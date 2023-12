Na Kickstarter stigla Keychronova prva tipkovnica s magnetskim prekidačima

Keychron je pokrenuo kampanju na Kickstarteru za Keychron Q1 HE, svoju prvu tipkovnicu s Hall Effect prekidačima. Za one koji ne znaju, riječ je o magnetskim, analognim prekidačima koji su sposobni razlikovati blagi i puni pritisak svake tipke. U praksi bi to značilo da korisnik može prilagoditi koliko duboko želi pritisnuti tipku prije njene aktivacije.

Kako prenosi The Verge, Keychron Q1 HE može se spajati žično i bežično (Bluetooth ili 2,4 GHz). Tipkovnica slijedi dizajn postojećeg modela Keychron Q1 Pro te koristi kompaktni 75-postotni raspored tipki izrađenih od dvostrukog PBT materijala s tvrtkinim OSA profilom i PCB montiranim vijčanim stabilizatorima.

Prilagodba funkcija obavlja se putem Keychronove web aplikacije, koja također omogućuje i premapiranje ostalih tipki. Od ostalih značajki, valja istaknuti da Keychron Q1 HE sadržava regulator glasnoće, RGB osvjetljenje te mogućnost jednostavne zamjene prekidača. Kompletno sastavljen model dostupan je po cijeni od 214 dolara u sklopu kampanje na Kickstarteru, dok osnovni model bez prekidača i tipki košta 194 dolara.

Keychron očekuje da će krenuti s isporukama ove tipkovnice u veljači, a kasnije će ih početi prodavati i putem vlastite online trgovine.