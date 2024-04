Svaki novi potres na Tajvanu ponovo otvara pitanje diversifikacija proizvodnje čipova

Potrese koji se upravo dogodio jačine 7,2 u epicentru, pogodio je, na sreću, suprotnu stranu otoke gdje se nalaze tvornice čipova. Tajvanski i svjetski najveći proizvođač, Semiconductor Manufacturing Co, (TSMC), u je ovom slučaju imao sreću jer se njegovi glavni objekti nalaze u blizini glavnog grada Taipeija na sjeveru i u drugim područjima u srednjem i južnom dijelu Tajvana koji su relativno udaljeni od epicentra na istočnoj strani otoka.

Menadžment Hsinchu Science Parka, gdje se nalazi nekoliko pogona TSMC-a, izjavio je da su evakuirali osoblje iz nekih svojih postrojenja. Provedeno je i preventivno isključivanje dijela opreme TSMC-a i Powerchipa, drugog proizvođač, kako su izvijestili lokalni mediji a prenosi The Associated Press. Uz njih, tu su i UMC i Vanguard International Semiconductor Manufacturing.

Strojevi koji se upotrebljavaju za proizvodnju čipova su visoke preciznosti i svaki pomak može prouzročiti dugotrajne popravke i ponovo rekalibriranje. Delikatnost opreme i materijala koji se koriste za izradu poluvodiča znači da čak i ako je zgrada netaknuta, moguće je oštećenje. Silicijske pločice koje se koriste u proizvodnji poluvodiča, tanke kriške otprilike veličine velike pizze, zahtijevaju precizno rukovanje i kontrolirano okruženje. Najmanja nesavršenost mogla bi ih natjerati da budu odbačeni.

Tijekom potresa magnitude 7,6 koji je zadesio Tajvan 1999. godine, TSMC je doživio gubitak proizvodnje za cijeli tjedan, što je dodatno pogoršalo tadašnji nedostatak određenih elektroničkih komponenata. Kao popratni efekt, zaustavljene su proizvodne trake u nekim tvornicama automobila. Tajvanska industrija proizvođača čipova svjesna je ranjivosti, i kako navode, naučili su lekcije iz prošlosti ali i japanskih iskustava. Glasnogovornica TSMC-a rekla je da su zgrade dizajnirane da izdrže potrese čija je veličina jednaka potresu u srijedu. Pravila u slučaju potresa nalazu evakuaciju iz čistih soba, najosjetljivijeg dijela objekta, zatim gašenja plinskih i kemijskih sustava kako bi se spriječilo istjecanje toksičnih tvari. Obično se predviđa da to zaustavlja proizvodnju u trajanju od šest do deset sati.

Ovisnost

Sudbina industrije Tajvana usko je povezana sa industrijom čipova. Kao dominantni proizvođač koji zadovoljava 23 posto svjetske potrebe čipova, izvoz je u vrijednosti oko 170 milijardi dolara godišnje. To je 41 postotaka ukupnog izvoza i 25 postotaka BRD-a. Zato se i unutar Tajvana razmatra kako diversificirati industriju i smanjiti ovisnost o samo jednoj grani. Posebno, jer Tajvan izvozi čipove u Kinu a američka administracija stalo pritišće da se taj izvoz smanji ili obustavi.

Premještaj tvornica

TSMC zna da su lokacije na Tajvanu ranjive pa uz premještanje proizvodnje čipova po otoku, nastavlja s planovima za početak gradnje druge tvornice u Japanu. Novi pogon u prefekturi Kumamoto trebao bi biti dovršen do kraja 2027. godine. Tvornica će proizvoditi 6-nanometarske čipove, što predstavlja najsofisticiranije poluvodiče koji će se proizvoditi u Japanu. Osim toga, tajvanska kompanija gradi i tvornicu u SAD-u, u Arizoni, za proizvodnju 4-nanometarskih čipova, te jednu u Njemačkoj za proizvodnju čipova od 12 do 28 nm. Uz postojeće pogone u kontinentalnoj Kini, planirani pogoni bi do 2028. povećali TSMC-ovu proizvodnu sposobnost izvan Tajvana na 300 tisuća pločica mjesečno, što bi predstavljalo više od 20% trenutnog ukupnog kapaciteta kompanije.

Uzdaj se u se

Čipovi su temelj svakodnevnog života 21. stoljeća, bilo da se radi o mobitelima, računalima, automobilima, bolničkim uređajima ili podatkovnim centrima. Ovisnost o lako ranjivoj proizvodnji na Tajvanu potiče mnoge da se oslone na svoje izvore. Investicije su već u tijeku.

Američko Ministarstvo trgovine najavilo je nedavno dodjelu 8,5 milijardi dolara u obliku bespovratnih sredstava i 11 milijardi dolara u obliku kredita korporaciji Intel. Iako nije neočekivano da će vodeći američki proizvođač čipova dobiti financijsku potporu za izgradnju novih postrojenja, spekulacije izazivaju lokacije tvornica. Financiranje će biti podijeljeno među četiri Intelove lokacije: Oregon, Arizona, Ohio i New Mexico. Neki tvrde da je cilj ovog poteza maksimizirati broj glasova u godini izbora, ipak, realnije je da se radi o investiciji od kapitalnog značaja. Intel gradi dvije tvornice u Ocotillu, u Arizoni za razvoj svojih najsofisticiranijih tehnologija, koje naziva "Intel 18A" i "Intel 20A". Microsoft je nedavno najavio da će koristiti tehnologiju 18A za neke od svojih specijaliziranih čipova. Osim toga, Intel planira uložiti 20 milijardi dolara u izgradnju dviju tvornica u New Albanyju, država Ohio. Sve je to dio Zakona o Čipovma (CHIPS and Science Act, CHIPS je skracenica od "Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors") Ovaj savezni zakon SAD-a koji je donio 117. Kongres Sjedinjenih Država i potpisao ga predsjednik Joe Biden 9. kolovoza 2022. odobrava otprilike 280 milijardi dolara novih sredstava za poboljšanje istraživanja i proizvodnje poluvodiča u Sjedinjenim Državama.

EU ulaganja

Europski zakon o čipovima (ECA), legislativni je paket koji ima za cilj poticanje proizvodnje poluvodiča u Europskoj uniji. Prvi put najavljen u veljači 2022., Komisija putem ECA-e namjeravala smanjiti europsku izloženost rizicima u lancu opskrbe. ECA je dio investicijskog plana "Čipovi za Europu" koji će trajati barem do 2030. godine i ima za cilj uspostaviti Europu kao "lidera na tržištu", kazala je predsjednici Europske komisije Ursula von der Leyen. Očekuje se da će Europski zakon o čipovima obuhvatiti 43 milijarde eura javnih i privatnih investicija, pri čemu će 3,3 milijarde eura dolaziti iz europskog proračuna​​.

Kina prednjači

Četiri azijske zemlje, Tajland, Vijetnam, Indija i Kambodža, pokušavaju se uključiti u proizvodnje čipova. Kambodža imala impresivan rast od 698%, Indija je povećala isporuke poluvodiča 34 puta na $152 milijuna, prema informacijama koje je objavio Bloomberg.

Iako su sve oči uprte u Tajvan, Kina proizvodi i prodaje više čipova od industrije tog otoka. Prije samo pet godina, kineska prodaja poluvodičkih uređaja bila je $13 milijardi, što je činilo samo 3,8% globalne prodaje čipova. Međutim, u 2020-u, kineska industrija poluvodiča zabilježila je rekordnu godišnju stopu rasta od 30,6% kako bi dosegla $39,8 milijardi u ukupnoj godišnjoj prodaji, prema analizi SIA.