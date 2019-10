Performanse u igri Borderlands 3 - Cel shading na steroidima

GearBox Software inače je koristio Unreal Engine i za prethodni nastavak Borderlandsa, samo što je tada korištena inačica 3. Nova igra specifična je prema tome što, između ostalog, implementira AMD-ovu besplatnu tehnologiju za poboljšanje oštrine slike FidelityFX. Riječ je o open source tehnologiji koju je moguće koristiti besplatno, i koja radi, ne samo na Radeonima, već i na GeForce karticama, a oslanja se na detektiranje kontrasta kako bi isporučila efekt oštrenja slike bez neželjenih artefakata, uz minimalan utjecaj na performanse. FidelityFX doista dobro radi svoj posao, a kako ima minimalan utjecaj na performanse, preporučljivo ga je koristiti.

Lijeva polovica slike prikazuje grafiku kada je FidelityFX isključen, a desna kada je uključen

Borderlands 3 odlično je optimiziran za PC platformu, u smislu da na raspolaganju imamo hrpu opcija za podešavanje načina izvođenja igre. Igra se standardno oslanja na dobri, stari DirectX 11, no postoji mogućnost i odabira DirectX-a 12. Nažalost, podrška za moderniji grafički API tek je probna, a tako se ponaša i u praksi, jer nam se igra nije htjela ni pokrenuti u tom modu na nekim Radeon karticama. Ako se slučajno odlučite isprobati DX12 i to vam se dogodi, na stariji se API možete vratiti uređivanjem datoteke GameUserSettings.ini koja se nalazi u mapi “\Documents\My Games\Borderlands 3\Saved\Config”. Tu morate potražiti liniju “PreferredGraphicsAPI=DX12” i promijeniti DX12 u DX11, spremiti datoteku i ponovno pokrenuti igru.

Izuzev ovog problemčića, Borderlands 3 radio nam je fino. Grafičke opcije podijeljene su u dva osnovna izbornika – Basic i Advanced. U prvom izborniku konfiguriramo način prikaza (windowed, full screen, borderless), monitor na kojem se igra prikazuje, razlučivost i format, softversko skaliranje razlučivosti (tipa, ako želite da igra interno renderira na višoj ili nižoj razlučivosti). Također, možemo isključiti ili uključiti vsync te podesiti ili posve isključiti limitator fpsa. Nudi se i skaliranje HUD-a te podešavanje kuta gledanja (FOV), kako za igranje pješke, tako i za igranje dok smo u vozilu.

Što se tiče opcija u izborniku Advanced, doista ih je pregršt, što znači da je omjer kvalitete vizuala i performansi lako moguće podesiti. Mnogima će se svidjeti to što je efekt motion blur moguće posve isključiti. Ako ne trebate takvu razinu granularnosti, na raspolaganju vam je šest kombinacija postavki – very low, low, medium, high, ultra i badass. Mi smo igru testirali na profilu ultra, s obzirom na to da je već i on podosta zahtjevan.

Skaliranje profila isprobali smo u kombinaciji s najslabijom od testiranih kartica – Radeon RX 580 s 8 GB memorije. Uzgred rečeno, slutimo da će AMD još malo poraditi na optimizaciji drivera, jer su performanse u DirectX-u 11 neočekivano loše – toliko da pri ultra postavki i FHD razlučivosti Radeon RX 580 ne može izvući 60-ak fps.

No, vratimo se mi skaliranju profila – prelazak s profila ultra na high rezultira nešto manjim rastom performansi, uz pad zauzeća videomemorije s 5,94 na 5,09 GB pri razlučivosti 1440p. Skok s high na medium znatno je veći, i tek tu RX 580 može ponuditi očekivanu razinu performansi za igranje na standardnom 60-hercnom monitoru. Prelazak s medium na low također ima velik utjecaj na performanse, a tu i prvi put idemo sa zauzećem videomemorije ispod 4 GB, što je bitan podatak za vlasnike kartica s 4 GB memorije.

Osim RX-a 580 u Asusovoj izvedbi Strix OC, u igri smo isprobali referentne Radeon RX 5700 i 5700 XT, Sapphireovu Vegu 64 Nitro, Nvidijinu referentnu RTX 2060 (Founders Edition), Asusovu GTX 1660 Ti Dual OC, Gigabyteovu RTX 2070 Super Gaming OC i Gainwardov RTX 2080 Super u Phantom GLH izvedbi. Za test smo koristili najsvježije drivere – GeForce Game Ready Driver 436.48 i AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.10.1. Kartice su bile ugrađene u Asusovu ploču CrossHair VIII Hero Wi-Fi, sparenu s Ryzenom 9 3900X i 16 GB memorije DDR4 3600. Windowsi 10 Pro korišteni su u inačici 1903.

Kao što vidimo u priloženoj tablici, za igranje na razlučivosti FHD i postavkama ultra, preporučljivo je imati RX Vegu 64 ili jaču Radeon karticu, a iz GeForceova tabora za to će biti dovoljan obični RTX 2060, pa čak i GTX 1660 Ti. Tu se referiramo na igranje na normalnom 60-hercnom monitoru. Ako, pak, želite upogoniti gamerski monitor sa 144-hercnim panelom, hardverski zahtjevi mnogo su viši – treba ciljati na RTX 2080 Super ili jaču GeForce karticu, ili se pomiriti s nižim detaljima. Pri 1440p situacija je još lošija, pa je za 60-ak fps potrebno imati RX 5700 XT (ili nešto jači Radeon VII), a na Nvidijinoj strani RTX 2070 Super, naviše. Sudeći prema ovim rezultatima, za ugodno igranje na 4K i ultra postavkama nije dovoljna ni moćna RTX-ica 2080 Ti.