Philips +909 dolazi s Bowers & Wilkins zvučnicima, MLA OLED panelom i četverostranim Ambilightom

Od lipnja 2024. godine stiže drugi najjači Philips OLED model koji spaja drugu generaciju MLA OLED panela s bogatom opremom, ugrađenim Bower & Wilkins soundbar zvučnikom i svjetlinu do 3000 cd/m2

SPECIFIKACIJE – Philips OLED +909 Ekran 65 OLED / 4K (3.840x2.160) / 144 Hz HDR Da (HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision) Konektori 4x HDMI (2x HDMI 2.1), 2xUSB Mreža LAN, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 Procesor 8th Gen P5 AI Softver Google TV

Na vrhu hranidbenog lanca u vizijama TP Visiona koji je vlasnik Philips branda nalaze se dva modela s Bowers & Wilkins zvučnicima. I dok sam vrh ponude OLED +959 dolazi s velikim stalkom na kojemu je integriran soundbar, drugi do kralja, OLED +909 sustav zvučnika integrirao je na donjoj strani televizora u nešto užoj traci. Ovaj model nasljednik je OLED 908 serije i prvi model iznad modela OLED 809 koji dolazi s MLA OLED panelom. Zbog svojih karakteristika i specifikacija izravna je konkurencija Samsung S95D i LG G4 televizorima, a globalno bi trebao biti dostupan od lipnja 2024. godine.

Vizualno i po materijalima, Philips OLED +909 ima premium izgled s iznimno tankim metalnim rubovima oko panela, te debljom bradom u koju je ugrađen 3.1 sustav zvučnika potpisan od Bowers & Wilkins s izlaznom snagom od 81 W. Philips se kod ovog modela odlučio na dvije metalne nožice i televizor će biti priljubljen uz podlogu, što i nije čudno s obzirom da kupci vjerojatno neće nabavljati dodatni soundbar uz već postojeće B&W zvučnike. Iz profila je kao i drugi OLED TV-i vrlo tanak, a idealan smještaj bi bio na zid. Razlog je što od ove high-end serije Philips uključuje četverostrani Ambilight. LED-ice na stražnjoj strani televizora koje na zid reproduciraju boje u skladu sa slikom na TV-u prepoznatljiva je tehnologija i za mnoge ključan faktor u krajnjem odabiru, jer stvara dodatnu imerziju kod gledanja sadržaja.

Metalni stalak i okviri te Bowers & Wilkins zvučnici na dnu ekrana dodatni su razlog za odabir Philips OLED +909 uz drugu generaciju MLA OLED panela, visoku svjetlinu, 144 Hz i bogatu opremu

Ovaj model dolazi s drugom generacijom MLA OLED panela koje proizvodi LG Display i identičan je onom u modelu LG G4. Philips tvrdi da je maksimalna svjetlina 3000 cd/m2, no to se odnosi na male dijelove ekrana i samo kao dosegnuti peak. Iako, očekuje se dvostruko veća standardna svjetlina u odnosu na prvu MLA generaciju i već vrlo svijetli model 908. OLED tehnologija omogućuje izniman prikaz crne, ogroman kontrast i bogat prikaz boja, a sada uz visoku svjetlinu HDR sadržaji i ukupan dojam još su bolji. Inače Philips OLED +909 podržava raznolike HDR formate koji uključuju i Dolby Vision, ali ima i opciju Ambient Intelligence V3 koja automatski optimizira sliku kako bi postigla HDR učinak ovisno o ambijentalnoj rasvjeti. Za to napredno procesiranje brine se osma generacija P5 AI procesora. OLED paneli su vrlo dobra opcija za igranje. I ova serija odlikuje se brzim odzivom, a Philips je predstavio i panel sa 144 Hz refresh rateom. Podržani su AMD FreeSync i PC igrači mogu ostvariti 144 FPS-a, dok uz ALLM konzolaši mogu ostvariti 4k signal uz 120 Hz. Philips je poboljšao i Game Bar koji sada omogućuje brzi pristup postavkama igara.

Ambilight je prepoznatljiva tehnologija već godinama uz Philips televizore, a ovaj model dolazi s četverostranom varijantom koja dodatno obogaćuje vizualni doživljaj specifikacijama impresivnog panela

Za televizor ovako visoke kategorije malo je iznenađujuće što su samo dva HDMI sučelja verzije 2.1, od čega je jedan eARC. Srećom, zbog ugrađenih naprednih zvučnika, većina bi mogla preskočiti nabavku dodatnog soundbara i oba visoko propusna HDMI-a iskoristiti za povezivanje gaming opreme. Iako je Philips predstavio novi Titan OS, on se neće pojaviti na OLED modelima koji se i dalje oslanjaju na ponajbolje pametno sučelje, Google TV. Ono dolazi s najvećim brojem dostupnih aplikacija i podrškom za sve streaming servise, glasovnim upravljanjem i preglednim korisničkim sučeljem. Prošlogodišnji model u 65'' varijanti trenutačno kod nas košta 2278 eura, pa sličnu i malo višu cijenu možemo očekivati od novog televizora s drugom generacijom MLA OLED panela kada se pojavi u trgovinama.