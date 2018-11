Koliko na hrvatskom tržištu radne snage vrijede developeri, sistemaši i ostali digitalni talenti?

Gošće današnjeg Tech Radara lovci tu top-kadrova unutar IT sektora - one su Kristina Martić, direktorica Employer Brandinga u TalentLyftu i Mihaela Smadilo, direktorica ljudskih potencijala u Oradianu

Ne tako davno, nezaposlenost je u nas bila veliki problem, no masovno iseljavanje i promjena paradigme na tržištu radne snage stvorila je situaciju u kojoj se danas poslova nudi više nego ikada, osobito u tech industriji. Poslodavci, u lovu na talente – osim ponude sve boljih primanja koriste i inovativne digitalne metode kako bi došli do što boljih programera, sistemaša i drugih IT stručnjaka. Koliko u Hrvatskoj koštaju najbolji junior i senior developeri, sistemaši i ostali digitalni talenti i što im sve najbolji poslodavci nude da ih privuku i zadrže u današnjem Tech Radaru otkrivaju Kristina Martić, direktorica Employer Brandinga u TalentLyftu i Mihaela Smadilo, direktorica ljudskih potencijala u Oradianu, jednoj od najbrže rastućih domaćih tech kompanija...

Tech Radar gledajte svake nedjelje u 13:00 na Bug.hr portalu i na N1 televiziji.