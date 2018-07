Uber stigao i u Istru

Nakon sedam gradova u Hrvatskoj, Uber je od danas dostupan i u Istri, priopćeno je iz Uberove hrvatske podružnice. Pula, Poreč, Rovinj i Umag pridružit će se Zagrebu, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Splitu, Novalji i Dubrovniku, a više od 150.000 korisnika u Hrvatskoj moći će koristiti uberX uslugu na našem najvećem poluotoku.

Uber je Istrijanima osigurao besplatne vožnje

U sklopu početka rada u Istri iz Ubera poručuju kako su za narednih nekoliko dana pripremili i promotivne besplatne vožnje. Kako bi se one iskoristile potrebno je u Uberovoj aplikaciji pod opcijom “Payment/ Plaćanje” unijeti poseban promo kod pod nazivom “CIAOISTRA” kojim se ostvaruju dvije besplatne vožnje u Puli, Poreču, Rovinju ili Umagu, svaka u vrijednosti do 35 kuna koje će vrijediti od srijede, 4. srpnja u 11:00h do nedjelje, 8. srpnja u 23:59h.

Cijene vožnje u istarskim će gradovima biti slične kao i u drugim gradovima: start se naplaćuje 6 kuna, te dodatnih 5 kuna po svakom prijeđenom kilometru i 1,5 kuna po minuti vožnje. Minimalna cijena vožnje postavljena je na 13 kuna.