Rad na daljinu – iz zabavnog parka ili s kruzera

Često spominjano "novo normalno" ne podrazumijeva samo ostajanje kod kuće, rad na daljinu i izbjegavanje društvenih kontakata. Ako se pita vlasnike zabavnog parka Yomiuriland u Tokiju, novo normalno moglo bi podrazumijevati i uzimanje prijenosnog računala, kupovinu karte za ovaj tematski park, te rad iz, primjerice, kabine na panoramskom vrtuljku.

Rad i zabava

Ovo iskustvo koštat će zainteresirane digitalne nomade oko 115 kuna na dan. Za tu cijenu dobit će dnevnu ulaznicu u zabavni park, korištenje njihovog bežičnog pristupa Internetu i priključka na struju, kabinu pokraj bazena u kojoj mogu složiti privremeni ured za cijeli dan, te ulaznicu za vrtuljak ("ferris wheel") u čijoj kabini mogu, izolirani od svijeta i s dobrim pogledom, raditi do sat vremena u danu.

Rad i plutanje

Druga zanimljiva ponuda dolazi iz Silicijske doline. Tamo je startup Ocean Builders primijetio kako postoji velik broj trenutačno uslijed pandemije neiskorištenih velikih turističkih kruzera. U pregovorima su s agencijom Carnival Cruises da im prepusti jedan od tih brodova, koje bi oni potom pretvorili u plutajući "kriptobrod".

Na njemu bi ugostili do dvije tisuće ljudi iz raznih digitalnih zanimanja, od onih koji se bave kriptovalutama, pa do svih drugih poput developera, dizajnera, startupaša, youtubera ili influencera. Njima bi bilo dostupno 777 kabina koje bi se trajno prodavale po cijenama od 25 do 50 tisuća dolara.

Koliko je poznato, kruzer ne bi nikamo plovio već bi bio usidren na jednom mjestu

Uz kabinu za poslovanje kupci bi dobili i pristup fitness centru, bazenu, te kino dvorani za održavanje raznih konferencija, radionica i prezentacija. Uspije li plan, prvi digitalni nomadi u prvi bi se "kriptobrod" mogli useliti već u siječnju. Naravno, na kruzeru bi vladali najviši higijenski standardi kako bi se spriječilo širenje zaraze koronavirusom, a brod bi imao i mjesto za testiranje kao i dovoljne zalihe lijekova. Plaćanja bi se na kruzeru provodila digitalno, u dolarima ili kriptovalutama. Rezervacije kabina se otvaraju 5. studenoga.