VIDEO: Komentiramo uspjehe domaće tech scene, novitete Elona Muska i treću najveću mobilnu platformu

Vremena su nikad teža za gospodarstvo, no hrvatska tech industrija bilježi nezapamćene uspjehe – ovog ljeta u Infobip i Nanobit investirane su stotine milijuna dolara. Na drugom kraju globusa Elon Musk je predstavio novi sustav baterija za električne aute koji će im omogućiti da koštaju isto kao i automobili s pogonom na fosilna goriva. Huawei App Gallery, pak, raste i postaje relevantan mobilni eko sustav. Teme su to današnjeg Tech Radara za koji govore Alan Sumina, CEO Nanobita i Damir Prusac, Vice President of Engineering u Infobipu, dok su gosti u studiju Davor Runje, predsjednik CISEx-a i Dražen Tomić, glavni urednik portala ICT Business.

