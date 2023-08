EISA Awards 2023-2024 - Ovo su službeno najbolji mobilni uređaji na svijetu

Ovogodišnje glasanje za ugledne EISA-ine nagrade održano je tijekom lipnja i srpnja. Bug je, dakako, kao jedini hrvatski član EISA-e, bio i jedini predstavnik Hrvatske na tom žiriranju, sada već desetu godinu zaredom. Predstavnik Buga rukovodio je glasanjem u kategoriji Mobile Devices, s obzirom na to da trenutačno obavlja mandat managera EISA-ine ekspertne grupe za takav tip uređaja.

Na odabiru laureata radilo je šezdesetak urednika najutjecajnijih svjetskih tech časopisa, od Kanade i SAD-a, do Japana i Australije, koji su birali najbolje proizvode u protekloj godini, u nekoliko kategorija, na temelju vlastitog iskustva s tim uređajima, s obzirom na to da je uvjet za davanje glasa da se u labovima njihovih časopisa testiraju svi kandidirani uređaji.

U nastavku se tako možete detaljno upoznati s pobjednicima u kategoriji Mobile Devices, a donosimo vam, prvi i jedini u Hrvatskoj, i službeni popis nagrađenih uređaja i u svim drugim kategorijama. EISA Awards je, podsjećamo vas, najcjenjenija svjetska nagrada za tehnološke proizvode, a koju dodjeljuje Expert Imaging and Sound Association, osnovana 1982. godine. Samim time, EISA Awards ima i najdužu svjetsku tradiciju, kada je riječ o nagrađivanju izvrsnosti elektroničkih uređaja. Detaljnije opise svih nagrada potražite na EISA-inoj web-stranici: www.eisa.eu.

Kategorija MOBILE DEVICES

EISA BEST BUY SMARTPHONE 2023-2024

HONOR 90

HONOR 90 nadmašuje ono što se očekuje od smartfona u ovom cjenovnom razredu. Iako nesumnjivo pripada srednjoj klasi, neke njegove osobine navikli smo viđati kod top-modela, a tu je prije svega riječ o AMOLED ekranu od 6,7 inča i 120 Hza, koji nudi svijetlu i oštru sliku. Tu je, zatim, trostruka kamera s glavnim senzorom od 200 megapiksela za fotografije visoke kvalitete, plus baterija od 5,000 mAh s brzim punjenjem od 66 watta. Qualcommov renomirani procesor Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition jamče glatko i stabilno korisničko iskustvo Honorovog korisničkog sučelja Magic OS 7.1. Ovo su zapanjujuće performanse za pristupačni smartfon, koji također zaslužuje pohvale za moderan i smjeli izgled.

EISA CONSUMER SMARTPHONE 2023-2024

OPPO Reno10 Pro

Uz zakrivljeni OLED ekran s osvježavanjem na 120 Hza, OPPO Reno10 Pro zasljepljuje svojim živopisnim i dotjeranim fotografijama. Ispod haube se nalazi čipset Snapdragon 778G s 12 gigabajta RAM memorije, koji osigurava izvanredne performanse i može podržati najzahtjevnije aplikacije i igre. U pogledu snage, tu je baterija od 4,600 mAh, čije se punjenje mjeri u minutima preko OPPO-ovog brzog punjača od 80 watta. Reno10 Pro također impresionira svojim sustavom trostruke kamere - glavna kamera od 50 megapiksela s optičkom stabilizacijom, telefoto kamera od 32 megapiksela i ultraširoka kamera od osam megapiksela nude prilagodljivost pri fotografiranju i snimanju videa u svakoj situaciji. OPPO je ovdje isporučio ultimativni potrošački smartfon koji kombinira ljepotu, brzinu i svestranost.

EISA SMARTWATCH 2023-2024

HONOR Watch GS 3

Uz AMOLED ekran od 1,43 inča, snažnu bateriju od 451 mAh za do 14 dana upotrebe i osam-kanalni PPG senzor za puls, specifikacije modela Watch GS 3 impresioniraju već na prvu loptu. S druge strane, dodatne karakteristike, kao što su Bluetooth 5.0 (s NFC-om), GPS i bežično punjenje, čine ga svestranom i praktičnom spravom za svakodnevnu upotrebu. Uz to, HONOR Watch 3 GS nije dobar samo za fitnes - on je stilizirani dodatak i pametni asistent koji prihvaća pozive, poruke i glazbu. Watch GS 3 stvoren je za one koji traže pametni sat koji ima sve, uz privlačnu cijenu.

EISA IN-EAR HEADPHONES 2023-2024

Philips Fidelio T2

Kao smjelo poboljšanje u odnosu na prethodnika, Fidelio T2 prisvaja manje gabarite, ali poboljšava kvalitetu zvuka i lakoću upotrebe. Dualni akustički dizajn temelji se na elektrodinamičkom driveru koji je presvučen grafemom, dok svaka bubica sadrži tri mikrofona za efikasno smanjivanje buke i otkrivanje glasa. One su također udobne i oblikovane tako da sigurno stoje u ušima zahvaljujući Philipsovoj “targus bravi” - ove slušalice nikad nećete izgubiti tijekom šetnje ili putovanja. Ključna privlačnost ovog bežičnog modela jest kompatibilnost s Amazon Alexom, Apple Sirijem i Google asistentom, kao i izvanredno brzo uparivanje. Vrijeme punjenja također je kratko, a samo 15 minuta potrebno je za sat vremena upotrebe. Uz sve ove inovacije, tu je i najnoviji Bluetooth čipset za visoku razlučivost zvuka.

EISA BEST BUY WIRELESS HEADPHONES 2023-2024

Philips Fidelio L4

Philips Fidelio L4 su ultimativne slušalice za svaki dan: lijepe, udobne, opremljene raznovrsnim funkcijama i oplemenjene natprosječnom kvalitetom zvuka iz 40-milimetarskih dinamičkih drivera, presvučenih grafemom. Top-model slušalica ove kompanije potaknuti će vas na dugačke slušne seanse zahvaljujući tapeciranim jastučićima, nosaču od Muirhead kože i temljima od lagane legure. Prilagodljivi ANC koristi četiri strateški postavljena mikrofona kako bi odstranio neželjene zvukove i dodatno unaprijedio preformanse visokokvalitetne Bluetooth veze (koja podržava LDAC, AAC, SBC i LC3). Ostale premium karakteristike obuhvaćaju multipoint Bluetooth, tehnologiju brzog uparivanja, USB-C vezu i bateriju koja traje do 50 sati, uz mogućnost brzog punjenja. Ovo je fantastičan svestrani paket iz Philipsa.

EISA MOBILE SPEAKER 2023-2024

Bang & Olufsen Beosound A5

Beosound A5 spaja vrhunsku tehnologiju i zapanjujući skandinavski dizajn, bilo da dolazi u Nordic Weave ili u Dark Oak finišu. Kao potpuno prenosivi zvučnik s punjivom baterijom koja traje 12 sati, njegov spoj Bluetooth i Wi-Fi streaminga i kontrole preko aplikacije omogućuje da uvijek ponesete glazbu sa sobom. Performanse su snažne zahvaljujući setupu od više drivera, koji obuhvaća niskotonac od 130 milimetara, a dobro izbalansirani zvuk širi se u krugu od 360 stupnjeva. Gornja površina sadrži komande, a ujedno predstavlja bežični Qi punjač za smartfon, dok je pažnja također posvećena održivosti. Modularni dizajn prihvatit će buduća unapređenja ili popravke, pa je Bang & Olufsen stvorio premium zvučnik koji zvuči sjajno sada - i ima potencijal da tako zvuči još dugo...

EISA BEST BUY PORTABLE SPEAKER 2023-2024

Pure Woodland

Uz pametne funkcije, bateriju s autonomijom od 14 sati i podršku za najnovije tehnologije, Woodland vam omogućuje da se (ponovo) upoznate s opuštenim uživanjem u slušanju glazbe. Šest tipki za memoriranje omogućuje jednostavan povratak na omiljenu DAB+ ili FM stanicu, a jasan i oštar zvuk idealan je za glazbu ili sportske prijenose. Ako DJ na radiju nije po vašem ukusu, integrirani Bluetooth 5.1 omogućit će vam da se prebacite na bilo koji streaming servis ili podcast po vašem ukusu. Čvrsto kućište s IP67 certifikatom ohrabrit će vas da ponesete Woodland svugdje sa sobom, a bilo kakav udarac apsorbirat će branici na rubu kućišta. Elegantnog dizajna i dobro odmjerene cijene, Pure prijenosni zvučnik impresionira iz svakog kuta.

EISA PREMIUM SMARTWATCH 2023-2024

Huawei Watch Ultimate

Vrhunski stil i istinska funkcionalnost spojeni su u Huaweievom superiornom modelu Watch Ultimate, što ga čini savršenim pratiteljem za sve koji žele biti uvijek povezani. Domišljat dizajn u plavoj ili crnoj boji sadrži metalno kućište bazirano na cirkonu, safirno staklo i keramički okvir, u koji je smješten AMOLED ekran od 1,5 inča, koji pruža intuitivnu kontrolu naprednih funkcija. Huaweieva baterija od 530 mAh pruža preko dva tjedna autonomije, dok vam certifikat 10ATM dopušta da ga nosite gdje god želite - čak i pod vodom, do dubine od 100 metara. Ovo je natprosječno izveden uređaj, koji može ići ukorak s dinamičnim životnim stilom i različitim životnim avanturama.

EISA MULTIMEDIA SMARTPHONE 2023-2024

(kombinirano s kategorijom PHOTOGRAPHY)

Sony Xperia 1 V

Među brojnim dobrodošlim funkcijama Xperije 1 V, najviše se izdvaja sustav kamera visoke kvalitete. Unapređenja kod pete generacije top-modela mogu se pronaći u tehnologiji senzora, koja uključuje novi “Exmor T for mobile”, s odvojenim slojevima tranzistora i foto-dioda. Povećanje senzora za 1,7 puta donosi dramatično smanjenu razinu šuma i širi dinamički raspon, podižući noćne fotografije na novu razinu. Sonyjeva glavna kamera donosi efektivnih 48 megapiksela i dopunjena je ultraširokom kamerom s fokusnom duljinom od 16 milimetara i zum kamerom velikog raspona, 85-125 milimetara. Superiorne fotografije i fleksibilnost Xperije 1 V dopunjeni su širokokutnim proporcijama od 21:9, 4K rezolucijom AMOLED ekrana i moćnom baterijom od 5,000 mAh.

EISA PREMIUM WIRELESS HEADPHONES

(kombinirano s kategorijom HI-FI)

T+A Solitaire T

Primjena audiofilskih tehnologija u prijenosnim bežičnim slušalicama predstavlja izazov, ali T+A je to uspješno izveo kod luksuznih i laganih slušalica Solitaire T, koje nude izuzetno suzbijanje ambijentalne buke i zvuk dorastao rivalima s povezivanjem preko kabela. Ključ njihove privlačnosti jest svestranost - izdvojeni ESS DAC podržava režim visoke kvalitete, dok moćni Bluetooth čipset nudi aptX HD, a također su tu USB-C i analogna veza. Zatvoreni rezonatori s aluminijskim okvirima okružuju dinamičke drivere od 42 inča, dok crni i bijeli finiš čine Solitaire T lijepim isto koliko i izdržljivim. Ove slušalice možete smatrati trijumfom tehnologije i zvuka.

EISA MOBILE DAC 2023-2024

(kombinirano s kategorijom HI-FI)

iFi Audio GO pod

Zahvaljujući GO podu iz iFi Audija, ljubitelji high-end bubica s kablom napokon su dobili alternativu vladajućem dizajnu “true wireless stereo” slušalica. Ovaj inovativni sustav sadrži dva pametna adaptera s dodirnim kontrolama, koji su smješteni iza ušnih školjki i pomoću kablova povezani direktno sa in-ear slušalicama po vašem izboru. U paketu se isporučuju standardni dvopinski i MMCX konektori, dok su drugi tipovi dostupni kao opcije. Svaka čahura sadrži DAC i pojačalo koje će pokrenuti i najzahtjevnije bubice, dok podrška za brojne Bluetooth codece (uključujući aptX Adaptive i LDAC) osigurava bežičnu kvalitetu. Čak i njihovo kućište, koje puni baterije dodatnom autonomijom od sedam sati, vrlo pametno - u svakom smislu te riječi.

EISA PORTABLE PROJECTOR 2023-2024

(kombinirano s kategorijom HOME THEATRE VIDEO & DISPLAY)

XGIMI MoGo 2 Pro

Ovaj kompaktni Full HD DLP projektor predstavlja trijumf osvjetljenja i inteligentnog rada, jer MoGo 2 Pro, s osvetljenjem od 400 ISO Lumena, može nadjačati čak i dnevnu svjetlost. Njegova raskošna slika dijagonale do 120 inča dostiže temperaturu boje D65 i 90 posto DCI-P3 ljestvice. XGIMI-jev odlični Intelligent Screen Alignment skenira 10.000 točaka kako bi automatski ispravio i fokusirao sliku, dok istovremeno izbjegava prepreke, čak i kad je van osi - i sve to bez prekidanja reprodukcije. Izvori mogu biti povezani preko HDMI i USB veze, dok Android TV 11.0 osigurava tisuće aplikacija Tu su i Googleov asistent i Chromecast. Stereo-zvučnici ovog projektora također su snažni, čineći ga istinski svestranim rješenjem za one koji žele nositi svoju zabavu svugdje sa sobom.

Kategorija PHOTOGRAPHY

EISA CAMERA OF THE YEAR 2023-2024

Nikon Z 8

EISA ADVANCED FULL-FRAME CAMERA 2023-2024

Sony Alpha 7R V

EISA FULL-FRAME CAMERA 2023-2024

Canon EOS R6 Mark II

EISA CONTENT CREATOR CAMERA 2023-2024

Sony ZV-E1

EISA APS-C CAMERA 2023-2024

Fujifilm X-H2

EISA BEST BUY CAMERA 2023-2024

Canon EOS R8

EISA VIDEO CAMERA 2023-2024

Panasonic Lumix S5IIX

EISA LENS OF THE YEAR 2023-2024

Sony FE 20-70mm F4 G



EISA WIDEANGLE ZOOM LENS 2023-2024

TAMRON 20-40mm F/2.8 Di III VXD



EISA STANDARD PRIME LENS 2023-2024

Sony FE 50mm F1.4 GM

EISA PORTRAIT LENS 2023-2024

Nikon NIKKOR Z 85mm f/1.2 S

EISA TELEPHOTO LENS 2023-2024

Canon RF 135mm F1.8L IS USM



EISA SUPER-TELEPHOTO LENS 2023-2024

Nikon NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S



EISA TELEPHOTO ZOOM LENS 2023-2024

TAMRON 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD



EISA SUPER-TELEPHOTO ZOOM LENS 2023-2024

SIGMA 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS | Sports

EISA MACRO LENS 2023-2024

OM System M.Zuiko Digital ED 90mm F3.5 Macro IS Pro

Kategorija HI-FI

EISA STANDMOUNT LOUDSPEAKERS 2023-2024

MoFi SourcePoint 8

EISA FLOORSTANDING LOUDSPEAKERS 2023-2024

Bowers & Wilkins 703 S3

EISA PREMIUM FLOORSTANDING LOUDSPEAKERS 2023-2024

Perlisten R7t

EISA HIGH-END LOUDSPEAKERS 2023-2024

Wilson Audio Alexia V

EISA WIRELESS BOOKSHELF LOUDSPEAKERS 2023-2024

KEF LSX II

EISA WIRELESS ON-WALL LOUDSPEAKERS 2023-2024

System Audio Silverback 1

EISA WIRELESS FLOORSTANDING LOUDSPEAKERS 2023-2024

Dynaudio Focus 50

EISA HEADPHONES 2023-2024

Meze Audio 109 PRO

EISA STREAMER 2023-2024

iFi Audio NEO Stream

EISA DAC 2023-2024

Ferrum Audio WANDLA

EISA DIGITAL PLAYER 2023-2024

Volumio Rivo

EISA HIGH-END CD PLAYER 2023-2024

Hegel Viking

EISA TURNTABLE 2023-2024

Thorens TD 204

EISA VINYL SYSTEM 2023-2024

Pro-Ject T2 W

EISA INTEGRATED AMPLIFIER 2023-2024

NAD C 3050

EISA BEST VALUE STREAMING AMPLIFIER 2023-2024

SVS Prime Wireless Pro SoundBase

EISA COMPACT STREAMING AMPLIFIER 2023-2024

Bluesound POWERNODE EDGE



EISA STREAMING RECEIVER 2023-2024

Yamaha R-N2000A



EISA HIGH-END INTEGRATED AMPLIFIER 2023-2024

Musical Fidelity Nu-Vista 800.2



EISA HIGH-END STREAMING AMPLIFIER 2023-2024

Hegel H600



EISA HIGH-END HEADPHONE SOLUTION 2023-2024

dCS Lina System



EISA HIGH-END HEADPHONES 2023-2024

Yamaha YH-5000SE

EISA LOUDSPEAKER SERIES 2023-2024

(kombinirano s kategorijom HOME THEATRE AUDIO)

KEF R Series

EISA POWERED STANDMOUNT LOUDSPEAKERS 2023-2024

(kombinirano s kategorijom HOME THEATRE AUDIO)

Klipsch The Sevens

Kateogorija HOME THEATRE AUDIO

EISA BEST BUY AV RECEIVER 2023-2024

Onkyo TX-RZ50

EISA AV RECEIVER 2023-2024

Primare SPA25

EISA PREMIUM AV AMPLIFIER 2023-2024

Denon AVC-A1H



EISA BEST BUY SOUNDBAR 2023-2024

JBL Bar 300



EISA SOUNDBAR 2023-2024

Loewe klang bar3 mr



EISA PREMIUM SOUNDBAR 2023-2024

Bang & Olufsen Beosound Theatre



EISA SOUNDBAR SYSTEM 2023-2024

Yamaha True X series



EISA HOME THEATRE POWER AMPLIFIER 2023-2024

Musical Fidelity M6x 250.7



EISA HOME THEATRE SUBWOOFER 2023-2024

Perlisten D212s

EISA HOME THEATRE DISC PLAYER 2023-2024

(kombinirano s kategorijom HOME THEATRE VIDEO & DISPLAY)

Magnetar UDP800

Kategorija HOME THEATRE VIDEO & DISPLAY

EISA BEST BUY MINI LED TV 2023-2024

Ηisense 65U7KQ

EISA BEST BUY OLED TV 2023-2024

Philips 55OLED808



EISA BEST BUY PROJECTOR 2023-2024

XGIMI HORIZON Ultra



EISA HOME THEATRE PROJECTOR 2023-2024

BenQ W4000i



EISA MINI LED TV 2023-2024

Ηisense 65U8KQ



EISA HOME THEATRE MINI LED TV 2023-2024

TCL 65C845

EISA GAMING TV 2023-2024

TCL 55C745



EISA FAMILY TV 2023-2024

Philips 55PUS8808



EISA PREMIUM OLED TV 2023-2024

Samsung 77S95C



EISA GIANT TV 2023-2024

TCL 98C735

Kategorija IN-CAR ELECTRONICS

EISA IN-CAR HEAD UNIT 2023-2024

Alpine HDS-990 Status

EISA IN-CAR AMPLIFIER 2023-2024

Ground Zero GZUA 6SQ

EISA IN-CAR DSP AMPLIFIER 2023-2024

Mosconi Gladen One 8|10 DSP

EISA IN-CAR SOUND PROCESSOR 2023-2024

ESX QE812SP

EISA IN-CAR DSP SOFTWARE 2023-2024

Audison bit Drive

EISA IN-CAR SPEAKER SYSTEM 2023-2024

Ground Zero GZPC 165.3SQ-ACT

EISA IN-CAR SUBWOOFER 2023-2024

Morel Ultimo PowerSlim PS12D

EISA IN-CAR OEM PREMIUM AUDIO SYSTEM 2023-2024

Maserati GranTurismo with Sonus faber High Premium Audio System

EISA IN-CAR INTEGRATION 2023-2024

Helix Compose Platform

EISA MOTORCYCLE AUDIO COMPONENT 2023-2024

Rockford Fosgate HD9813RG-STAGE3