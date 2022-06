VIDEO: Pogledajte najbolje ocijenjeno predavanje na .debugu 2022, Zlatka Hrkaća, CEO-a SofaScorea

Keynote predavanje Zlatka Hrkaća, suosnivača i glavnog izvršnog direktora SofaScorea, naslovljeno "Što povezuje Olivera Dragojevića i naših 22 milijuna korisnika?", sudionici nedavno održanog .debuga 2022 ocijenili su najvišom prosječnom ocjenom, 4,68. Posve iskreno i bez "uljepšavanja detalja", čuli smo priču od namjernim, slučajnim i krucijalnim prekretnicama i detaljima koji su omogućili da SofaScore postane najkorištenija aplikacija na svijetu za praćenje sportskih rezultata uživo.

Video cijelog predavanja poklanjamo vam u nastavku...

Suosnivač SofaScorea Zlatko Hrkać ispričao je nepoznate priče o osnivanju i prvim danima tvrtke. Objasnio je kakvu je ulogu Oliver Dragojević igrao u nastanku jednog od najpopularnijih globalnih produkata i zašto bez njega možda nikada ne bi bilo SofaScorea. Zašto nikada nisu rekli da je SofaScore startup, kako su došli na ideju za projekt, koje su bile glavne prekretnice i koji su momenti bili ključni da mala tvrtka sa zagrebačkih Vrbana naraste do svjetske razine — na ovom predavanju odgovore na sve to i još puno toga, uz osobni Zlatkov osvrt na dos and don’ts za sve one koji se upuštaju u avanturu pokretanja novog projekta u IT industriji.

Zlatko Hrkać je suosnivač i glavni direktor SofaScorea, ugledne tech kompanije sa zagrebačkih Vrbana koja stoji iza istoimene aplikacije za praćenje sportskih rezultata u realnom vremenu, s preko 20+ milijuna aktivnih korisnika u cijelom svijetu.