Osim druge generacije MLA OLED panela za još višu svjetlinu, flagship LG G4 TV donosi niz AI opcija

AI prilagođavanje, AI Picture Pro i AI Sound Pro proizvođač ističe kao značajne novitete. Uz to, G4 ima novi MLA OLED svjetliji panel, 144 Hz osvježavanje ekrana, novi webOS 24 i bogatu opremu

SPECIFIKACIJE – LG G4 OLED Ekran 65 OLED / 4K (3.840x2.160) / 144 Hz HDR Da (HDR 10, HLG, Dolby Vision) Konektori 4x HDMI 2.1, 3xUSB, Ethernet, CI, Optical digital audio Mreža LAN, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 Procesor α11 AI Processor 4k Softver webOS 24

I dok je ožujak označio početak prodaje LG G4 modela u SAD-u, Europa će pričekati još malo na dolazak ovogodišnjeg flagship televizora. Kao i u drugim industrijama, proizvođači televizora veliki su naglasak stavili na umjetnu inteligenciju, pa se tako i LG s modelom G4 pridružio tom trendu te za njega ističe nekoliko ekskluzivnih opcija. Za izvođenje tih AI poboljšanja brine se α11 AI Processor 4k koji će biti isključivo na G seriji dok će pristupačnije C i B OLED serije imati drugačiji procesor.

Kao i kod prošlogodišnjeg modela, prevladavajući smjer u dizajnu je minimalizam i ovaj televizor dolazi s tzv. One Wall dizajnom. Zamišljeno je postavljanje uređaja na zid pri čemu se on savršeno i bez međuprostora stapa sa zidom. Tako je cijela stražnja strana ujednačene debljine koja ovisi o veličini televizora. Početna veličina je 55 inča, a najveća čak 97. Televizor bi trebao doći u paketu sa zidnim nosačem, dok će kod verzija od 55 i 65 inča biti moguće odabrati verziju sa stalkom. U toj varijanti se radi o centralnoj metalnoj bazi koja na mjestu drži poveći tanki televizor. S prednje strane, LG je ponudio gotovo nepostojeće rubove oko ekrana, pa će panel s poboljšanom svjetlinom još više doći do izražaja.

Ideja dizajna je da se vrlo tanki televizor postavi na zid bez razmaka. Za 55 i 65 inčne modele moći će se kupiti i verzije s klasičnim stalkom

LG je napravio drugu generaciju MLA OLED panela koji bi trebao biti zamjetno svjetliji od već za OLED prilično svijetlog prethodnika. Spomenuti procesor kroz niz AI poboljšanja trebao bi idealno prilagoditi sliku. AI prilagođavanje će prema vašem odabiru ponuđenih slika kalibrirati televizor i spremiti vaš profil. AI Picture Pro omogućuje klasični upscale slike niže rezolucije, no dodano je poboljšano smanjenje šuma. Unutar ove opcije postoji i značajka Redateljska obada koja prilagođava prikaz zadržavanjem izvorne boje na način kako je to zamislio redatelj filma ili serije.

Nova generacija MLA OLED nudi višu svjetlinu uz sve poznate prednosti tehnologije. Napredan panel uz visok kontrast i prikaz crne ima i 144 Hz te izrazito tanke rubove oko samog ekrana

Kraticu AI možemo naći i kod zvuka gdje AI Sound Pro radi na realističnom prostornom zvuku s 11.1.2 virtualnim surround sustavom. Osim poboljšanja slike AI-em i više svjetline koja dostiže 150% više vrijednosti u naglascima, OLED i dalje nudi ogroman kontrast i izniman prikaz crne te odlične kutove gledanja. Televizor pokriva i 100% DCI-P3 spektra boja. Od HDR standarda, LG G4 podržava HDR 10, HLG i Dolby Vision. I dalje se puno pažnje poklanja gamingu, pa osim dostupnosti GeForce Now servisa na pametnom sučelju, LG G4 podržava AMD FreeSync i Nvidia G-Sync uz 144 Hz stopu osvježavanja ekrana. Za igrače konzola podržani su ALLM i VRR te je moguće dobiti 120 Hz u 4K rezoluciji i HDR načinu.

Tu dolazimo do sučelja, pa je LG kao i prošle godine ponudio sva četiri HDMI-a u 2.1 verziji koja ima dovoljnu propusnost da iskoristi visok refresh rate. Osim toga su među ostalim tu tri USB sučelja i digitalni optički audio, dok od bežičnih mogućnosti G4 stiže s Wi-Fi 6 i Bluetoothe 5.1 verzijom. Moguće je koristiti i Apple AirPlay2. S novom generacijom stiže i nova verzija webOS pametnog sučelja koja u svojoj inačici 24 donosi povratak na omiljene prečace, dok su Quick Cards smanjene i ne dominiraju. LG promovira ovaj model s garancijom pet godina nadogradnje za webOS. U paru s vrlo dobrim pametnim sučeljem bogatog izbora aplikacija radi dugogodišnji pratitelj LG televizora Magic Remote. Ako kursorom dođete nad Quick Cards primjerice otkrit će vam se njihov sadržaj.

Premium izrada očituje se i u metalnom rubu i vrlo tankom okviru oko panela

Što se tiče zvuka, osim AI poboljšanja, LG je ponudio sustav zvučnika 4.2 snage 60 W i na tržište je izbacio soundbar sličnog tankog profila zamišljen da bi se također postavio na zid.

Ukupno se radi o vrhu ponude iz LG-a koji je prošlogodišnju premium formulu dodatno doradio novom generacijom MLA OLED panela, brojnim AI značajkama, novom verzijom webOS-a, a tu je i 144 Hz osvježavanje ekrana. Trenutačna cijena prethodnika LG G3 modela je oko 2000 eura za 65 inčni model godinu dana od izlaska. Inicijalno bi G4 trebao biti oko 50 -100 eura skuplji, pa kada stigne u domaće trgovine možemo očekivati i do 2500 eura za ovu veličinu.