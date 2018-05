Uberov auto htio zakočiti, no nisu mu dali!

Preliminarni izvještaj pokazao da su svi sustavi odradili svoj posao, no vozilu nije bilo dozvoljeno reagirati

Mnogo se špekuliralo o tome zašto Uberov Volvo nije zaobišao osobu koja je gurala bicikl preko ceste, koja je nedavno stradala pod kotačima Uberova vozila. Izlika se pokušavala prvo naći u mračnom dijelu ceste, zbog čega je vidljivost bila smanjena, no čini se kako je kamera iz vozila podeksponirala sliku (a ni podeksponirana slika vozilu nije opravdanje), a i bilo je poznato da su Uberova vozila opremljena lidarom i radarom, koji su morali osobu na cesti registrirati čak i da je bio mrkli mrak.

Mjesto na kojem se dogodila nesreća

Pa se onda špekuliralo da je softver zakazao. No, samo se trebalo voditi dobrom starom hrvatskom izrekom, koja možda ne radi kod nas, ali funkcionira vani: "Neka institucije rade svoj posao". Dakle, samo je trebalo pričekati da se obavi službeno vještačenje, pa makar ono bilo tek preliminarno.

I eto, vještačenje se obavilo (press release, PDF). Što je Odbor za sigurnost nacionalnog prometa (NTSB - National Transportation Safety Board) zaključio? Radar i lidar su registrirali pješakinju koja je gurala bicikl preko ceste šest sekundi prije sudara. Uberovo vozilo se u tom trenutku kretalo brzinom od 69 km/h (poštivalo je ograničenje brzine od 72 km/h na tom dijelu ceste). Uberov sustav je osobu s biciklom inicijalno klasificirao kao nepoznati objekt, zatim kao vozilo i u konačnici kao bicikl i pokušavao je procijeniti putanju kretanja. 1,3 sekunde prije udara softver je zaključio da je potrebno izvesti hitno kočenje kako bi se izbjegla nesreća!

Situacija 1,3 sekunde prije udara, kad je vozilo zaključilo da treba kočiti. Žute kružnice predstavljaju udaljenost - znači, vozilo je 25 metara prije udara htjelo zakočiti. Narančaste linije označavaju sredinu trake, a zelena linija predtavlja sredinu putanje vozila

Sad dolazimo do onog ključnog dijela. Može se razglabati je li tih 1,3 sekunde bilo dovoljno da se išta poduzme, no prema Uberu, takvi manevri su onemogućeni kad softver upravlja vozilom, kako se vozilo ne bi na cesti ponašalo nepredvidljivo! Razumljivo je da treba postaviti neki prag, osjetljivost, jer bi iznenadno kočenje ili izbjegavanje nepostojeće prepreke zapravo moglo izazvati prometnu nesreću. No, ako je Odbor u izvještaju ispravno prenio Uberovu izjavu, prag nije postojao - softveru jednostavno nije bilo dozvoljeno aktivirati sustav za izbjegavanje prepreke na cesti! Da stvar bude gora, softver nije ni nadzornog vozača smio alarmirati. Iako, od vozača se očekuje da sam reagira.

Vozačica koja je sjedila za volanom spornog Uberova vozila reagirala je manje od sekunde prije udara i to zakretanjem volana. No počela je kočiti tek sekundu nakon udara. Vozilo je pješakinju koja je gurala bicikl udarilo pri brzini od 63 km/h. Na objavljenom videu se vidjelo da vozačica pogledava prema dolje, prema središnjoj konzoli. Ona tvrdi da je gledala sučelje sustava za autonomnu vožnju, a da ni jedan od dva mobitela koji su bili u vozilu nije koristila, sve do trenutka kad je nazvala 911.

Kako je ovo tek preliminarno izvješće, Odbor se nije formalno izjasnio o uzroku nesreće. Istraga se nastavlja, s ciljem da se izrade preporuke koje bi spriječile buduće slične nesreće.