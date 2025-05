Serija "The Office" dobiva nastavak – "The Paper"

Dugoočekivani NBC-ov nastavak popularne humoristične serije The Office napokon ima službeni naslov, a već je neko vrijeme u razvoju. Za sad je poznato da se Greg Daniels, zajedno s Michaelom Komanom, vraća kao izvršni producent, dok glavne uloge tumače Domhnall Gleeson (Ex Machina) i Sabrina Impacciatore (The White Lotus). NBC je otkrio dodatne detalje, potvrdivši da će spin-off nositi naslov The Paper, a objavljena je i prva službena fotografija glumačke postave na kojoj se nalazi i jedan povratnički član ekipe iz originalne serije.

Nova je serija najavljena tijekom prezentacije za oglašivače gdje se Domhnallu Gleesonu i Sabrini Impacciatore na pozornici pridružio i Oscar Nuñez, koji se vraća u svojoj ulozi Oscara Martineza. Radnja prati ekipu koja je, u seriji The Office, ovjekovječila podružnicu Dunder Mifflina u Scrantonu i koja sad, u potrazi za novom pričom, pronalazi povijesne novine pod nazivom The Truth Teller, kao i izdavača (Domhnall Gleeson) koji ih pokušava oživjeti. Kako ambiciozni izdavač nema financijska sredstva za zapošljavanje novinara, odluči na volonterskoj bazi koristiti zaposlenike, ali oni su pak neobučeni i ne znaju što rade. Prema riječima Grega Danielsa za The Hollywood Reporter, ulogu glavnog negativca imaju Internet i činjenica da se vijesti mogu čitati besplatno.

Dok je Oscar Nuñez uzbuđen zbog povratka svoje uloge, originalna zvijezda The Officea, Steve Carell, izjavio je da će gledati novu seriju, ali da se neće pojaviti ni u jednoj od njezinih gostujućih uloga. Serija će se prikazivati od rujna na NBC-u, a osim navedenih su glumaca uloge ostvarili i Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young i Tim Key.