INTERVJU: prof. dr. sc. Gordan Lauc - Je li koronavirus "crni labud" za čovječanstvo?

Dokle je znanost trenutačno dogurala u pronalasku rješenja za pandemiju koronavirusa? Hoće li se doista inficirati 80% čovječanstva? Koju to strategiju ima ovaj virus da je toliko opakiji od uzročnika prehlade i gripe? Odakle uopće virusima "inteligencija" i "taktika" kada su to mikrooranizmi bez mozga? Kako koronavirus "zna" da je čovjek plodno tlo za razmnožavanje i odakle mu "instinkt" za razmnožavanje? Koliko bi epidemiološka slika u Hrvatskoj bila gora da provodimo više testiranja? Je li "ravnanje krivulje" i sveopća izolacija najbolja obrana protiv pandemije? Što je to različito u nerazvijenom imunološkom sustavu djece i slabom imunološkom sustavu staraca da djeca od COVID-a ne oboljevaju, a starci umiru? Hoće li toplo vrijeme stvarno uništiti koronavirus? Je li koronavirus "crni labud" za ljudski rod?

Na ova, kao i na mnoga druga pitanja, u današnjem specijalnom izdanju Tech Radara odgovore je dao prof. dr. sc. Gordan Lauc, poznati znanstvenik, molekularni biolog, direktor Projekta ljudskog glikoma... Cijeli razgovor pogledajte u nastavku.

Redovna izdanja Tech Radara nastaviti ćemo snimati i emitirati kada nam okolnosti to omoguće, a do tada Bug priprema poseban video-program, o čemu ćete doznati više u narednim danima...