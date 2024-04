LG B4 je ulazna serija OLED televizora koja po nižoj cijeni nudi velik dio onoga što čini premium TV

SPECIFIKACIJE – LG OLED65b4 Ekran 65 OLED/ 4K (3.840x2.160) / 120Hz HDR Da (HDR 10, HLG, Dolby Vision) Konektori 4x HDMI 2.1, 2xUSB Mreža LAN, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.1 Procesor Procesor α8 AI 4K Softver WebOS 24

OLED televizori trenutačno predstavljaju ponajbolji izbor ako gledamo na kvalitetu slike i općenito performanse. Mini LED modeli pokušavaju taj razmak smanjiti, no premium OLED televizori i dalje donose ogroman kontrast, brz odziv, izniman prikaz boja, a u novim MLA-OLED ili QD-OLED panelima i vrlo visoku svjetlinu. Velik broj dostupnih serija je odličan za kupce, a na ruku im ide i to što su bazni OLED modeli također vrlo impresivni. Tako dolazimo i do priče o LG B seriji OLED televizora koja je ulazna u ovaj segment i prošlih je generacija nudila znatno oslabljene uređaje u odnosu na srednju kategoriju OLED C modela i sam vrh u vidu OLED G televizora. Ove godine, LG B4 donosi vrlo napredne mogućnosti i razmak do jačih C modela nije tako velik, pa bi se moglo dogoditi da ova najpristupačnija serija kanibalizira jače i naprednije modele istog proizvođača.

Dizajn LG OLED B4 modela je jednostavan i minimalistički. Televizor na mjestu drže dva para nožica smještenih sa svake strane, a obrub oko panela i u ovoj početnoj OLED seriji je gotovo nepostojeći. S prednje strane na sredini postoji ispupčenje u kojemu je smješten IR senzor za daljinski upravljač. Budući da OLED paneli nemaju pozadinsko osvjetljenje, i ovaj model ima izuzetno tanak profil čak i uz plastični dio u kojemu je smješten hardver uređaja.

Tanki rubovi oko ekrana dugogodišnji su trend koji ističe dodatno impresivnu sliku koju nude OLED paneli. Kod modela B4 radi se o običnom OLED TV-u sa 120 Hz, brzim odzivom i širokom HDR podrškom

Ova početna serija OLED panela iz LG-a nema njihovu MLA tehnologiju koju možemo naći u G4 seriji, već donosi klasični OLED TV. Izniman prikaz crne omogućen je samom tehnologijom u kojoj se svaki pojedini piksel može upaliti i ugasiti, a posljedično iz toga proizlazi ogroman kontrast. Uz to OLED televizori imaju vrlo živopisan prikaz boja, dok je svjetlina dio gdje mini LED konkurencija i dalje ima prednost pred ovim „običnim“ OLED panelima iako je LG najavio zamjetno svjetliji televizor u odnosu na B3 seriju. Kao i ostatak OLED modela, B4 ima široku podršku za HDR formate i podržava Dolby Vision, HLG i HDR 10. Za procesiranje se brine α8 AI procesor koji je napredak u odnosu na prošlu generaciju, ali i nešto slabiji u odnosu na jače OLED serije pa nema toliko AI funkcionalnosti. Razlika u odnosu na C4 model je i u frekvenciji osvježavanja ekrana koja je ovdje 120 Hz, dok jači model ima 144 Hz.

Zato i ovaj televizor dolazi s vrlo brzim odzivom od 0,1 ms čime je i više nego dobro pripremljen za gaming publiku. Igrače konzola razveselit će ALLM i promjenjiva stopa osvježavanja ekrana i moguće je dobiti 4K signal u 120 Hz s Playstationa 5 ili Xbox One X konzola. Također su podržani AMD FreeSync i ima kompatibilnost s G-Sync tehnologijom pa će i PC igrači moći iskoristiti ovaj veliki televizor za igranje. U odnosu na prošle generacije koje su imale nešto slabiju ponudu sučelja, sada je LG ugradio sva četiri HDMI verzije 2.1, pa je korisnicima omogućena velika fleksibilnost kod spajanja konzola, računala i soundbarova.

Izrazito tanak profil moguć je zbog tehnologije OLED panela koji nema pozadinsko osvijetljenje

Novi B4 dolazi s prepoznatljivim pametnim sučeljem webOS 24, ugrađenim Chromecastom i podrškom za Apple AirPlay, Alexu, Google Asistenta i dugogodišnjim popularnim Magic daljinskim upravljačem. Uz to što je ponajbolji operativni sustav za televizore, webOS podržava apsolutno sve relevantne video streaming aplikacije. Zvuk je možda kategorija gdje se najviše štedjelo, pa B4 dolazi s dva stereo zvučnika izlazne snage 20 W, a kako su podržani Dolby Atmos i DTS:X, s priključivanjem kvalitetnog audio sustava dodatno možete podići kvalitetu medijskog setupa. Televizor ima i dobre mrene mogućnosti s Wi-Fi 5 podrškom i Bluetooth 5.1. Televizor još nije stigao do naših trgovina, a oglašena cijena kod predstavljanja za 65'' model je 2200 dolara. Takav isti model prošle generacije trenutačno kod nas košta 1317 eura.