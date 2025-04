Novi model iz Philips The One serije je PUS9000 koji nastavlja trend napuštanja Google TV-a

The One serija spaja pristupačniju cijenu s elementima više klase poput kvalitetne izrade, visoke stope osvježavanja ekrana i u ovom slučaju Quantum Dot tehnologije. I ovaj model Philipsa više nema softver baziran na Google TV-u

SPECIFIKACIJE – Philips the One PUS9000 Ekran 65 LED / 4K (3.840x2.160) / 120 Hz, 144 Hz (VRR) HDR Da (HLG, HDR 10, HDR10+, Dolby Vision) Konektori 4 x HDMI 2.1, 2 x USB Mreža LAN, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.2 Procesor P5 Softver Titan OS

TP Vision krajem siječnja predstavio je koji će to modeli ove godine pod Philips brandom izaći na tržište. Čast da otvori 2025. godinu dobila je serija Philips The One PUS9000, njihov LED televizor koji sada ima i Quantum Dot tehnologiju, te visoku stopu osvježavanja ekrana. The One je prilično bogato opremljen televizor i ima zanimljiv dizajn te visok refresh rate, no i neke stvari kod kojih se štedjelo da cijena ostane konkurentna.

Philips The One PUS9000 ima vrlo tanke rubove oko ekrana, Ambilight tehnologiju i stoji na otmjenom stalku koji omogućuje i zakretanje

Baza stakla je na ovom televizoru široka i zaobljena, a ima gun metal boju baš kao i vrlo tanki rubovi oko panela. Samo je na donjoj strani nešto deblji rub. Posebnost ovog televizora je što se cijeli ekran može zakretati prema potrebi. Druga posebnost kod dizajna je ono što već dugi niz godina krasi Philipsove televizore, a to je Ambilight tehnologija. U ovom slučaju radi se o trostranoj implementaciji malih LED-ica na stražnjoj strani televizora koje mogu na zid iza projicirati boje istovjetne onima na sadržaju kojeg gledate i tako postići dojam veće slike (postoji i cijeli niz drugih mogućnosti). Ambilight je posebno atraktivan u noćnim ili zamračenim uvjetima. Televizor dolazi u velikom broju dostupnih veličina od 43 do 85 inča, pri čemu se najveći modeli oslanjaju na drugačije metalne nožice umjesto centralnog stalka.

Televizor ima direktno LED pozadinsko osvjetljenje, micro dimming tehnologiju, Quantum Dot sloj te 144 Hz. Uz to, stiže s bogatom HDR podrškom

Philips The One je ime koje je dosta pretenciozno i na prvu bi pomislili da se radi o flaghsip proizvodu. Model PU9000 nije sami vrh ponude proizvođača, ali je najjači među klasičnim LED televizorima iz Philipsa i kombinira direktno LED pozadinsko osvjetljenje s tehnologijom lokalnog zatamnjenja za postizanje višeg kontrasta i Quantum Dot tehnologiju koja pomaže u boljem prikazivanju boja.

Kao i prethodna generacija, novi The One ima široku podršku za HDR formate koja uključuje i Dolby Vision.

U novoj generaciji Philipsovih televizora možemo očekivati i novi P5 procesor koji će se koristiti za softversko procesiranje slike, upscale i ostale zadatke. Jedan od zadataka koji je u fokusu ovog modela je i igranje video igara. Tako ovaj televizor koji ima nativni refresh rate od 120 Hz u VRR načinu rada dolazi do 144 Hz, pa će PC igrači moći dobiti dosta visoku stopu osvježavanja ekrana u kontekstu televizora. Podržan je AMD FreeSync, a konzolaši će moći dobiti 4K/120 Hz uz podršku za ALLM (auto low latency mode).

Dosta visok daljinski upravljač ima mali broj tipki, a izdvajaju se prečaci za streaming servise

Sva četiri HDMI priključka su verzije 2.1, pri čemu je drugi HDMI ujedno i eARC, pa ćete bez problema moći povezati konzolu, računalo i soundbar bez razmišljanja o konekcijama.

The One PUS9000 dolazi s Titan OS pametnim sučeljem koje brojem aplikacija i mogućnostima zasada nije na razini najboljih na tržištu, no podržava sve poznate streaming servise.

Neke od njih pronaći ćete na plastičnom crnom daljinskom upravljaču koji ima mali broj tipki. Za zvuk se brine četiri zvučnika ukupne izlazne snage od 40 W. To se odnosi na 50, 55 i 65 inčne modele. Manji 43'' ima sustav od 20W, a 75 i 85 inča dolaze s 2.1 sustavom od 50 W. Još nije formirana cijena za ovaj model, no za usporedbu, prethodni PUS8919 u veličini od 65'' ima cijenu ispod 800 eura na domaćem tržištu.