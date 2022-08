EISA Awards 2022-2023 - Ovo su službeno najbolji mobilni uređaji na svijetu

Ovogodišnje glasanje za ugledne EISA-ine nagrade održano je virtualno, tijekom lipnja i srpnja. Bug je, dakako, kao jedini hrvatski član EISA-e, bio i jedini predstavnik Hrvatske na tom žiriranju, sada već devetu godinu zaredom. Predstavnik Buga rukovodio je glasanjem u kategoriji Mobile Devices, s obzirom na to da trenutačno obavlja mandat managera EISA-ine ekspertne grupe za takav tip uređaja.

Na odabiru laureata radilo je šezdesetak urednika najutjecajnijih svjetskih tech časopisa, od Kanade i SAD-a, do Japana i Australije, koji su birali najbolje proizvode u protekloj godini, u nekoliko kategorija, na temelju vlastitog iskustva s tim uređajima, s obzirom na to da je uvjet za davanje glasa da se u labovima njihovih časopisa testiraju svi kandidirani uređaji.

U nastavku se tako možete detaljno upoznati s pobjednicima u kategoriji Mobile Devices, a donosimo vam, prvi i jedini u Hrvatskoj, i službeni popis nagrađenih uređaja i u svim drugim kategorijama. EISA Awards je, podsjećamo vas, najcjenjenija svjetska nagrada za tehnološke proizvode, a koju dodjeljuje Expert Imaging and Sound Association, osnovana 1982. godine. Samim time, EISA Awards ima i najdužu svjetsku tradiciju, kada je riječ o nagrađivanju izvrsnosti elektroničkih uređaja. Detaljnije opise svih nagrada potražite na EISA-inoj web-stranici: www.eisa.eu.

Kategorija MOBILE DEVICES

EISA ADVANCED SMARTPHONE 2022-2023

OPPO Find X5 Pro

Objedinjujući superiornu kameru s naprednom tehnologijom stabilizacije, zapanjujući kapacitet baterije i prvoklasnu izradu, impresivni OPPO Find X5 Pro je smartfon čije karakteristike definiraju trenutni vrhunac među telefonima. Unutar kućišta sa staklenim frontom (uz bijeli ili crni keramički finiš) nalaze se 4-nanometarski 8-jezgarni procesor Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1, sa do 512 gigabajta skladišta i 12 gigabajta RAM-a. Uz LTPO 2.0 AMOLED ekran dijagonale 6,7 inča (170 mm) s dinamičkim osvježavanjem od 120 herca, Find X5 Pro nudi nepobjedive specifikacije - a uz moćnu glavnu kameru od 50 megapiksela, ultraširokokutnu od 50 megapiksela i telefoto od 13 megapiksela s optičkom stabilizacijom slike, ocjenjujemo ga kao trenutačno najnapredniji smartfon na svijetu.

EISA BEST BUY SMARTPHONE 2022-2023

HONOR 70

HONOR 70 dorastao je izazovu da pruži korisnicima upravo ono što im je potrebno, ali po pristupačnoj cijeni - što je rijetko u klasi premium smartfona - i u tom procesu postao je najbolja kupovina sezone. Uz trostruku kameru sa širokim i ultraširokim kutom, kao i senzorom za dubinu, ovaj Android smartfon nudi najbolju kvalitetu fotografija u klasi, a opremljen je izvanrednim OLED ekranom od 6,67 inča (169 mm) i 120 herca, Qualcommovim procesorom Snapdragon SM7325-AE i baterijom od 4.800 mAh s brzim punjenjem. Dizajn se odlikuje modernim finišima i nježnim oblinama i nadmašuje svoju cjenovnu klasu. Ovo je izuzetno dostignuće iz Honora.

EISA MULTIMEDIA SMARTPHONE 2022-2023

(kombinirano s kategorijom PHOTOGRAPHY)

Sony Xperia 1 IV

Sonyjev multitalentirani smartfon impresionira od samog početka zahvaljujući modernom, uglađenom dizajnu i robusnom staklenom finišu bokova - ali je ono što korisnike očekuje unutra još atraktivnije. Xperia 1 IV sadrži prvi sustav kontinuiranog optičkog zuma na smartfonu, s telefoto kamerom od 85-125 milimetara i naprednim senzorom sa 120 frameova u sekundi na svim lećama. U kombinaciji sa širokim objektivom od 24 milimetara, zatim ultraširokim objektivom od 16 milimetara i 3D iTOF senzorom, Sony postavlja novi standard u profesionalnom snimanju, bilo da je u pitanju fotografija ili 4K HDR video. Snažni Qualcomm Snapdragon procesor i baterija od 5.000 mAh zaokružuju specifikacije istinskog kralja multimedije među smartfonima.

EISA SMARTWATCH 2022-2023

Huawei Watch GT 3 Pro

Watch GT 3 Pro je Huaweijev najprofinjeniji i najsavršeniji pametni sat do sada. Orijentiran na premium korisnike, njegov napredni operativni sustav donosi pregršt aplikacija i mogućnosti, uključujući programe za vježbanje, praćenje nivoa kisika u krvi i parametre stresa. Vodootpornost do dubine od 30 metara znači da ga nikada nećete morati skinuti, dok izuzetno trajanje baterije do dva tjedna (uz bežično punjenje) čini GT 3 Pro praktičnim poput klasičnih satova. Ovo je dodatno naglašeno luksuznim dizajnom, koji obuhvaća kućište od titana, keramičku zadnju stranu i safirno staklo koje štiti Huaweijev oštar i živopisan AMOLED ekran.

EISA WIRELESS HEADPHONES 2022-2023

Sony WH-1000XM5

Kao slušalice koje ćete uvijek željeti imati uz sebe, Sony WH-1000XM5 donose veliki napredak kod flagship bežičnih slušalica aktivnim suzbijanjem buke. Slušalice novog izgleda sadrže udobne jastučiće, koji suzbijaju buku bez prevelikog pritiska. Unutra, 30-milimetarski driveri dizajnirani su za suzbijanje buke i isporučuju rafiniran zvuk, uz izuzetne detalje u srednjem i gornjem opsegu, dok u pogledu codeca podržavaju LDAC, AAC i SBC. Četiri mikrofona osiguravaju jasne razgovore, dok su još četiri namijenjena za prepoznavanje i umanjenje vanjske buke, pa ove slušalice pobjeđuju i najbučnija okruženja. Sonyjeva aplikacija za smartfone donosi širok opseg funkcija, pretvarajući WH-1000XM5 u ultimativni radni stroj za svaki dan.

EISA MOBILE SPEAKER 2022-2023

JBL Flip 6

JBL Flip šeste generacije nudi brojna poboljšanja ispod haube, što predstavlja briljantan napredak jednog od najpopularnijih Bluetooth zvučnika ikada. Dizajniran nalik modelu Flip 5, ali uz unaprijeđenu kvalitetu izrade i nosače od silikonske gume, on sadrži dvije zvučničke jedinice - racetrack mid-bas i novi visokotonac - kao i dva pasivna radijatora za dubok bas. Navedena snaga iznosi zdravih 30 vati, dok baterija od 4.800 mAh osiguravaju do 12 sati reprodukcije glazbe. Bluetooth specifikacija unaprijeđena je na verziju 5.1, a otpornost na vodu i prašinu dostiže IP67 standard. Dodajte tome punu kontrolu parametara zvuka preko JBL-ove namjenske aplikacije i što bi više mogli poželjeti od pristupačnog, prenosivog Bluetooth zvučnika?

EISA IN-EAR HEADPHONES 2022-2023

OPPO Enco X2

Ključ privlačnosti OPPO-vih bežičnih bubica Enco X2 leži u saradnji s audio stručnjacima iz Dynaudija, ali njihova najvažnija osobina je mogućnost snimanja Dolby stereo zvuka, što je nužno za suvremene kreatore sadržaja. Kao smjeli napredak u odnosu na prethodnika, Enco X2 sadrži novu dvostruku postavku drivera, koja spaja ultralaki i ultratanki dinamički bas sa četveromagnetnom planarnom jedinicom za visoke frekvencije do 40 kiloherca. S tim hardverskim inovacijama spojeno je napredno procesiranje - uključujući aktivno suzbijanje buke - i DAC visoke kvalitete s podrškom za frekvencije do 96 kiloherca. OPPO-ve bubice sadrže posebne antibakterijske završetke i otporne su na vodu i prašinu. Ovo su bežične in-ear slušalice najviše klase, koje objedinjuju bogate mogućnosti i ekstremno dobru reprodukciju zvuka.

EISA TABLET INNOVATION 2022-2023

TCL NXTPAPER 10s

Na prvi pogled, TCL NXTPAPER 10s izgleda kao još jedan Android tablet. Ali pokrenite ga i primijetit ćete potpuno drugačiju kvalitetu slike, zahvaljujući “papirolikom” ekranu. TCL je napravio LCD ekran sa 10 zaštitnih slojeva, koji pomaže kod zaštite očiju tijekom dugotrajne upotrebe i ograničava odsjaj ekrana, ali uz zadržavanje preciznih boja - savršeno za upotrebu uz pripadajuću olovku za crtanje i pisanje. Upotreba bez stresa dodatno je naglašena dugotrajnom baterijom od 8.000 mAh i masom od 490 grama, što je impresivno malo za uređaj s ekranom od 10,1 inča (256 mm). Uz pristupačnu cijenu za NXTPAPER 10s, TCL je uspio proizvesti savršen tablet za sve generacije.

EISA MOBILE PROJECTOR 2022-2023

(kombinirano s kategorijom HOME THEATRE DISPLAY & VIDEO)

Philips GoPix 1

Kada prvi put pogledate Philipsov elegantni GoPix 1, možda nećete niti primijetiti da je to projektor. Ipak, u njegovom vitkom i lako prenosivom kućištu debljine 18 milimetara nalaze se DLP optika i LED izvor svjetla, sposobni stvoriti sliku dijagonale do 75 inča (190 cm). Dizajniran za povezivanje sa smartfonima, tabletima i laptopima, bez obzira na operativni sustav, ovaj mobilni projektor sadrži bateriju za dva sata reprodukcije, uz jasan zvuk iz internog sustava zvučnika. Podešavanje slike potpomognuto je točkom za fokus i automatskom keystone korekcijom, dok pripadajući tronožac olakšava upotrebu u svakom okruženju. Uz daljinski upravljač, mini HDMI i USB-C kabl, GoPix 1 je izvanredno rješenje za one kojima treba velika slika u pokretu.

EISA MOBILE DAC 2022-2023

(kombinirano s kategorijom HI-FI)

iFi Audio xDSD Gryphon

Tržište prenosivih DAC-ova izuzetno je kompetitivno, ali xDSD Gryphon izdvaja se iz gomile zahvaljujući analitičnom zvuku, razumljivim opcijama i mogućnostima povezivanja. Nasljednik EISA nagrađivanog xDSD DAC-a sadrži iFi Audijev novi OLED ekran koji vas obavještava o odabranom ulazu, rezoluciji i drugim parametrima, kao i revidirane, jednostavne komande. Unutra, najnoviji Bluetooth čip Qualcomm QCC5100 podržava gotovo svaki audiofilski codec koji postoji, dok hi-res entuzijasti mogu reproducirati svoje kolekcije preko USB ili S/PDIF veze. Dodajte tome impresivno trajanje baterije i xDSD Gryphon postaje predvodnik svoje klase.

Kategorija PHOTOGRAPHY

EISA CAMERA OF THE YEAR 2022-2023

Nikon Z 9

EISA MICRO FOUR THIRDS CAMERA 2022-2023

OM System OM-1

EISA APS-C CAMERA 2022-2023

Canon EOS R7

EISA FULL-FRAME CAMERA 2022-2023

Sony Alpha 7 IV

EISA BEST BUY CAMERA 2022-2023

Fujifilm X-T30 II

EISA PROFESSIONAL CAMERA 2022-2023

Canon EOS R3

EISA VLOGGING CAMERA 2022-2023

Sony ZV-E10

EISA PHOTO/VIDEO CAMERA 2022-2023

Panasonic Lumix DC-GH6

EISA LENS OF THE YEAR 2022-2023

Sony FE 24-70mm F2.8 GM II

EISA MACRO LENS 2022-2023

Nikon NIKKOR Z MC 105mm F2.8 VR S

EISA MANUAL LENS 2022-2023

Laowa 90mm F2.8 2x Ultra Macro APO

EISA PHOTO/VIDEO WIDE ANGLE ZOOM LENS 2022-2023

Sony FE PZ 16-35mm F4 G

EISA PHOTO/VIDEO ZOOM LENS 2022-2023

Panasonic Leica DG Vario-Summilux 25-50mm F1.7 ASPH

EISA PROFESSIONAL TELEPHOTO LENS 2022-2023

Nikon NIKKOR Z 400mm F2.8 TC VR S

EISA STANDARD LENS 2022-2023

Fujifilm FUJINON XF33mm F1.4 R LM WR

EISA STANDARD ZOOM LENS 2022-2023

Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2

EISA SUPERZOOM LENS 2022-2023

SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports

EISA TELEPHOTO LENS 2022-2023

Nikon NIKKOR Z 800mm F6.3 VR S

EISA TELEPHOTO ZOOM LENS 2022-2023

Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II

EISA TRAVEL ZOOM LENS 2022-2023

Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD

EISA WIDE ANGLE LENS 2022-2023

SIGMA 20mm F2 DG DN | Contemporary

EISA ZOOM LENS 2022-2023

Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD

Kategorija HI-FI

EISA FLOORSTANDING LOUDSPEAKERS 2022-2023

Paradigm Founder 120H

EISA WIRELESS FLOORSTANDING LOUDSPEAKERS 2022-2023

KEF LS60 Wireless

EISA WIRELESS ON-WALL LOUDSPEAKERS 2022-2023

System Audio legend 7.2 silverback

EISA ALL-IN-ONE LOUDSPEAKER 2022-2023

Sonus faber Omnia

EISA HIGH-END STEREO SYSTEM 2022-2023

MOON Voice 22 & ACE

EISA BEST VALUE WIRELESS LOUDSPEAKERS 2022-2023

SVS Prime Wireless Pro Powered Speakers

EISA HEADPHONE SYSTEM 2022-2023

EarMen CH-Amp, Tradutto & Staccato

EISA STREAMING AMPLIFIER 2022-2023

Roksan Attessa Streaming Amplifier

EISA SMART AMPLIFIER 2022-2023

Marantz Model 40n

EISA BEST VALUE STEREO SYSTEM 2022-2023

Denon PMA-900HNE & DCD-900NE

EISA STEREO SYSTEM 2022-2023

Rotel RA-6000 & DT-6000

EISA VINYL SYSTEM 2022-2023

Pro-Ject X2 B & Phono Box S3 B

EISA TURNTABLE 2022-2023

Thorens TD 1500

EISA BEST VALUE TURNTABLE 2022-2023

Argon Audio TT-4

EISA DAC 2022-2023

Musical Fidelity M6x DAC

EISA STREAMER 2022-2023

Primare NP5 Prisma MK2

EISA HEADPHONE AMPLIFIER 2022-2023

Ferrum Audio OOR

EISA HIGH-END HEADPHONES 2022-2023

Meze Audio Elite

EISA POWER AMPLIFIER 2022-2023

(kombinirano s kategorijom Home Theatre Audio)

Primare A35.8

EISA LOUDSPEAKER SERIES 2022-2023

(kombinirano s kategorijom Home Theatre Audio)

Perlisten S Series

Kategorija HOME THEATRE AUDIO

EISA COMPACT SOUNDBAR 2022-2023

Polk Audio MagniFi Mini AX

EISA HIGH-END SOUNDBAR 2022-2023

Devialet Dione

EISA BEST BUY SOUNDBAR 2022-2023

TCL C935U

EISA HOME THEATRE SOLUTION 2022-2023

Loewe klang system

EISA INTEGRATED SOUNDBAR 2022-2023

Philips Fidelio FB1

EISA HOME THEATRE SOUNDBAR 2022-2023

Hisense U5120GW

EISA HOME THEATRE PROCESSOR 2022-2023

Anthem AVM 90

EISA HOME THEATRE AMPLIFIER 2022-2023

Trinnov Amplitude16

EISA HOME THEATRE AV RECEIVER 2022-2023

Denon AVR-X1700H

EISA HOME THEATRE SUBWOOFER 2022-2023

Perlisten D215s

EISA MEDIA PLAYER 2022-2023

(kombinirano s kategorijom Home Theatre Video & Display)

Zidoo NEO S

Kategorija HOME THEATRE VIDEO & DISPLAY

EISA PREMIUM MINI LED TV 2022-2023

TCL 65C835

EISA HOME THEATRE TV 2022-2023

Philips 65OLED+937

EISA BEST BUY OLED TV 2022-2023

Philips 55OLED807

EISA BEST BUY LCD TV 2022-2023

TCL 55C735

EISA FAMILY TV 2022-2023

Philips 55PUS8807

EISA PREMIUM LCD TV 2022-2023

Hisense 65U8HQ

EISA PREMIUM OLED TV 2022-2023

Sony XR-65A95K

EISA GAMING TV 2022-2023

LG OLED42C2

EISA GAMING PROJECTOR 2022-2023

BenQ X3000i

EISA UST PROJECTOR 2022-2023

XGIMI AURA

EISA HOME THEATRE PROJECTOR 2022-2023

Epson EH-LS12000B

EISA MEDIA PLAYER 2022-2023

Zidoo NEO S

Kategorija IN-CAR ELECTRONICS

EISA IN-CAR AMPLIFIER 2022-2023

HELIX P SIX DSP ULTIMATE

EISA IN-CAR SOUND PROCESSOR 2022-2023

ESX QL812SP

EISA IN-CAR PREMIUM UPGRADE 2022-2023

Audison AF M12.14 bit

EISA IN-CAR DSP SOFTWARE 2022-2023

DSP PC-Tool 5 by Audiotec Fischer

EISA IN-CAR SPEAKER SYSTEM 2022-2023

Ground Zero GZ ULTRA T-30 + GZ ULTRA K-165

EISA IN-CAR SUBWOOFER 2022-2023

Hertz MPS 250 S2/S4

EISA IN-CAR HIGH-END COMPONENT 2022-2023

Ground Zero GZ ULTRA A-2

EISA IN-CAR DASHCAM 2022-2023

Nextbase 622GW

EISA IN-CAR OEM PREMIUM AUDIO SYSTEM 2022-2023

Maserati Grecale with Sonus faber High Premium Audio System

EISA IN-CAR CAMPER VAN COMPONENT 2022-2023

Eton UG FIAT SUB 6A