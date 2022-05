Jedno od mogućih rješenja za krizu u opskrbi: sklopivi kontejneri

Jedna trećina transporta kontejnera u svijetu odvija se s praznim kontejnerima, onima koji se vraćaju u polazišne luke kako bi bili napunjeni za sljedeći transport. To znači da se u svijetu godišnje obavi oko 100 milijuna transporta praznih kontejnera. Osim što zagušuje i usporava svjetsku trgovinu, ovakva praksa košta prijevozničku industriju oko 20 milijardi dolara na godinu.

Usporavanje svjetske trgovine posebno je vidljivo posljednjih mjeseci, kada zbog zagušenja prometa i nedostatka protočnosti u mnogim lukama vladaju nestašice svega i svačega – od automobila, elektronike pa do, primjerice, dječje hrane u SAD-u.

5 u 1

Startup Staxxon iz New Jerseya sada misli da ima dio rješenja za ovaj problem. Njihova inovacija je sklopivi transportni kontejner, koji se sažima poput harmonike kada je prazan. To omogućava da se na prostoru jednog praznog kontejnera prevozi njih do pet. Osim što bi ubrzalo prijevoz praznih kontejnera, ovakva bi ušteda donijela i smanjenje emisija stakleničkih plinova te pojeftinila transport. Izumitelji ovog rješenja kažu kako je riječ o najvećoj inovaciji otkako je standardni logistički kontejner patentiran, 1956. godine.

Sam Staxxonov kontejner osmišljen je prije više od deset godina, no tek se sada, čini se, došlo vrijeme da se inovacija i komercijalizira. Kompanija je otvorila prednarudžbe, prilikom čega je potrebno uplatiti polog od 100 dolara za svaki naručeni kontejner. Plan im je s masovnom proizvodnjom započeti do kraja ove godine.

Proizvodit će ih u tri standardizirane veličine – duljine 20 ili 40 stopa te u povišenoj inačici od 40 stopa.