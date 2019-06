Personalizirana medicina kao poduzetnički projekt

Prof. dr. sc. Gordan Lauc rođen je 1970. godine u Osijeku. S nepune 22 godine diplomirao je molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirao iz polja kemija, grana biokemija 1995. godine. Na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabran je 1997. za docenta, 2002. za izvanrednog profesora, 2005. za redovitog profesora, a 2010. godine za redovitog profesora u trajnom zvanju. Od 1997. do 1998. usavršavao se na Johns Hopkins sveučilištu u Baltimoreu kao dobitnik prestižne Fulbrightove stipendije.

Od 1998. do 2010. s 20% radnog vremena radio je i kao Predsjednik katedre za Medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta Osijek, gdje 1999. utemeljuje i DNA laboratorij za identifikacije žrtava Domovinskog rata. U periodu od 2001. do 2005. godine bio je Prodekan za znanost Medicinskog fakulteta u Osijeku. 2001. izabran je za gostujućeg profesora Sveučilišta Johns Hopkins, a 2011. godine za člana prestižnog Johns Hopkins Society of Scholars. 2012. izabran je za počasnog profesora Sveučilišta u Edinburgu i naslovnog profesora na Sveučilištu Edith Cowan u Perthu, a 2015. za počasnog profesora Kings College London. 2013. dobio je i Hrvatsku državnu nagradu za znanost. Jedan je od pokretača i direktora Projekta ljudskog glikoma.