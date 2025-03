Europol predviđa pad digitalnog piratstva u Europi

Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva, poznatija pod imenom Europol, objavila je nedavno svoje najnovije izvješće o organiziranom kriminalu EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (EU-SOCTA) 2025, u kojem se bavi taktikama, alatima i strukturama kojima se koriste organizirane kriminalne skupine. Među stotinjak stranica izvješća našlo se i otprilike pola stranice posvećene digitalnom piratstvu, s nekim zanimljivim, možda i kontroverznim zaključcima.

Europol jedno, EUIPO drugo

Europol piše kako se digitalni sadržaj kroz piratske kanale konzumira putem mobitela i računala, a potražnju za njime potiče pojava sve većeg broja ilegalnih OTT streaming servisa. Napominje i da se digitalno piratstvo često isprepliće s drugim oblicima organiziranog kriminala, poput krađe identiteta, kršenja intelektualnog vlasništva te ostalih oblika kibernetičkog kriminala. Nakon toga, bez pretjerano mnogo detalja, izvješće navodi i predviđanje da će digitalno piratstvo u Europi biti u padu, tj. da će kriminalne skupine koje se njime bave biti suočene s padom potražnje.

"Trenutačna kriza troškova života kao i fragmentacija sadržaja na više legalnih platformi za streaming potiču potrošače da traže isplativije i objedinjenije pakete bez obzira na njihovu nezakonitost. Ipak, zbog poboljšanog pristupa legalnim platformama i strožeg nadzora provedbe u nekim državama članicama, očekuje se daljnji pad broja korisnika ovih nezakonitih platformi", kaže Europol. Njihovi navodi o "daljnjem padu" u suprotnosti su s rezultatima istraživanja Europskog ureda za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koje među glavnim zaključcima ističe da je trend piratstva u blagom porastu, što je primarno generirano piratiziranjem TV sadržaja.

Iz Europola su dodatno pojasnili da je riječ tek o predviđanju za naredno razdoblje, budući da oni očekuju da će se situacija s legalnom dostupnošću sadržaja popravljati, mjere nadzora poboljšavati, pa bi sve to trebalo dovesti do manje potražnje za ilegalnim streamingom. Kada bi se to trebalo dogoditi, nisu precizirali.