Sharp 55FN2EA donosi mnoštvo opcija i Android TV ispod 400 eura

SPECIFIKACIJE – Sharp 55FN2EA Ekran 55 LED/ 4K (3.840x2.160) / 60 Hz HDR Da (HDR10, HLG, Dolby Vision) Konektori 4x HDMI (1xHDMI 2.1 eARC), 2xUSB Mreža LAN, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth Procesor ACE Pro Ultra Engine Softver Android TV

Obično se u početnom cjenovnom razredu pametnih televizora nalaze modeli koji ne dolaze s naprednim značajkama. Sharp je predstavio 55FN2EA model koji donosi brojne mogućnosti svojstvene za višu srednju kategoriju. Istovremeno, postoje neki kompromisi kako bi se u konačnici postigla vrlo pristupačna cijena od ispod 400 eura.

Kod dizajna se vidi način razmišljanja koji su u Sharpu prihvatili u stvaranju jeftinog, a barem na papiru vrlo kompetitivnoga modela. Prednjom stranom dominira sam ekran, jer su rubovi oko panela izrazito tanki čime se prati dugogodišnji trend jedva naznačenih okvira. S druge strane, radi se o potpunosti plastičnom kućištu koje ne izgleda impresivno straga, a i plastične tanke nožice koje će zauzeti dosta prostora ne pridonose opcijama smještaja na uži namještaj.

Harman Kardon logo budi nadu u nešto bolje audio iskustvo

Slična se priča nastavlja kod izbora sučelja. Sharp je uključio četiri HDMI-a, pri čemu je jedan označen kao HDMI 2.1 i ujedno je to sučelje s podrškom za eARC. Ujedno je taj HDMI jedini s podrškom za ALLM (auto low latency mode), koji automatski aktivira Game mod i bitan je za igrače konzola. Uz to, Sharp je ugradio dva USB-a, optički audio izlaz, 3,5mm ulaz za slušalice, microSD utor za kartice i Ethranet. Naravno, podržan je Wi-Fi i Bluetooth od bežičnih standarda.

Profil otkriva širinu plastičnih nožica koje će zauzeti dosta prostora na stalku za televizor

Kod modela 55FN2EA ugrađen je VA panel koji za razliku od IPS-a donosi bolje vrijednosti kontrasta i nešto višu svjetlinu za koju je zaslužno i direct LED pozadinsko osvjetljenje. VA ekrani s druge strane imaju nešto lošije kutove gledanja, no kod jeftinijih modela, viša svjetlina i kontrast način su na koji je moguće dobiti bolji HDR doživljaj. Sharp je s ovim modelom podržao HDR10, HLG i Dolby Vision HDR standarde. Osim podrške za dekodiranje HDR signala, ovaj 4k model sa 60 Hz ima i bogatu podršku za audio formate, pa s njim možete reproducirati DTS:X i Dolby Digital Plus. Ugrađene stereo zvučnike u sustavu 2x12 W isporučio je Harman Kardon, no vjerojatno ćete bolje rezultate i zvučnu sliku dobiti sa soundbarom ili drugim vanjskim audio sustavom.

Sva su sučelja smještena na stražnjoj strani, a izdvajaju se četiri HDMI i dva USB porta

Televizor u ovom cjenovnom rangu očekivano nema podršku za napredne gaming opcije. Uz relativno spor odaziv ekrana, ograničen je na 60 FPS-a i nećete moći iskoristiti puni potencijal gaming konzola nove generacije. A, iako ima Game Mod, ne podržava tehnologije kao što je promjenjivi refresh rate ili FreeSync.

Daljinski upravljač ima standardni set tipki koji uključuje prečace za streaming servise

Još jedan benefit Sharp 55FN2EA uz pristupačnu cijenu je punokrvni Android TV operativni sustav koji uključuje ugrađeni Chromecast, Google Play trgovinu aplikacija, glasovno upravljanje i podršku za sve popularne streaming servise uključujući Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max i druge. Uz pomalo jeftinu izradu, ovaj model dolazi i s neinspirativnim plastičnim daljinskim upravljačem koji očekivano ima prečace za streaming aplikacije.

I dok nema sustava lokalnog zatamnjenja, naprednih gaming opcija i slika neće biti ista iz širih kutova, Sharp 55F2EA ima itekako puno aduta za model koji se može naći ispod 400 eura. Ponajbolji Smart TV na tržištu, podrška za HDR i napredne audio formate, Harman Kardon zvučnici i dobra opremljenost sučeljima i opcijama izdvajaju ga u početnoj kategoriji. Treba napomenuti da se radi o modelu s direct LED rasvjetom što će doprinijeti uniformiranosti slike čak i bez local dimming opcije.