Links otvorio poslovnicu u Velikoj Gorici

Poslovnica u Velikoj Gorici ujedno je prva Linksova poslovnica u gradu čiji će stanovnici, zbog njihovog širokog asortimana, imati na dohvat ruke najveću ponudu informatičke opreme. Kupcima se među više od 3.000 artikala nude isključivo informatički proizvodi, ali imaju mogućnost naručiti i ostali Links asortiman uz mogućnost besplatne dostave ili s preuzimanjem u poslovnici.

Links opskrbljuje kupce diljem cijele Hrvatske najnovijom tehnologijom te teže da se približe najvišim standardima tržišta uz pružanje novog iskustva kupnje, vrhunske palete proizvoda te brze i kvalitetne usluge. U novoj Links poslovnici dostupna je velika demo zona koju čine laptopi, monitori, tableti i smartphone uređaji te ih svatko može isprobati te uz pomoć njihovog stručnog tima izabrati idealan proizvod koji će zadovoljiti sve potrebe i želje.

Iz Linksa su zaključili kako je proširenje prodajne mreže prirodni razvoj tvrtke budući da su se pozicionirali kao nacionalni lider u ponudi IT uz naglasak na pametne uređaje. „Želimo omogućiti jednostavniji svakodnevni život budući da su vremena sve izazovnija i zahtjevnija. Iz navedenog razloga nadograđujemo naš portfelj proizvoda, aktivnosti, usluga te proširujemo svoju prodajnu mrežu kako bi olakšali našim kupcima kupnju istih u svojem gradu. Proveli smo istraživanje i nakon dobivenih razultata odlučili smo se za otvaranje poslovnice u Velikoj Gorici iz razloga što trenutno nema šire ponude IT opreme te zbog same veličine grada i okolice u kojima se pokazala velika potreba za ovom vrstom opreme“ – ističu u Linksu. Osim super ušteda na dan otvorenja Links je pripremio 300 super poklona za najbrže kupce, a za odličnu atmosferu pobrinuo se DJ i njihova Links maskota koja se posebno svidjela najmlađim posjetiteljima.

Sve ove promjene zahtijevale su nova zapošljavanja i edukaciju zaposlenika i iz tog razloga je početkom travnja u njihovoj središnjici u Svetoj Nedelji održan preboarding sastanak gdje su novim zaposlenicima pobliže predstavili Links, etički kodeks i način poslovanja. Novi zaposlenici uključeni su odmah u onboarding proces u kojem su se upoznali s Links asortimanom, temeljnim vrijednostima te benefitima rada, sami proces trajao je nekoliko tjedana. Sve ove promjene zahtijevale su nova zapošljavanja i edukaciju zaposlenika kako bi svojim kupcima pružili najkvalitetniju uslugu, u Linksu su svjesni koliko je to bitno za kvalitetno poslovanje te su od početka godine zaposlili 29 novih djelatnika.

„Svjesni smo činjenice kako je vrijeme resurs koji nam je u današnje vrijeme iznimno dragocjen i upravo smo iz tog razloga odlučili proširiti našu prodajnu mrežu koja će stanovnicima Velike Gorice olakšati svakodnevicu, uštedjeti vrijeme, učiniti kupovinu bržom i jednostavnijom. Kako bi im sve bilo lako dostupno osigurali smo ispred nove poslovnice 7 parkirnih mjesta koja su isključivo za naše kupce“ - ističu u Linksu.

Povodom otvorenja nove poslovnice VELIKA GORICA Links je za kupce pripremio i ekskluzivnu ponudu na preko 1.000 artikala poznatih brendova koja vrijedi do 13. svibnja.