AI tržnica posluje kao nikad prije: daj dolar il’ dva za sliku i video, uzmi sve!

Poznati online servis za distribuciju fotografija, videa i glazbe, Shutterstock, ustupa svoje sadržaje kompanijama usmjerenih na umjetnu inteligenciju (AI). OpenAI, Meta, Google, Amazon i Apple novi su partneri Shutterstocka koji će za treniranje i razvoj njihovih modela koristiti preko 400 milijuna slika, videa i glazbenih djela. Kako se očekuje da bi ta partnerstva mogla pobuditi određena pravna i etička pitanja, Shutterstock se pokušava pripremiti te je već stvorio fond za kompenzaciju autora.

Kupci: AWS, OpenAI, Apple

Shutterstock je potvrdio da je već potpisao ugovor o partnerstvu s AWS-om. To će omogućiti klijentima AWS-a pristup prilagođenim datasetima koji su ključni za razvoj aplikacija u rasponu od e-trgovine do autonomnih vozila.

Roger Barga, generalni direktor odjela za strojno učenje u Amazon Web Services (AWS), istaknuo je ulogu Shutterstock.AI-a kao ključnog izvora za njihove projekte. "Za pristup jednoj od najvećih kolekcija fotografija, vektorske grafike i ilustracija, redovito se oslanjamo na Shutterstock.AI," izjavio je Barga.

Još prošle godine Shutterstock je počeo suradnju s OpenAI-jem te sklopio šestogodišnji ugovor koji obećava pružiti potpuni pristup svom sadržaju, uključujući metapodatke koji su ključni za treniranje AI modela. Ovo partnerstvo otvara put za integraciju OpenAI-jevih tehnologija unutar Shutterstockove platforme. Moguća je buduća instalacija OpenAI-jeve DALL-E tehnologije za generiranje slika unutar Shutterstockovog ekosustava.

Appleovo sudjelovanje u ovom trendu, kroz ugovor s Shutterstockom, ukazuje na ozbiljne namjere kompanije da proširi svoje AI sposobnosti. To je posebno značajno s obzirom na nadolazeći WWDC 2024 i lansiranje iOS-a 18 koji će sasvim sigurno biti bogat AI opcijama.

Svi trguju

Svatko tko ima imalo sadržaja uključuju se u sklapanje ugovora i lukrativne poslove. Servisi na koje se zaboravilo da postoje, na primjer, Photobucket, koji je osnovan 2003. godine još uvijek je u biznisu. Nekad 70 milijuna, a danas tek ima 2 milijuna korisnika. Izvršni direktor Ted Leonard, koji vodi malenu tvrtku od 40 zaposlenih, izjavio je za Reuters da pregovara s više tehnoloških kompanija o licenciranju Photobucketovih arhiva. Posjeduju 13 milijardi fotografija i videozapisa koji će se licencirati za obuku generativnih AI modela. Leonard navodi cijene licenciranja od 5 centi do 1 dolara po fotografiji i više od 1 dolara po videu, ali cijena će ovisiti o kupcu i vrsti traženih medija. Očito se pregovara kao na tržnici, tko da više.

Novije kompanije također ne spavaju. Defined.ai, tvrtka sa sjedištem u Seattleu, objavila je da je licencirala svoje podatke nizu vodećih tehnoloških tvrtki, uključujući Google, Meta, Apple, Amazon i Microsoft. Oni posjeduju slike, videozapise, tekstove i audio zapise koji će se koristiti za treniranje modela umjetne inteligencije. Cijene licenciranja podataka variraju ovisno o kupcu i vrsti sadržaja. Prema Danielli Brazi, CEO Defined.ai-a, tvrtke su općenito spremne platiti: dolar ili dva po slici, dva do četiri dolara po kratkom videu, sto do tristotine dolara po satu dužih filmova te 0,001 dolara po riječi teksta. Slike golotinje, koje zahtijevaju najosjetljiviju obradu, koštaju pet do sedam dolara.

Pravne i etičke dileme

Ovakvi ugovori i partnerstva potiču pravne i etičke dileme, posebno u pogledu autorskih prava i naknada za originalne autore. Tek sada izbijaju na vidjelo tajne operacija dok su se, u početku stvaranja velikih jezičnih modela, skidali podaci iz svakakvih izvora na webu. Čak je počelo medjusobno optuživanje. U intervjuu za Bloomberg, Neal Mohan, glavni izvršni direktor YouTubea, iznio je svoje stavove o etičkim aspektima upotrebe podataka platforme u svrhu razvoja umjetne inteligencije (AI). Razgovor se posebice dotaknuo pitanja privatnosti podataka, intelektualnog vlasništva i buduće uloge AI tehnologija unutar same platforme. Tijekom intervjua, Mohan se požalio da je OpenAI napunio svoj model Sora kroz YouTubeovu infrastrukturu. Poruka je: "Korištenje sadržaja u svrhu razvoja AI tehnologije podliježe strogim pravilima i ugovornim obvezama."

FTC kao AI policajac

Kako Ai kompanije i njihovi partneri po tiho mijenjaju uvjeta pružanja usluge, savezna trgovačka komisija (FTC) upozorila je na svom sajtu: „Nepošteno je i varljivo mijenjati politiku privatnosti retroaktivno, bez jasnog i istaknutog obavještavanja korisnika. Korisnici imaju pravo znati kako se koriste njihovi podaci i moraju imati priliku dati pristanak na takvu upotrebu."