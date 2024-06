Televizori kao umjetničke slike: Što donosi novi Samsung The Frame, a što konkurencija, Hisens i LG

The Frame je Samsung televizor prvi put predstavljen 2017. godine i nudi poseban dizajn s izmjenjivim okvirima oko panela, QLED tehnologiju, a oslanja se na reprodukciju slika umjetničkih djela u vrijeme kada se televizor ne koristi. Nakon sedam godina, stigla je i konkurencija

Već godinama je prevladavajući trend u dizajnu televizora fokus na tanke rubove oko ekrana kako bi sama slika više došla do izražaja. Prije gotovo sedam godina Samsung je prvi puta na tržište izbacio uređaj The Frame, nazvan po okviru oko ekrana i kod kojeg je filozofija bila pretvaranje uređaja u izložbeni prostor za reprodukcije poznatih umjetničkih djela. Metalni okvir koji se mogao mijenjati drugim vrstama kako bi televizor ličio na umjetničku sliku u muzeju te vrhunska ukupna izrada bili su glavni pokretači ovog nišnog modela. Tadašnji high-end Samsung televizor bio je QLED tehnologije, dok je The Frame bio obični LCD.

U međuvremenu je izašlo nekoliko generacija ovog uređaja, pa tako i model za 2024. godinu. Iako je i prošle godine izašao ovaj model, na domaćim stranicama proizvođača se uz novi model pod ovim imenom prikazuje uređaj iz 2022. godine.

Funkcionalnosti prošlih generacija

Inačice ove serije iz prethodnih godina slične su i novom modelu, a oslanjaju se na QLED tehnologiju, odnosno posjeduju direct LED pozadinsko osvjetljenje i Quantum Dot sloj koji pridonosi većem bogatstvu boja, jednom od glavnih preduvjeta za vjernu reprodukciju umjetničkih djela u vrijeme dok televizor ne radi.

Osim toga, mat zaslon je druga stavka specifična za ovu seriju. Kod ovog se televizora više pazilo na prikaz slika u vrijeme dok televizor nije u svojoj primarnoj funkciji, pa je matirani panel omogućio uživanje u slikama velikih autora bez odbljeska, što možda i nije idealno za prikaz HDR-a.

U ponudi uz nadoplatu moguće je personalizirati okvir oko televizora

Od samog početka The Frame modela, promjenjivi dizajn televizora je jedna od ključnih funkcionalnosti. Putem magneta na metalnom okviru oko panela, moguće je postaviti različite okvire koji će televizor pretvoriti u uokvirenu umjetničku sliku. Treba doduše napomenuti kako se i ti okviri, a i pretplata na umjetničke slike plaća posebno. U kolekciji okvira, postoje šest različitih mogućnosti pri čemu su četiri moderne varijante i dvije tradicionalnije boje. Uz televizor se kod modela iz 2022. godine može kupiti zidni nosač koji se može zarotirati te studijski stalak koji također omogućuje okretanje u pivot način rada.

Uz televizor dolazi Slim Fit zidni nosač i One Connect Box, kako bi postavljeni televizor što više sličio na umjetničku sliku bez razmaka od zida

Dodatne dvije dizajnerske mogućnosti koje The Frame donosi su u paket uključeni Slim Fit zidni nosač kako bi televizor maksimalno se stopio sa zidom te One Connect Box koji omogućuje da samo jedan kabel iz televizora ide prema odvojenoj kutiji s ostalim sučeljima koja uključuju i naponski kabel, pa iz samog uređaja ide samo jedna prozirna žica.

QLED je dugo godina bila vodeća Samsung tehnologija u televizorima, koju je sada ugradio u The Frame. Televizor ima 100% pokrivenosti DCI-P3 spektra i uz matirani zaslon omogućuje vrlo autentičan prikaz umjetnina.

Samsung The Frame LS03D

Nova generacija The Frame televizora donosi nove uštede energije za reprodukciju u Art načinu te 120 Hz refresh rate za igrače dok televizor radi



SPECIFIKACIJE – Samsung QE65LS03DAUXXH Ekran 65 LED/ 4K (3.840x2.160) / 100 Hz (120 Hz Motion Xceleration) HDR Da (HDR10+, HLG) Konektori 4x HDMI (1x HDMI 2.1), 2xUSB Mreža LAN, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.2 Procesor Quantum Processor 4K Softver Tizen Smart TV

I model za 2024. godinu donosi QLED tehnologiju, no donosi nekoliko zanimljivih nadogradnji u usporedbi s prošlom generacijom. I dok ste u prošlogodišnjem modelu dobili vrlo konkurentan panel, The Frame nove generacije omogućuje 120 Hz u odnosu na 100 Hz stopu osvježavanja ekrana iz generacije prije. Osim pokrivenosti od 100% DCI-P3 spektra, novi model dobio je i prestižni certifikat od Pantonea za preciznu reprodukciju boja, što je još jedan korak iznad u ukupnom dojmu.

U svijetu u kojemu je jedna od glavnih briga ušteda energije, ideja o televizoru koji i u stanju mirovanja na neki način radi možda i nije idealna, no i taj dio je donekle riješen, budući da The Frame automatski smanjuje stopu osvježavanja ekrana i tako u Art načinu rada štedi dosta energije. Osim toga, televizor posjeduje senzor osvijetljenosti prostora i automatski podešava svjetlinu ekrana i ton boja. Treći način na koji se štedi energija je putem senzora pokreta, pa TV pali svoju umjetničku galeriju kada vas detektira u prostoru, a ostalo vrijeme se ekran gasi kako bi se dodatno uštedjela energija.

The Frame i u 2024. godini oslanja se na Quantum Dot tehnologiju, a certifikat kvalitete reprodukcije boja stigao je od Pantonea

Veći je i broj umjetničkih djela dostižan na Samsung trgovini umjetničkim djelima, pa je umjesto 1600 sad dostupno njih preko 2500. Da bi se u potpunosti iskoristilo ovo, potreban vam je Samsung račun i pretplata, no i u besplatnoj varijanti korisnici neće biti zakinuti, pa će dobivati 20 odabranih djela svakog mjeseca.

Osim umjetničkih djela, televizor može biti i gigantski okvir za slike, uređaj koji je jedno vrijeme bio popularan i ispario potom iz trgovina i domova. My Photo način rada omogućuje reprodukciju omiljenih slika koje možete lako učitati preko pametnog telefona ili USB sticka.

Dizajnerski se model za 2024. godinu nije dramatično promijenio. Osim promjenjivih okvira oko panela koji se kupuju zasebno i cijena im varira između 50 i 120 eura, televizor dolazi s malim metalnim nožicama koje se mogu podešavati po visini u slučaju da želite smjestiti soundbar ispod. I dalje je tu Slim Fit zidni nosač koji kao i One Connect Box dolazi u pakiranju i omogućuje postavljanje onako kako je proizvođač zamislio.

Par riječi zaslužio je ovaj model i za ono vrijeme kada je upaljen. Osim QLED tehnologije, dolazi s Quantum Processor 4K koji pomoću AI-a optimizira sadržaj, prilagođava svjetlinu i radi upscale s nižih rezolucija na 4k. Od HDR formata podržani su HDR 10+,HDR 10 i HLG, ali ne i Dolby Vision. Televizor dolazi s naprednom tehnologijom upravljanja lokalnim zatamnjenjem koje Samsung zove Supreme UHD Dimming, a nativnu rezoluciju ekrana od 100 Hz moguće je poboljšati uz Motion Xcelerator na 120 Hz.

Na originalni metalni okvir, dodatni okviri pričvršćuju se sustavom magneta

To će razveseliti gamere, koji uz visok refresh rate dobivaju podršku za VRR (variable refresh rate) i ALLM (auto low latency mode), pa će igrači modernih konzola moći dobiti 120 Hz uz 4k signal, a jednako je i za računalne gamere budući da je podržan AMD FreeSync Premium. Uz to, televizor dolazi s Gaming Hub softverskim dodatkom.

Televizor se može postaviti i na dvije nožice, koje uz pomoći u cable managementu dopuštaju podešavanje po visini u slučaju potrebe za postavljanjem soundbara

Od četiri HDMI sučelja, visoku propusnost za spomenute gaming performanse donosi četvrto sučelje koje je verzije 2.1. Od mrežnih mogućnosti televizor dolazi s Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.2 standardima. Kao i kod ostataka Samsung ponude, televizor dolazi s Tizen OS pametnim sučeljem koje ima velik broj aplikacija i podršku za sve poznate streaming servise. Televizor dolazi u velikom broju veličina od 43 sve do 85 inča, a u popularnoj veličini od 65 inča cijena mu je 1499 eura.

Hisense CanvasTV



SPECIFIKACIJE – Hisense Canvas TV Ekran 65 LED/ 4K (3.840x2.160) / 144 Hz HDR Da (HDR10+, HLG, HDR 10, Dolby Vision) Konektori 4x HDMI, 2xUSB Mreža LAN, Wi-Fi, Bluetooth Softver VIDAA

Jedan od najočitijih konkurenata predstavljen je za ovu godinu u vidu Hisense CanvasTV-a. Radi se o modelu sličnih karakteristika i nešto niže najavljene cijene. Hisense odgovor na The Frame također se oslanja na Qunatum Dot tehnologiju kako bi postigao živopisne boje za vjernu reprodukciju umjetničkih djela. Još jedna očita sličnost je u matiranom ekranu koji Hisense zove Hi-Matte, a sve kako panel ne bi reflektiralo ambijentalno svjetlo i tako pokvarilo dojam reprodukcije.

Televizor dolazi originalno s okvirom oko ekrana u boji tikovine, a u ponudi se mogu dodatno kupiti bijeli i okvir boje lješnjaka. Način stavljanja je sličan kao kod Samsunga i oslanja se na magnete postavljenima na klasičnim obrubima oko ekrana. U prodajnom paketu uključen je UltraSlim zidni nosač kako bi televizor što bolje prianjao na zid. U Art načinu, CanvasTV može prikazivati veliku kolekciju predinstaliranih umjetničkih djela iz raznih razdoblja ili vaše fotografije.

Hisense je predstavio svoj koncept Canvas TV-a koji ima slične funkcionalnosti poput izmjenjivih okvira, mat zaslona i reprodukcije umjetničkih djela, a na tržište stiže krajem ljeta

Prednost Hisensea je u nešto jačim specifikacijama kao klasičnog televizora, a najviše u oči upada nativna stopa osvježavanja ekrana od 144 Hu te višekanalni 2.0.2 surround sustav zvučnika. Ovaj model još nije stigao u trgovine, no na predstavljanju je najavljena cijena od 999 dolara za veličinu od 55 inča.

I dok Hisense u SAD-u i na nekim globalnim tržištima ovaj uređaj najavljuje s Google TV pametnim sučeljem, u Hrvatskoj Hisense uz svoje modele donosi VIDAA Smart TV koji nema toliki broj aplikacija, ali nudi sve relevantne streaming aplikacije. Očekivano vrijeme dolaska u trgovine je kraj ljeta.

Ostali konkurenti

Ostali konkurenti zapravo i ne postoje, barem ne u smislu dodavanja custom okvira oko ekrana i posebnog mat zaslona. No, postoji alternativa koja je po mnogočemu i bolja u vidu LG Gallery TV, a radi se o kolekciji serija OLED televizora poput najjače G, srednje C i početne B serija. Tu se vraćamo na početak priče s ultratankim okvirom oko ekrana koji je LG nazvao Gallery Design. Smještajem na zid i s gotovo neprimjetnim okvirom oko panela, LG je na zanimljiv način već postojećim OLED televizorima dodao funkcionalnost prikazivanja predinstalirane galerije umjetničkih djela ili korisnikovih slika.

LG je za svoje OLED modele predstavio tzv. Gallery dizajn koji se očituje u ekstremno tankim rubovima oko ekrana. Upareno s predinstaliranim slikama umjetničkih djela, omogućena je funkcionalnost kao na The Frame seriji, samo bez dodatnih specifičnih dizajnerskih upliva poput dodatnih okvira ili mat zaslona

Već smo predstavili nove G, C i B serije i mada nemaju ove dodatne funkcionalnosti ili dizajnerske opcije kao The Frame ili CanvasTV, mogu se podičiti ponajboljim specifikacijama. OLED ili MLA-OLED u najjačim serijama donosi izniman prikaz crne, ogroman kontrast i kvalitetan prikaz boja, pa je i bez ulaganja u dizajn direktnog konkurenta LG ponudio ponajbolju alternativu ovom konceptu koji donosi reprodukciju umjetničkih ili korisničkih slika u vrijeme dok televizor nije u uporabi.