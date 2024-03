Premium mobiteli - Mobilna elita

Kada tražite najbolje u svijetu pametnih telefona, jedini odabir vam je tzv. flagship segment. Iako on sadrži modele koji uistinu nude najbolje što je u danom trenutku na tržištu dostupno, među modelima koji se u njemu nalaze ipak postoje jasne razlike, te smo stoga usporedili modele koji sačinjavaju sam vrh trenutačne ponude pametnih telefona. Kao što su zahtjevi samih korisnika ponaosob različiti, tako su različiti i sami mobiteli koji čine vrh ponude, no ono što je sigurno jest to da ti modeli nude iskustvo koje je najbliže beskompromisnom te kako je pronalazak najboljeg uistinu težak zadatak