Uber otkriva najpopularnije destinacije u hrvatskim gradovima

Uber korisnicima u Hrvatskoj najčešće služi za kretanje do centra u najvećim hrvatskim gradovima, trgovačkih centara i kolodvora – pokazala je to analiza Ubera prema svim lokacijama na koje su se Hrvati vozili u prošloj godini u Zagrebu, Rijeci i Splitu.

Od 150.000 Hrvata koji koriste Uber, čak 40% vozi se njime nekoliko puta tjedno. 83 posto kaže da je to zbog prihvatljivih cijena, a 71 posto kao veliku prednost ističe lakoću naručivanja vožnje. Posebno cijene transparentnost cijena, odnosno, što i prije no što sjednu u auto Uberovog partnera, znaju koliko će ih vožnja koštati.

Istraživanje o najpopularnijim lokacijama u gradovima, Uber je proveo tijekom 2017. godine potpuno anonimno, bilježeći početne i odredišne lokacije putnika

"Uber je u ove dvije i pol godine postao sastavni dio života građana koji cijene sigurnu, transparentnu i učinkovitu uslugu. Bez obzira idu li u izlazak, na posao ili na ručak kod obitelji, znaju da će s Uberom tamo stići sigurno i uz prihvatljivu cijenu. Cijenimo ukazano povjerenje te nastavljamo raditi na unapređenju i širenju naše usluge kako bi se svi građani bezbrižno mogli kretati u gradovima", rekao je Davor Tremac, generalni direktor Ubera za jugoistočnu Europu.

Split

U Splitu su najtraženije vožnje u tri najveća trgovačka centra – Mall of Split, City Centre One i centar Joker. Nakon shopping destinacija u svome gradu, Splićani se najčešće druže u centru, na Peristilu i Rivi. Centar grada najčešće je mjesto susreta i u Zagrebu, no naredna tri najpopularnija mjesta u glavnom gradu su – kolodvori, pojasnili su iz hrvatske podružnice Ubera.

Zagreb

Uberovi korisnici u metropoli najčešće traže prijevoz do ili od autobusnog kolodvora, aerodroma i željezničkog kolodvora. Osim Zagrepčana, na ovim lokacijama Uber naručuju i turisti koji dolaze u Zagreb. U centru grada najfrekventnije je križanje Tesline i Preradovićeve ulice, odnosno najbliža točka Cvjetnom trgu do koje se može doći autom. Čak 32% zagrebačkih vožnji prošle godine počelo je ili završilo upravo na tom mjestu. Slijede lokacije blizu Trga bana Jelačića: Europski trg i Kaptol, Gajeva ulica, Gundulićeva, križanje Petrinjske i Amruševe te Zrinjevac.

Rijeka

Riječani se u Uber najčešće pouzdaju kada putuju i moraju na vrijeme stići na autobusni kolodvor. Drugo omiljeno mjesto im je Tower centar, a zatim sami centar grada. U 15 najposjećenijih lokacija u Rijeci, našla su se i četiri obrazovne institucije. Među ostalima, Uber vole studenti Veleučilišta Rijeka, medicine i prava.