Stručnjaci iz Della prognoziraju: 2019. u znaku digitalnog ekosustava koji se temelji na podacima

Opet je to doba godine – vrijeme za promišljanja o godini iza nas i predviđanjima za godinu ispred nas. Uskoro se približavamo i sljedećem desetljeću inovacija koje nas vodi prema 2030., razdoblju kojeg stručnjaci iz Della vide kao novu eru ljudsko-strojnog partnerstva – u kojem ćemo biti uronjeni u pametno življenje, inteligentan rad i besprijekornu ekonomiju.

Prošle smo godine imali nekoliko hrabrih predviđanja – i neka su se obistinila brže od drugih, no i dalje ima mnogo mjesta za napredak u tehnologijama umjetne inteligencije i strojnog učenja, a autonomni sustavi nastavljaju se formirati dok im organizacije grade digitalni oslonac.

Dakle, što nas čeka u 2019.? John Roese, glavni tehnološki direktor Dell EMC-a, iznio je pregled šest nadolazećih trendova koji će obilježiti sljedeću godinu:

Više no ikada ćemo biti uronjeni u posao i život

Virtualni asistenti nastavljaju biti sveprisutni u potrošačkoj tehnologiji – tehnologiji pametnog doma, „stvari“ i umreženih automobila – učeći o preferencijama korisnika proaktivno im serviraju sadržaj i informacije bazirane na proteklim interakcijama. U domovima ćemo vidjeti spajanje strojne inteligencije s proširenom i virtualnom stvarnošću kako bi stvorili sveobuhvatna iskustva – poput virtualnog pomoćnog kuhara koji vam pomaže u pripremi jednostavnog jela za vašu obitelj. Više no ikada ćete biti povezani s vlastitim zdravljem s još inteligentnijim wellness tracking uređajima koji će moći pratiti još više informacija o tijelu, poput varijabilnosti pulsa (HRV), uzoraka spavanja i drugih, a prikupljene podatke ćete te podatke moći podijeliti sa svojim liječnicima.

Sveobuhvatna inteligencija pratit će korisnike i na posao. Osobna računala i uređaji koji se svakodnevno koriste nastavit će učiti iz navika te će proaktivno nuditi aplikacijama i uslugama adekvatno potrebama korisnika. Napreci u procesiranju jezika i glasovne tehnologije stvorit će produktivniji dijalog sa strojevima, dok će automatizacija i robotika stvoriti bržu i fluidniju suradnju s tehnologijom kako bi bili produktivniji. I dok će aplikacije proširene i virtualne stvarnosti stvarati sveobuhvatna iskustva, korisnici će imati pristup podacima koje trebaju za obavljanje posla bilo kad i bilo gdje.

Rudnik zlata odnosno podataka pokrenut će sljedeći „Zlatnu groznicu“ u tehnološkim investicijama

Organizacije već godinama skupljaju big data. Predviđa se kako će do 2020. godine opseg tih podataka iznositi 44 bilijuna gigabajta odnosno 44 zettabajta. No, to su podaci koji će se napokon moći iskoristiti razvitkom digitalne transformacije.

Kako će nove vrijednosti proizlaziti iz tih podataka – što će voditi u nove inovacije i učinkovitije poslovne procese – tehnološki sektor će primati i više investicija. Pokretat će se novi startupovi kako bi se svladali veliki izazovi omogućavanja umjetne inteligencije. Startupovi će omogućiti nove načine upravljanja podacima kao i nove analitike odnosno novije i sigurnije načine kako bi se došlo do nevjerojatnih rezultata.

5G će nas dovoditi do ruba

Prvi 5G uređaji sljedeće godine dolaze na tržište. Ta širokopojasna mreža niske latencije i nove generacije omogućit će više spojenih uređaja, automobila i sustava – nove umjetne inteligencije, računalno učenje i računanja događat će se na rubu ekosustava – kod korisnika.

Ubrzo će se svugdje oko nas otvarati minijaturni podatkovni centri, hubovi. Samim time će gradovi postati povezaniji no ikada te će tako omogućiti pametne gradove i digitalnu infrastrukturu za koje se očekuje da će biti sve brojniji 2030. godine. To će uvelike promijeniti medicinu i industriju – mogućnost da se podaci s terena odmah na terenu i obrade te podijele ubrzat će i olakšati svakodnevni život.

Sve veća potreba za cloudovima

Prošle smo godine predvidjeli Mega Cloud – raznolike cloudove koji će činiti odličan operativni sustav jer IT strategije imaju potrebu za javnim i privatnim cloudovima. Za sada se to predviđanje pokazalo istinitim. Rasprava za jednom ili drugom vrstom cloudova će se pokazati uzaludnom jer će organizacije shvatiti da trebaju i jedne i druge. Nedavna IDC anketa pokazala je kako više od 80% korisnika sprema podatke na vlastite, privatne cloudove, i taj će se trend i nastaviti čak i s rastom javnih cloudova.

Multi-cloud sustavi pojačat će automatizaciju, strojno učenje i umjetnu inteligenciju jer će davati organizacijama mogućnost da upravljaju, premještaju i procesiraju podatke gdje i kada to trebaju. Zapravo, sve će se više cloudova pojavljivati zbog sve veće distribucije podataka – od autonomnih automobilskih sustava, pametnih tvornica, privatnih in-house aplikacija pa sve do javnih cloudova za mnoštvo aplikacija i usluga koje svakodnevno koristimo.

Milenijalci, pomaknite se, Gen Z dolazi na tržište rada

Milenijalci će se malo morati pomaknuti za Generaciju Z (rođeni iza 1995. godine) koja dolazi na tržište rada, a čime će se to tržište proširiti na čak pet generacija! To će doprinijeti iznimno širokom opsegu životnih, ali i poslovnih iskustava. 98 posto Generacije Z koristilo je tehnologiju kao dio službenog obrazovanja, mnogi shvaćaju osnove kodiranja i očekuju samo najbolje tehnologije na svom radnom mjestu.

Generacija Z pokrenut će novu evoluciju u poslovnim tehnološkim inovacijama te će potaknuti više prilika za starije generacije – od razvitka tehnološke pismenosti do učenja novih tehnoloških vještina. Proširena i virtualna stvarnost će postati dio svakodnevne pojave te će smanjiti jaz u vještinama između pet generacija tržišta rada, a pritom će dati Generaciji Z brzinu i produktivnost koju zahtijevaju.

Eliminiranje slabih karika i otpada

Organizacije će još više vjerovati u održivo poslovanje te će nas pratiti u razvitku poslovnih modela i inovacija koji će odbaciti otpad. Kako bismo pomogli, mi iz Della smo javno podijelili nacrte za pretvorbu plastike koja inače završi u oceanima u recikliranu ambalažu kao i pretvaranje čađe iz ispušnih plinova dizel goriva u tintu za tiskanje na kutijama.

Pomake ćemo vidjeti i u praćenju opskrbnih lanaca korištenjem novih tehnologija. Blockchain će također odigrati ulogu u tom procesu kako bi se osigurali povjerenje i sigurnost kao i osiguranje informacija o podacima, robi i uslugama koje se pružaju.

Ovo je najbolje vrijeme za tehnologiju od kad je modernog svijeta, jer inovacije u 5G, umjetnoj inteligenciji, strojnom učenju, cloudu i blockchainu ubrzano napreduju. Siguran sam da ćemo izvrsno iskoristiti ona 44 zettabajta podataka u 2020. godini. Otkrit ćemo moć podataka nikad prije zamišljenim načinima, usput transformirajući svakodnevne živote i svakodnevne poslove. Vežite se, krećemo punom brzinom u Podatkovnu eru, 2019. godina će biti jedna fenomenalna godina.