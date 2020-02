Star Trek: Picard prikazuje se svakog četvrtka, počevši od premijere 23. siječnja. U planu je i druga sezona u siječnju 2021. godine. U produkciji CBS-a, streaming je dostupan na platformama CBS All Access i Amazon Prime Video. Seriju predvode Alex Kurtzman (Star Trek 2009; Star Trek 2016), Akiva Goldsman (I, Robot; I Am Legend), Michael Chabon (John Carter) i Kirsten Beyer (Star Trek: Voyager romani 2005-).

U središtu radnje su Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) i Romulanci kao bivši protivnici iz serije Star Trek: The Next Generation (1987-1994). Radnja se događa 2399. godine, 29 godina nakon kraja radnje u ST: TNG; 24 godine od kraja rata u Deep Space Nine (savezništvo s Klingoncima i Romulancima); 21 godina od povratka Voyagera; 20 godina nakon radnje u filmu Star Trek: Nemesis; 12 godina nakon supernove koja je uništila Romul. Ako je bilo sumnji, radnja serije Star Trek: Picard je smještena u glavnom (Prime) timelineu.

Alex Kurtzman je u sklopu New York Comic Cona izjavio da je Star Trek zrcalo koje se postavlja pred društvo - da smo usred masivnog imigracijskog diskursa, i da se njihov tim osjeća ponosnim što uz pomoć Star Treka zadiru u tu tematiku iz što više perspektiva. Bila ona uspješno provedena ili ne, Kurtzmanova ideja o tome što je Star Trek po svojoj se biti ne razlikuje od drugih serija koje nastoje biti aktualne. U najboljem slučaju, ono aktualno se sastoji od uspješnog povlačenja paralela. U najgorem, aktualno se pojavljuje tek u obliku scenarističkih opaski ili producentskih elemenata koji ubadaju u oči jer nisu u skladu s pozadinom i dinamikom filma/serije u kojoj se nalaze.

S druge strane, za Genea Roddenberryja (1921-1991) Star Trek je bio "pokušaj da se kaže kako će ljudska vrsta dostići zrelost i mudrost na onaj dan kada počne ne samo tolerirati, već i uživati u različitostima u idejama i oblicima života. (...) Ako ne možemo biti pozitivni i naučiti uživati u tim različitostima u sklopu naše vlastite vrste, na ovom planetu, onda ne zaslužujemo izaći u svemir i susresti raznolikost koja je gotovo sigurno tamo."

Roddenberry takvim stavom odlazi korak dalje od osvještavanja kroz opisivanje problema i nudi viziju svijeta, odnosno međuljudskih odnosa koji su slobodni od problema iracionalnosti i predrasuda. Umjesto prikaza problematičnog, Roddenberry svojim djelom govori: ovo je ono što je normalno. Roddenberryjev Star Trek nam time ne daje samo predložak kojem se može težiti, već i našu podsvijest o normalnom svakom sljedećom epizodom sve više privikava toj vrsti okoliša. Takav je pristup dobar dio odgovora na pitanje zašto se Star Trek smatra toliko drugačijim, odnosno posebnijim u povijesti serija.

Događaj koji povlači pitanje imigracije u ovoj seriji je zapravo događaj iz prošlosti - evakuacija Romula prije supernove Hobus zvijezde. Stoga ostaje pitanje kako točno Kurtzman misli pristupiti toj tematici na sveobuhvatan, a ne tek retrospektivan način. U prve dvije epizode smo imali žustre rasprave Picarda prvo s novinarkom, a onda i s admiralicom flote. U prvoj epizodi Picard po prvi puta pristaje na intervju prilikom kojeg osuđuje Federaciju za odustajanje od spašavanja Romulovih stanovnika (dvije godine prije supernove), dajući do znanja da je napustio Zvjezdanu flotu jer je prestala biti ono što je bila. U drugoj epizodi admiralica flote Kirsten Clancy zgrožena je Picardovim istupom u javnosti protiv Federacije, te ne izlazi ususret njegovom zahtjevu za istragom.

Na što se točno Federacija svela, najbolje dočaravaju upravo riječi admiralice Clancy. Prema njoj, 14 je vrsta prijetilo odcjepljenjem od Federacije pomogne li se Romulancima kao bivšim neprijateljima (unatoč tome što su se desetljeće ranije na kraju borili na istoj strani protiv Dominija). Također prema njoj, 900 milijuna Romulanaca prihvatljiva su žrtva uzme li se u obzir da tisuće drugih vrsta ovisi o Federaciji po pitanju jedinstva. Prema tome, odcjepljenje manje od stotog dijela Federacije prema admiralici Clancy predstavljalo je stvarnu prijetnju od implozije, odnosno urušavanja Federacije iznutra. Otprilike kao da se Europska Unija raspadne jer je Mađarska izašla iz EU zbog neslaganja s obvezama država članica za vrijeme izbjegličke krize, samo još neuvjerljivije.

Da se radi o snažnoj Federaciji, za pretpostaviti je da bi zaštitila integritet tako što bi se postavila prva prijetnjom suspenzije članstva protivnicima relokacije Romulanaca - i to zbog nepoštivanja vrijednosti na kojima je Federacija i utemeljena, a koje Picard u raspravi s Clancy zagovara. O pravnim, sigurnosnim, ekonomskim i drugim negativnim implikacijama za vrste koje bi izašle iz Federacije je najbolje ni ne započinjati. Drugim riječima, za spašavanje života od neposredne opasnosti nema puno vremena za premišljanje, dok za izglađivanje odnosa kroz diplomaciju na raspolaganju stoji cijela budućnost.

Naravno, rasprava o prethodnome ima smisla samo ako ste voljni progledati kroz prste manjkavom zapletu radnje. Počevši od fenomena supernove kao fenomena koji se može predvidjeti i u skladu s time pravovremeno odreagirati, pa do veličine Romulanskog Carstva koja podrazumijeva dostatnu flotu i broj naseljenih planeta izvan utjecaja supernove.

Spomenom pojma diplomacije dolazimo i do još jednog bitnog razloga zašto Star Trek: Picard, ali i Star Trek: Discovery, ne planiraju ili ne uspijevaju u uspostavljanju Star Trek atmosfere koja je nestala s posljednjom sezonom Voyagera. Osim očitog razloga - formata u kojem je svaka epizoda bila priča za sebe, u Picardu i Discoveryju se malo toga rješava razgovorom, odnosno diplomacijom. Umjesto na prisutnost diplomacije, scenaristi se oslanjaju na prisutnost tajnih organizacija (Section 31, Zhat Vash). Posljedično, borbe i drugi oblici nasilja prisutniji su od zajedničkog promišljanja i drugih oblika dijaloga.

Za one koji nisu upoznati ili ne mare o seriji Star Trek: Picard kao dijelu šire franšize, lako razumljiva i dobro predstavljena priča u prve dvije epizode trebala bi zadržati njihov interes. Za fanove, prisutnost Picarda, Date, Rikera i Deanne Troi (od epizode 4), te Sedme od Devet (od epizode 5), imperativ je za gledanje. Svima će pak pažnju privlačiti urbana scenografija Federacije na Zemlji, krajolik francuskog vinograda, atmosferična glazba Jeffa Russoa (Legion, Altered Carbon, Fargo), te izrazito izražajna gluma. Akcija je prisutna od početka, a na sam početak zvjezdanog putovanja - koje je, sudeći prema traileru, odmetničke naravi - trebat će pričekati još par epizoda.