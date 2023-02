Philips širi ponudu Ambilight televizora pristupačnom MiniLED serijom The Xtra

Marka televizora Philips, koja već pet godina posluje pod kompanijom TP Vision, nastavlja sa širenjem svoje ponude svojih poznatih Ambilight televizora. U Amsterdamu smo prisustvovali događaju TP Vision Amsterdam Live 2023, gdje je najavljena potpuno nova serija, The Xtra, koju će proizvođač smjestiti između postojećih – serije "The One" i OLED+ dijela asortimana. Predstavljene su i novosti u audio serijama proizvoda (kućni zvučnici i slušalice), o čemu ćemo podrobnije izvijestiti u narednim danima.

The Xtra – pristupačni MiniLED

Prvi model u netom otkrivenoj seriji The Xtra je 9308 MiniLED TV koji će biti predstavljen u trećem tromjesečju ove godine, u veličinama od 55 i 65 inča. Pozicioniran cjenovno ispod Ambilight OLED modela, 9308 i dalje nudi iznimne performanse slike i zvuka zahvaljujući P5 procesoru 7. generacije i 120 Hz, 98% DCI WCG panelu, koji proizvodi svjetlosni izlaz od 1000 nita. Za potpuni doživljaj, tu su i 64-vatni 2.1 Bowers & Wilkins zvučnici.

Ambilight sustav kod ovih je modela trostrani, dakle pokriva gornju i bočne strane okvira televizora, a gledatelji mogu uživati u poboljšanom i pojačanom Smart TV iskustvu kojeg je razvio TP Vision. Seriju karakterizira iznimno uski metalni okvir u tamnoj završnoj obradi antracita s tankom trakom preko dna zaslona u brušenom crnom sjajnom finišu.

Druga uvodna razina Xtra MiniLED ponude – serija 9008 – bit će predstavljena u verzijama od 55", 65" i 75", sa 7. generacijom P5 procesora, panelom od 120HZ 1000 nita te zvučnim sustavom od 40W.

OLED+908 – flagship model

Osim nove linije, Philipsova će ponuda biti dodatno proširena i u postojećim serijama. Dostupan od jeseni 2023. godine, u veličinama od 55, 65 i 77 inča, model OLED+908 sadrži najnoviji META OLED panel s dodatnom snagom P5 AI procesora 7. generacije, integrirani zvučni sustav Bowers & Wilkins i trostrani Next Gen Ambilight sustav.

Novi META OLED panel koristi Micro Lens Array sloj i META algoritam za jačanje svjetline kako bi ponudila potencijalnu svjetlosnu snagu od 2100 nita, što predstavlja povećanje od 70% u odnosu na prethodnika. Istodobno, nudi i širi kut gledanja, kao i poboljšanje energetske učinkovitosti, na što u TP Visionu također stavljaju značajan naglasak.

P5 AI procesor 7. generacije nudi poboljšanu V2 verziju ambijentalne inteligencije koja nastavlja omogućavati podešavanje svjetline, gama odaziv i odziv zaslona u boji u stvarnom vremenu kako bi se zajamčile optimalne performanse usklađene s uvjetima osvjetljenja okoline.

V2 verzija ambijentalne inteligencije koristi novi XYZ svjetlosni senzor koji sada može izmjeriti temperaturu boje svjetlosti u sobi za gledanje, tako da bijela točka slike zaslona točno odgovara nijansi ambijentalnog osvjetljenja prostorije u stvarnom vremenu.

Zvučni sustav Bowers & Wilkins od 80 W, sa šest prednje montiranih zvučnika, usmjerenih izravno na slušatelja, daje široku zvučnu pozornicu s jasnim dijalogom te duboki, točan bas, koji je zasluga subwoofera postavljenoga straga.

Kao i kod svih OLED Ambilight televizora za 2023. godinu, na OLED+908 naći će se novi Google TV OS.

OLED808 – poboljšanje najcjenjenijeg OLED asortimana

Serija OLED808 dodaje novu veličinu zaslona Ambilight TV asortimanu putem prvog OLED modela od 42 inča koji se pridružuje postojećim veličinama zaslona od 48, 55, 65 i 77 inča.

OLED808 asortiman također donosi novi P5 AI procesor 7. generacije s ambijentalnom inteligencijom V2 i novim značajkama super rezolucije.

OLED808, kao i sve OLED serije 2023., nudi napredne performanse za gaming, dodavajući Dolby Vision 4K 120 Hz kompatibilnost HDMI 2.1 e-Arcu, VRR podršku za 4K od 40 Hz do 120 Hz pri punoj propusnosti od 48 Gbps (444, 12 bit), FreeSync Premium i G-SYNC kompatibilnost plus Auto Game i Auto-Low-Latency načine rada. Dizajnom je ovaj model vrlo tanak s "nultim" okvirom, trostranim Ambilight sustavom Next Gen.

The One – dvije nove serije

Serija televizora 'The One' i dalje je iznimno važan dio asortimana Philips Ambilight TV i bit će nadograđena s dvije nove serije u drugom tromjesečju 2023. godine. Bit će to 8808 i 8508, obje serije s procesorom P5 7. generacije.

Serija 8808 nudit će veličine zaslona od 43", 50", 55", 65", 75" i 85", dok će 8508 biti dostupna u 43", 50", 55' i 65" izvedbama.

The One 8808

Visokokvalitetni WCG paneli imaju oba raspona sa 120Hz za 8808 i 60Hz za 8508. Panel od 8508 60 Hz također sadrži DLG i HRS tehnologiju za isporuku sadržaja od 4K 120 Hz s glatkoćom pokreta i blizu su oštrine izvornog panela od 120 Hz. Obje serije sadrže trostrane verzije imerzivnog Ambilight sustava i novog Google TV OS-a.