Twitter označava dezinformacije o cjepivu protiv covida-19

Twitter je objavio na svom blogu da počinje s označavanjem objava koje šire zavaravajuće informacije o cjepivima protiv bolesti COVID-19. Navodi se da će oznake sadržavati relevantne informacije službenih tijela poput Centra za kontrolu i prevenciju bolesti.

Kako bi se borili protiv toga, Twitter planira provesti sustav s pet prekršaja za one koji iznova objavljuju obmanjujuće informacije, nakon kojih dolazi do zaključavanja računa te trajne suspenzije s platforme. Oznake će se pojaviti kao tekst ispod objave, a kako tvrdi Twitter, one će se primjenjivati kombinacijom ljudskih i automatiziranih sustava pregleda, no za početak samo na objavama napisanim na engleskom jeziku.

Izvor: Twitter

Twitter ima pet različitih kategorija za lažne informacije o bolesti COVID-19, a radi se o pogrešnim informacijama o prirodi virusa, o učinkovitosti liječenja i preventivnih mjera, o propisima, ograničenjima i izuzećima u vezi sa zdravstvenim savjetima, o prevalenciji virusa i riziku od zaraze ili smrti te lažno predstavljanje kao zdravstveni djelatnik.

Svaki će prekršaj sa sobom nositi određenu kaznu. Prvi će biti samo upozorenje, dok s drugim i trećim slijedi zaključavanje računa na 12 sati, s četvrtim na sedam dana, a nakon pet ili više prekršaja dolazi do trajne suspenzije.