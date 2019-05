Električni romobili: i stupom i kantom i rubnikom u glavu

Tko vozi električni romobil trebao bi nositi kacigu, glavna je poruka CDC-ove studije objavljene ovoga mjeseca. Podaci prikupljeni tijekom šestomjesečnog istraživanja Centra za kontrolu bolesti (CDC) u teksaškom Austinu pokazali su da je jedna od svakih 5.000 vožnji šeranih e-skutera završila ozbiljnijom ozljedom, od čega je bilo 48% ozljeda glave. Tijekom promatranog razdoblja ozlijeđeno je ukupno 190 vozača e-romobila; samo je jedan od njih pritom nosio kacigu.

Masovni transportni sharing

Šerani e-skuteri? What the f*uck is that? - upitat će se neki među vama. Jer, ovisno o tome gdje živite, čime se u životu bavite i jeste li skloni hipsterskim životnim navikama, imate dvije opcije: ili ćete biti blaženo nesvjesni njihovog postojanja ili ćete biti ovisni o njima. Poput šeranih bicikala koji su im prethodnica, električni romobili (scooteri) su jedna od commuting-ideja poteklih iz Silicijske doline, namijenjenih rješavanju problema mikromobilnosti, savladavanja kraćih urbanih dionica.

Nevinost bez zaštite: mlade osobe nenavikle na vožnju romobila nenošenjem kacige riskiraju ozbiljne ozljede glave

Na gradskim pločnicima pojavili su se praktički preko noći, ali masovno. Silicijska dolina, Berlin, Pariz ili Washington su mjesta gdje ćete u nekim četvrtima teško prijeći više od par desetaka metara a da vam jureći elektro-romobil ne presiječe put. Samo u Parizu svakodnevno ima preko 250.000 korisnika šeranih e-romobila.

Princip sharinga romobila je jednostavan: na first-and-last-mile urbanim područjima koja su bez automobilskih prometnica, a gdje postoji potreba za brzom pokretljivošću u krugu do 1-2 kilometra (npr. od parkinga za automobile do radnih mjesta) osiguran je određeni broj električnih romobila koje korisnici jednostavno 'pokupe', aktiviraju ih učitavanjem bar-koda pomoću mobilne aplikacije, odvezu se na odredište i tamo ih ostave dostupne sljedećem potencijalnom korisniku.

Korištenje se naplaćuje putem iste mobilne aplikacije. U taj biznis su se uključile brojne tvrtke - sveprisutni Uber (pod brandom Jump Bikes), pa Lime, Bolt (Taxify), Lyft, Spin (Ford Motors) i rastuća je poslovna grana na tom dijelu tržišta.

Traumatološke brojke i statistike

Ali, kao i mnoge druge sjajne ideje Silicijske doline, ni ova nije bez rizika. Vožnja e-romobila ne zahtijeva vozački ispit ni testiranje vještine, a korisnici su mahom poslovni ljudi oba spola, nerijetko bez temeljnih vještina tjelesne koordinacije i spretnosti koju zahtijeva vožnja romobila. Prva studija o ozljedama vozača e-skutera učinjena je prošle godine u Los Angelesu na polaznicima sveučilišta UCLA i utvrdila je visoku stopu ozljeda glave, uz nisku stopu upotrebe kacige među ozlijeđenim vozačima.

Nova studija, provedena tijekom šestomjesečnog razdoblja u Austinu (Teksas), koristila je izvješća austinske hitne medicinske službe i podatke devet traumatoloških odjela bolnica u tom području. Iz tih je evidencija identificirano 160 potvrđenih i 32 vjerojatne ozljede nastale korištenjem e-romobila. Od ozlijeđenih, velika većina su bili vozači romobila; samo su jedan pješak i jedan biciklist bili kolateralne žrtve u sudaru.

Sve veći broj proizvođača električnih romobila u kompletu s vozilom odmah nudi kacigu i štitnike laktova i koljena

Istraživači su iz dobivenih brojki 'izvukli' imena i intervjuirali 125 ozlijeđenih vozača, kako bi stekli bolji uvid u specifičnosti njihovih nesreća. Pojedinosti o preostalih 65 ozlijeđenih su se temeljile na medicinskoj dokumentaciji. Nešto više od polovice ozlijeđenih vozača (55%) bili su muškarci, a nešto manje od polovice (48 %) bili su u dobi od 18 do 29 godina. Pokazalo se i da je prethodno iskustvo u vožnji romobilom važan čimbenik: trećina ozlijeđenih je zadobila ozljede na prvoj vožnji, a još jedna trećina je prethodno vozila romobil manje od deset puta.

Teksaška studija je utvrdila veću stopu ozljeda glave u usporedbi s LA studijom - glavu je ozlijedilo ukupno 48% ozlijeđenih vozača. Najčešće se radilo o višestrukim ozljedama: 70% ozlijeđenih je osim glave zadobilo ozljede gornjih, a 55 % donjih udova. Više od trećine (35%) je slomilo neku od kostiju, a 19% je slomilo više od jedne kosti, pri čemu se nisu računale 'male' frakture prstiju na rukama i nogama.

Kaciga glavu čuva

Ozljede su posljedica širokog raspona scenarija. Pedeset i pet posto je ozlijeđeno vožnjom po cesti, ali 33 % ozljeda je nastalo nakon vožnje po pješačkom pločniku. Šesnaest posto ozljeda dogodilo se u situacijama koje su uključivale i drugo vozilo, od čega je 10 % nastalo zbog stvarnog sudara s tim vozilom; ostatak je nastao nakon pada pri pokušaju izbjegavanja sudara.

Jednak udio ozljeda (10%) nastao je udarcem u rubnik ceste ili staze, a 7 % je bilo posljedica udara u neživi objekt, poput stupa rasvjete ili kante za otpatke. Ozljede su bile češće tijekom vikenda (39%) i između 18 i 6 sati (39%). No, samo 29 % vozača je izjavilo da je konzumiralo alkohol unutar 12 sati prije ozljede. Trideset sedam posto okrivilo je pretjeranu brzinu (šerana elektro-zvijer može 'povući' i do 25-30 km/h), a 19 % ih je krivcem proglasilo kvar na romobilu (najčešće kočnica). Unatoč svega navedenog, 38 % ozlijeđenih je izjavilo da će i ubuduće voziti e-romobil.

Preporuka autora studije potencijalnim korisnicima je logična i očekivana: ako planirate početi voziti električni romobil, pokušajte prvo vježbati kod kuće na običnom romobilu kako biste stekli sigurnost i rutinu. A u vožnji nosite kacigu. Dovoljna je i biciklistička.