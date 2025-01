U pripremi anime baziran na Ghost of Tsushimi

Ghost of Tsushima: Legends bit će baziran na istoimenom multiplayer modu iz 2020. godine te ekskluzivno dostupan na Sonyjevom streaming servisu Crunchyroll, a na koji bi trebao stići 2027. godine

Nakon nepune dvije godine šuškanja, ovih dana napokon je i službeno potvrđeno – Sucker Punchova samurajska uspješnica dokopat će se malih ekrana.

Naime, osim igranofilmskih adaptacija Helldiversa 2 i Horizon Zero Dawna, na nedavno održanom CES-u Sony je također najavio da priprema Ghost of Tsushima: Legends – anime baziran na istoimenom multiplayer modu iz 2020. godine.

Ghost of Tsushima: Legends nastat će u koprodukciji Kamikaze Douga i Aniplexa (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba), režirat će ga Takanobu Mizuno, dok na scenariju već marljivo radi Gen Urobuchi. Ako sve prođe prema planu, Ghost of Tsushima: Legends možemo očekivati 2027. godine, a kada bi dotični trebao osvanuti na Crunchyrollu – Sonyjevom streaming servisu specijaliziranom za anime.

Nažalost, kada bi se na velika platna, pak, trebao sručiti igrani film redatelja Chada Stahelskog (John Wick), najavljen još u ožujku 2021. godine, trenutačno nije poznato.