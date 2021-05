Twitter ponovno pokreće javni program verifikacije

Twitter ponovno pokreće program verifikacije, pa se sad svi korisnici mogu prijaviti za dobivanje svoje „plave kvačice“, stoji u tvrtkinoj objavi na blogu. Korisnici će za verifikaciju trebati ispuniti određene kriterije, među kojima je i posjedovanje računa od javnog interesa koji pripada jednoj od šest različitih vrsta kategorizacije:

Vlada

Tvrtke, marke i organizacije

Novinske agencije i novinari

Zabava

Sport i gaming

Aktivisti, organizatori i druge utjecajne osobe

Osim toga, za verifikaciju je potreban i potpun korisnički račun, drugim riječima, korisnik treba imati naziv i sliku profila, potvrđenu adresu e-pošte ili telefonski broj. Iz Twittera također navode da račun koji se prijavljuje za verifikaciju mora biti aktivan u posljednjih šest mjeseci te mora imati evidenciju poštivanja pravila.

Prijaviti se možete putem Account Settings kartice u sljedećih nekoliko tjedana, a odgovor se na prijavu može očekivati u roku od nekoliko dana, ali se to može produžiti i do nekoliko tjedana, ovisno koliko se ljudi odluči prijaviti. Iz Twittera kažu da će sve prijave za verifikaciju provjeravati „ljudskom rukom“, pa se može očekivati veća razina vjerodostojnosti.

Izvor: Twitter

Twitter će vam, u slučaju odobrene verifikacije, poslati na adresu e-pošte potvrdu, a „plava kvačica“ će se automatski pojaviti na vašem računu. U slučaju da niste zadovoljni s rezultatom prijave i smatrate da ispunjavate potrebne kriterije za verifikaciju, možete se ponovno prijaviti u roku od 30 dana.

„Znamo da trenutačna politika verifikacije možda ne predstavlja sve ljude koji bi trebali ispunjavati njene kriterije, pa planiramo uvesti više kategorija kasnije ove godine, poput onih za znanstvenike, akademike i vjerske vođe“, navode iz Twittera.

Kako prenosi The Verge, Twitter je pokrenuo program verifikacije još 2009. godine u svrhu provjere identiteta poznatih osoba, no korisnici se za nju nisu mogli prijaviti sve do 2016. godine. Unatoč tome, tvrtku su pogodile brojne kritike nakon verifikacije bijelog supremacista, pa su već sljedeće godine bili prisiljeni obustaviti svoj javni program te ručno verificirati određene račune.