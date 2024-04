Musk uvodi naknadu za nove korisnike platforme X

Elon Musk planira uvesti novu naknadu za korisnike koji se tek registriraju na X-u (bivšem Twitteru) s obrazloženjem da je to jedini način da se platforma oslobodi botova.

Ako do sada niste besplatno otvorili račun na platformi X, bivšem Twitter, od sada ćete morati platiti „malu naknada". To je na svojoj platformi objavio Elon Musk. Prema njemu, ova naknada je "jedini način da se obuzda nemilosrdni napad botova". Također tvrdi da nikakva zaštita nije moguća osim plaćanja jer AI botovi mogu lako otvoriti račun, što dovodi to rasta lažnih korisničkih profila.

U naknadnom postu, Musk je objasnio da će korisnici koji odluče ne platiti naknadu biti onemogućeni objavljivati ali će i dalje moći besplatno pratiti druge korisničke profile i čitati sadržaj. Međutim, nakon tri mjeseca imat će besplatan pristup. Nije jasno kako će to nadmudriti AI da otvore nove račune i tiho čekaju tri mjeseca.

Trenutno nije poznate datum stupanja na snagu ovog sustava niti iznos naknade. Prema ranijim glasinama, Twitter razmatra naplaćivanje jednog američkog dolara godišnje.

Verificiranje fijasko

Spominjanje botova kao jednog od glavnih problema platforme ima korijen u nakani da bi se oglašivačima prezentiraju točni soiciodemografski profili korisnika. Otkako je kupio X, pokušaj da verificirani račune plaćaju pretplatu, nije uspio, ni financijski, niti je time riješio problem botova i spama.

Muskov pokusaj uvodjnje verifikacije i čišćenje računa je priča kako se ne vodi platforme, odnosno bilo koji biznis. To je primjer jedne tragikomične poslovne priče koja će se jednog dana proučavati na koledžima.

"Mala naknada", puno problema

Čim je preuzeo Twitter, rekao je da cijeli proces s verificiranim računima treba promijeniti. Prvo su nastali „sivi bedževi“ za „službene“ račune. Zatim je uvedena naknada za sve koji žele „plave bedzeve“. U istom vremenu nastala je je izjava koja s koja se puno koristi u raznim meme objavama: „zaposlenici moraju biti pripravni na hard core posao da bi izgradili „twitter 2.0“.

Ni dva mjeseca nakon preuzimanja, Musk je počeo vraćati račune koji su bili zabranjeni a mehanizmi koji su u platformi bili uspostavljeni da bi se spriječilo širenje dezinformacija, su razvodnjeni do te mjere da više nisu imali efekta.

U cijelom procesu pokušaja da Musk dovede platformu u red, po njegovoj zamisli, da „obuzda botove i riješi spam“ bilo je puno kolateralnih žrtava, mnogo je ljudi izgubilo posao ili su sami otišli, nestalo je povjerenje izmedju platforme i oglašivača, s famoznom “ od….te“ izjavom, i kao krajnji rezultat, platforma je izgubila puno korisnika koji su je sami napustili.

Najnovije, plavi bedževi su se opet iznenada, nenajavljeno pojavili pred neki tjedan na korisničkim računima koje im je Musk ne tako davno oduzeo.

Zato vjerovati kako će „mala naknada“ riješiti puno problema koje je Musk naslijedio ili sam stvorio, je samo još jedna epizode neslavne priče koja je započela kad je Musk unio umivaonik u zgradu Twittera.