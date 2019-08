EISA Awards 2019-2020 - Ovo su službeno najbolji mobilni uređaji na svijetu

Ovogodišnje glasanje za ugledne EISA-ine nagrade, koje se službeno dodjeljuju tijekom svečanosti na IFA-i u Berlinu, održano je krajem lipnja. Bug je, dakako, kao jedini hrvatski član EISA-e bio i jedini predstavnik Hrvatske na ovom žiriranju, sada već šestu godinu za redom. Predstavnik Buga je rukovodio glasanjem u kategoriji Mobile Devices, obzirom da trenutačno obavlja mandat managera EISA-ine ekspertne grupe za takav tip uređaja. Na glasanju se okupilo šezdesetak urednika najutjecajnijih svjetskih tech časopisa, od Kanade i SAD-a, do Japana i Australije, koji su birali najbolje proizvode u protekloj godini, u nekoliko kategorija, na temelju vlastitog iskustva s tim uređajima, obzirom da je uvjet da davanje glasa da se u labovima njihovih časopisa testiraju svi kandidirani uređaji.



U nastavku se tako možete detaljno upoznati s laureatima u kategoriji Mobile Devices, a donosimo vam, prvi i jedini u Hrvatskoj, i službeni popis nagrađenih uređaja i u svim drugim kategorijama (Hi-Fi, Photo, i tako dalje…). EISA Awards je, podsjećamo vas, najcjenjenija svjetska nagrada za tehnološke proizvode, a koju dodjeljuje Expert Imaging and Sound Association, osnovana 1982. godine. Samim time, EISA Awards ima i najdužu svjetsku tradiciju kada je riječ o nagrađivanju izvrsnosti elektroničkih uređaja. Detaljnije opise svih nagrada potražite na EISA-inoj web stranici: www.eisa.eu.

Kategorija MOBILE DEVICES

EISA BEST SMARTPHONE 2019-2020

(kombinirano s kategorijom PHOTOGRAPHY)

Huawei P30 Pro

Postavkom sa četiri kamere, Huawei je napravio još jedan impresivan korak u mobilnoj fotografiji. Fotografije u uvjetima smanjenog svjetla daleko su najbolje od svih pametnih telefona, a i ultraširoka leća, snimanje portreta i teleskopska petostruka telefoto leća također nadmašuju sve takmace. P30 Pro impresionira i sjajnom vodootpornom konstrukcijom, odličnim ekranom, brzim čitačem otiska prstiju ispod ekrana i izuzetnom trajnošću baterije, koja se može puniti bežično ili pomoću kabla. Uz snimanje u RAW formatu i do 512 gigabajta prostora za pohranu, Huawei P30 Pro je savršen pratitelj strastvenih fotografa.

EISA ADVANCED SMARTPHONE 2019-2020

OnePlus 7 Pro

Sastavljen isključivo od vrhunskog hardvera, OnePlus 7 Pro istinski pokazuje šta je potrebno da bi se steklo priznanje za najnapredniji smartfon na tržištu. Osamjezgarni čipset Qualcomm Snapdragon 855 uparen je s do 12 gigabajta RAM-a i do 256 gigabajta memorije za pohranu, dok trostruka zadnja kamera koju čine fiksna 48-megapikselna leća, 8-megapikselna telefoto leća s trostrukim zumom i 16-megapikselna ultraširoka leća isporučuje fotografije kakve će vas sigurno impresionirati. Ukoliko tražite superiorne selfije, također nećete biti razočarani prednjom pop-up kamerom od 16 megapiksela. Tome dodajte omjer površine ekrana i kućišta od 88,1% za pravi full-screen doživljaj, pa postaje jasno da OnePlus 7 Pro pokazuje kako inovacije mogu stići i u najpraktičnijem mogućem pakiranju.

EISA LIFESTYLE SMARTPHONE 2019-2020

Honor 20 Pro

Namijenjen ne samo mlađoj populaciji već svima koji su mladi u srcu, Honor nudi novi 20 Pro. Zapanjujući finiš od trodimenzionalnog gradiranog stakla s aluminijumskim okvirom i izvanredna baterija od 4.000 mAh, koja je optimizirana za najzahtjevnije korisnike, samo su dio njegove privlačnosti. Četvorostruka kamera na zadnjoj strani obećava nezaboravne fotografije zahvaljujući glavnom senzoru od 48 megapiksela, telefoto senzoru od osam megapiksela, ultraširokom senzoru od 15 megapiksela i makrosenzoru od dva megapiksela, što jamči sjajne rezultate i u noćnim uvjetima. Nudeći sve mogućnosti koje se očekuju od vrhunskog modela po vrlo primamljivoj cijeni, Honor 20 Pro se izdvaja kao savršen izbor za one koji traže napredan, fleksibilan i moderno dizajniran smartfon.

EISA BEST BUY SMARTPHONE 2019-2020

Xiaomi Redmi Note 7

Uz kvalitetu izrade dostojnu flagship-kategorije, superiornu 48-megapikselnu zadnju kameru podržanu dubinskim senzorom od pet megapiksela za bokeh-efekt i Qualcommov Snapdragon 660 čipset udružen s četiri gigabajta RAM-a i 64 gigabajta interne memorije za pohranu podataka, Xiaomi Redmi Note 7 donosi najbolju vrijednost za uložen novac. Njegova baterija od 4.000 mAh podržava munjevito brzu tehnologiju punjenja Quick Charge 4, prednja i zadnja strana zaštićene su Gorilla Glassom pete generacije, a korisničko sučelje odlikuje se zadovoljavajućom brzinom odziva. Telefon također nije uskraćen u pogledu povezivanja, pa raspolaže USB-C portom i 3,5-milimetarskim audio-priključkom, infracrvenim odašiljačem i FM radijskim prijemnikom. Ukratko, Xiaomi Redmi Note 7 redefinira standarde u kategoriji pristupačnih uređaja.

EISA BEST EARBUDS 2019-2020

JBL Reflect Flow

Slušalice su trenutno u trendu, a u ovoj kategoriji ništa nije popularnije od "true wireless" bubica - minijaturnih uređaja koji gotovo nestaju u vašim ušima i rade potpuno bez kablova. JBL Reflect Flow su dizajnirane za ljubitelje fitnesa koji žele da ih motivira vrhunska kvaliteta zvuka, bez žica koje bi ih ometale. Uz patentiranu FreeBit ergonomiju, jednostavno povezivanje sa sustavima Google Now i Siri, vodootpornost po standardu IPX7 i preko 30 sati ukupne reprodukcije, JBL Reflect Flow su savršen izbor za one koji žele vježbati sa stilom.

EISA BEST NOISE-CANCELLING HEADPHONES 2019-2020

Sony WH-1000XM3

Sonyjeva perjanica u kategoriji noise-cancelling slušalica WH-1000XM3 izvedena je u novom i poboljšanom dizajnu, koji se bolje prilagođava različitim oblicima glave - stoga možete biti sigurni da će vam biti udobno bilo da ste na svakodnevnom putu do posla ili na prekookeanskom letu. Izvanredan noise-cancelling kroz više stupnjeva dodaje novu dimenziju izraženim glazbenim kvalitetima ovih slušalica. Kontrola glasnoće i odabir pjesama obavljaju se jednostavno zahvaljujući kontrolnom panelu osjetljivom na dodir na desnom rezonatoru, a dodatne funkcije mogu se podešavati putem aplikacije Sony Headphones Connect. Vrijeme reprodukcije s jednim punjenjem iznosi oko 30 sati s uključenim sustavom za suzbijanje okolne buke, dok će brza 10-minutna dopuna pružiti pet sati slušanja. WH-1000XM3 se isporučuju s torbicom za nošenje, kablom za punjenje, audio-kablom i adapterom za upotrebu u avionu.

EISA CONSUMER NOISE-CANCELLING HEADPHONES 2019-2020

JBL LIVE 650BTNC

Kad su u pitanju noise-cancelling slušalice, over-ear model JBL LIVE 650BTNC nepobjediv je u pogledu odnosa uloženog i dobijenog. Zvuk nije samo dobro usklađen i izbalansiran već može dosegnuti audiofilske visine zahvaljujući Bluetoothu 4.2. A kad se uključi sistem za suzbijanje okolne buke, gubitak je prilično mali, što se ne može reći za brojne noise-cancelling rivale. JBL LIVE 650BTNC je dostupan u tri boje, uz upotrebu naprednih materijala u izradi nosača i jastučića od memorijske pjene. S napunjenom baterijom možete uživati u 30 sati glazbe bez noise-cancelling sustava, ili u 20 sati reprodukcije uz ANC, a nakon toga povežite slušalice pomoću priloženog audio-kabla od 120 centimetara i nastavite sa slušanjem. Pored toga, jednostavnim dodirom rezonatora možete aktivirati Googleovog glasovnog asistenta ili Amazon Alexu za hands-free telefoniranje.

EISA MOBILE SPEAKER 2019-2020

LG XBOOM Go PK7

Dizajniran u saradnji s Meridian Audiom, renomiranom britanskom Hi-Fi kompanijom i pionirom high-res zvuka, LG XBOOM Go PK7 može se pohvaliti parom niskotonskih i visokotonskih jedinica (uz dvije pasivne membrane) i podrškom za aptX HD kodek. Zahvaljujući snazi od 40 W, njegov zvuk je snažan i bogat, izdašan u niskim frekvencijama, a ujedno izvanredno jasan i transparentan u prikazu vokala. XBOOM Go PK7 također je savršen za partyje jer posjeduje višebojni lightshow koji se može podešavati, otporan je na prašinu i vodu uz certifikat IPX5 i ima ogromnu internu bateriju, koja omogućuje do 22 sata rada s jednim punjenjem.

EISA PARTY SPEAKER 2019-2020

JBL PartyBox 100

Bilo da se opuštate kod kuće ili pravite tulum, JBL PartyBox 100 će vam pružiti istinsko i cjelodnevno uživanje u glazbi. Ukoliko poželite podignuti reprodukciju na višu razinu, jednostavno povežite dva ovakva zvučnika Bluetoothom i uživajte u izuzetno dinamičnom zvuku. Unutar robustnog kućišta smještena je baterija od 2.500 mAh, koja pruža 12 sati reprodukcije, kao i par niskotonskih i visokotonskih jedinica, dok BassBoost način rada donosi pravi seizmički udar! Ne zaboravite da se na ovaj zvučnik mogu priključiti gitara ili mikrofon ukoliko poželite živi nastup. Sve ovo, uz dodatne svjetlosne efekte na prednjoj strani zvučnika, jamči da će vam JBL PartyBox 100 pružiti vrhunsku zabavu u svakoj prilici.

EISA WIRELESS IN-EAR HEADPHONES 2019-2020

OnePlus Bullets Wireless 2

Ergonomične i lagane, ove bežične in-ear slušalice imaju sve što očekujete od proizvoda iz premium segmenta. Slatki visoki tonovi i utegnuti basovi rezultat su prisustva dva Knowles Balanced Armature drivera i jedne 10-milimetarske jedinice po slušalici, dok Bluetooth aptX HD podržava bežični prijenos 24-bitskog signala. Warp Charge tehnologija pruža 10 sati rada nakon samo 10 minuta punjenja, a funkcija Magnetic pauzira glazbu kad se bubice spoje - nakon što ih ponovno odvojite, reprodukcija se nastavlja.

EISA ELECTRIC VEHICLE 2019-2020

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro

Pro verzija Xiaomijevog popularnog električnog romobila nudi odličnu kvalitetu izrade u potpunosti aluminijumskoj konstrukciji i velikodušan domet od 45 kilometara zahvaljujući bateriji od 474 Wh. Pored toga, novi ekran prikazuje brzinu, napunjenost baterije, Bluetooth vezu i način vožnje, uz dodatak modaliteta Sport (uz postojeće Normal i ECO) za najveću snagu i brzinu od 25 kilometara na sat. Impresivan popis mogućnosti kompletiraju KERS sustav za dopunjavanje baterija u vožnji, e-ABS sustav kočnica, snažna LED svjetla i IP54 otpornost na prašinu i vodu. Kao posljednje, ali ne i najmanje važno, s masom od svega 14,2 kilograma, kompaktni Mi Electric Scooter Pro dovoljno je lagan za prenošenje u rukama.

Kategorija HI-FI

EISA ACTIVE STEREO LOUDSPEAKER 2019-2020

ELAC Navis ARB-51

EISA ALL-IN-ONE SYSTEM 2019-2020

Naim Audio Mu-so 2nd Generation

EISA BEST BUY AMPLIFIER 2019-2020

Rotel A11

EISA BEST BUY TURNTABLE 2019-2020

Pro-Ject X1

EISA BOOKSHELF LOUDSPEAKER 2019-2020

Monitor Audio Gold 100

EISA COMPACT STEREO SYSTEM 2019-2020

Marantz Melody X (M-CR612)

EISA DAC 2019-2020

Chord Electronics Qutest

EISA DIGITAL SOURCE 2019-2020

Pro-Ject CD Box RS2 T/Pre Box RS2 Digital

EISA HEADPHONE 2019-2020

Focal Elegia

EISA HI-FI UPGRADE 2019-2020

IsoAcoustics GAIA

EISA HIGH-END AMPLIFIER 2019-2020

Hegel H390

EISA HIGH-END LOUDSPEAKER 2019-2020

KEF R11

EISA LOUDSPEAKER 2019-2020

Bowers & Wilkins 603

EISA SMART AMPLIFIER 2019-2020

NAD M10

EISA STEREO SYSTEM 2019-2020

Primare CD35/I35 Prisma

EISA STREAMING DAC 2019-2020

Mytek Brooklyn Bridge

EISA TURNTABLE 2019-2020

MoFi UltraDeck+M

EISA WIRELESS STEREO LOUDSPEAKER 2019-2020

KEF LSX

EISA AV ACCESSORY 2019-2020 (kombinirano s kategorijama HOME THEATRE AUDIO i HOME THEATRE VIDEO & DISPLAY)

IsoTek SMART Delta

Kategorija HOME THEATRE AUDIO

EISA AV RECEIVER 2019-2020

Denon AVR-X2600H

EISA BEST BUY HOME THEATRE SPEAKER SYSTEM 2019-2020

DALI OBERON Series

EISA HOME THEATRE HIGH-END 2019-2020

Focal Astral 16

EISA HOME THEATRE SPEAKER SYSTEM 2019-2020

Arendal Sound 1723 Monitor S THX 5.1

EISA HOME THEATRE SUBWOOFER 2019-2020

SVS SB-3000

EISA PREMIUM HOME THEATRE RECEIVER 2019-2020

NAD T 758 V3

EISA PREMIUM SOUNDBAR 2019-2020

Sennheiser AMBEO Soundbar

EISA SOUNDBAR 2019-2020

LG SL8

EISA TV SOUND SYSTEM 2019-2020

DALI KATCH ONE

EISA UNIVERSAL PLAYER 2019-2020 (kombinirano s kategorijom HOME THEATRE VIDEO & DISPLAY)

Pioneer UDP-LX500

Kategorija HOME THEATRE VIDEO & DISPLAY

EISA 8K TV 2019-2020

Samsung QE82Q950R

EISA BEST BUY OLED TV 2019-2020

Philips 55OLED804

EISA BEST BUY PROJECTOR 2019-2020

BenQ CinePrime W2700

EISA HOME THEATRE PROJECTOR 2019-2020

BenQ CinePrime W5700

EISA HOME THEATRE TV 2019-2020

Philips 65OLED984

EISA BEST PREMIUM OLED TV 2019-2020

LG OLED65E9

EISA SMART HOME TV 2019-2020

LG 65SM9010

EISA PHOTO/VIDEO CAMERA 2019-2020 (kombinirano s kategorijom PHOTOGRAPHY)

Sony α6400

Kategorija PHOTOGRAPHY

EISA ADVANCED CAMERA 2019-2020

Fujifilm X-T3

EISA ADVANCED FULL-FRAME CAMERA 2019-2020

Panasonic LUMIX DC-S1R

EISA BEST BUY FULL-FRAME CAMERA 2019-2020

Canon EOS RP

EISA BEST BUY ZOOM LENS 2019-2020

Tamron 35-150mm F2.8-4 Di VC OSD

EISA CAMERA INNOVATION 2019-2020

Fujifilm GFX100

EISA CAMERA OF THE YEAR 2019-2020

Nikon Z 6

EISA COMPACT CAMERA 2019-2020

Sony Cyber-shot RX100 VI

EISA LENS INNOVATION 2019-2020

Canon RF 28-70mm F2L USM

EISA PHOTO INNOVATION 2019-2020

Sony Real-time Eye AF

EISA PHOTO SOFTWARE 2019-2020

Skylum Luminar

EISA PORTRAIT PRIME LENS 2019-2020

Sony FE 135mm F1.8 GM

EISA PROFESSIONAL STANDARD ZOOM LENS 2019-2020

Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

EISA PROFESSIONAL TELEPHOTO ZOOM LENS 2019-2020

SIGMA 70-200mm F2.8 DG OS HSM | Sports

EISA STANDARD PRIME LENS 2019-2020

Canon RF 50mm F1.2L USM

EISA STANDARD ZOOM LENS 2019-2020

Canon RF 24-105mm F4L IS USM

EISA SUPER-TELEPHOTO PRIME LENS 2019-2020

Canon EF 600mm f/4L IS III USM

EISA TELEPHOTO PRIME LENS 2019-2020

Sony FE 400mm F2.8 GM OSS

EISA TELEPHOTO ZOOM LENS 2019-2020

SIGMA 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM | Sports

EISA WIDEANGLE PRIME LENS 2019-2020

Sony FE 24mm F1.4 GM

EISA WIDEANGLE ZOOM LENS 2019-2020

Tamron 17-28mm F2.8 Di III RXD

Kategorija IN-CAR ELECTRONICS

EISA IN-CAR HEAD UNIT 2019-2020

KENWOOD DMX8019DABS

EISA IN-CAR SOUND PROCESSOR 2019-2020

Brax DSP

EISA IN-CAR AMPLIFIER 2019-2020

ESX QE1200.4

EISA IN-CAR SPEAKER SYSTEM 2019-2020

Morel Elate Carbon 603

EISA IN-CAR SUBWOOFER 2019-2020

Ground Zero GZPW 10SQ

EISA IN-CAR SMART UPGRADE 2019-2020

Alpine PWD-X5

EISA IN-CAR DASHCAM 2019-2020

Alpine DVR-F800PRO

EISA IN-CAR HIGH-END COMPONENT 2019-2020

Eton Core S3

EISA IN-CAR INNOVATION 2019-2020

Zapco HDSP-Z16V

U nastavku pogledajte i epizodu Tech Radara u kojoj su gostovali Paul Miller, predsjednik EISA-a i Ljubiša Miodragović, potpredsjednik EISA-e...