED-ice omogućuju ovako visoku svjetlinu. Sve ovo su dobri preduvjeti za izniman prikaz HDR sadržaja, a TCL podržava Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR 10 i HLG standarde. Uz HDR Premium 2400 certifikat, TCL C955 nudi i visoku stopu osvježavanja ekrana od 144 Hz, a pri tome se dosta pažnje posvetilo i gamingu.

Tanki rubovi oko ekran dodatno ističu veliku dijagonalu. Radi se o mini LED modelu s QLED slojem koji donosi izrazito visoku svjetlinu, velik broj zona lokalnog zatamnjenja i široku HDR podršku

Televizor podržava ALLM (Auto low latency mode) te promjenjivu stopu osvježavanja ekrana (VRR), kao i AMD FreeSync Premium Pro. Tu je i Game Bar koji donosi dodatne mogućnosti. To znači da ćete moći iskoristiti 4K HDR prikaz s novih konzola ili natjerati računalo da isporučuje 144 FPS-a na dijagonali od 98''. Kako bi se to ostvarilo TCL nudi četiri HDMI 2.1 pa možete povezati konzolu, računalo i soundbar (eARC) bez potrebe za žrtvovanjem ili razmišljanjem što prioritetno spojiti. Osim četiri HDMI ulaza, televizor ima dva USB-a, digitalni optički audio izlaz, CI, a bogato je opremljen i mrežnim konekcijama gdje je podržan WiFi 6 i Bluetooth. Za procesiranje slike brine se AiPQ 3.0 procesor, a TCL je naveo da ga pogoni MT5896 četverojezgreni procesor. Uz to na raspolaganju je 50 GB interne pohrane, pa ćete moći instalirati mnoštvo igara i aplikacija.

Sučelja su smještena u blagom utoru koji gleda na stranu u inače ujednačeno izvedenoj stražnjoj strani

Za zvuk se brine sustav od šest zvučnika u 2.2.2 konfiguraciji. Za audio doživljaj potpisan je ONKYO. Dio zvučnika usmjeren je prema gore, dio prema dolje, a prisutan je i subwoofer. Podržan je Dolby Atmos i DTS-X, pa ćete uz kvalitetan vanjski sustav moći izvući maksimalnu kvalitetu zvuka.

Televizor dolazi s Google TV pametnim sučeljem, što uključuje pristup Play trgovini i najvećem izvoru aplikacija, podršci za sve popularne streaming servise te ugrađeni Chromcast. Osim toga, TCL C955 podržava i Apple Air Play.

Ukupno, radi se o tehnologijama nakrcanom i bogato opremljenom televizoru pri čemu je glavna prednost mini LED pozadinsko osvjetljenje, brojne zone lokalnog zatamnjenja te izuzetno visoka svjetlina panela. Prisutna je jako dobra podrška za gaming publiku. Istovremeno, za ovako velik ekran morat ćete izdvojiti pozamašan iznos.