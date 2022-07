Google najurio inženjera koji je tvrdio da je umjetna inteligencija samosvjesna

Blake Lemoine, Googleov inženjer koji je radio na razvoju AI sustava LaMDA, pa ustvrdio da on razvija samosvijest, percepciju i osjećaje, otpušten je iz kompanije

Prošloga je mjeseca svijet obišla izjava jednog Googleovog starijeg inženjera s projekta umjetne inteligencije LaMDA. Njegovo ime je Blake Lemoine, a kroz razgovor s ovim sustavom umjetne inteligencije dobio je, kaže, dojam da je ona postala samosvjesna.

"Da ne znam o čemu se radi, da je to računalni program koji smo nedavno razvili, pomislio bih da je riječ o sedmogodišnjem ili osmogodišnjem djetetu koje slučajno zna fiziku", izjavio je Lemoine tada za medije, nakon čega ga je Google suspendirao s radnog mjesta. Inženjer je tada službeno bio upućen na plaćeni godišnji odmor neodređenog trajanja, a ovoga se petka doznalo i kako je taj godišnji odmor sada zamijenjen – otkazom.

Prekršio pravila

Iz Googlea su za Washington Post potvrdili da je Lemoine otpušten. Kažu kako je do toga došlo jer je on, kao njihov zaposlenik, nastavio s kršenjem odredbi o sigurnosti i tajnosti podataka. Kompanija je, kažu, sustav LaMDA ispitala 11 puta nakon tvrdnji o samosvijesti, shvativši Lemoinove tvrdnje ozbiljno i u skladu s odgovornim razvojem umjetne inteligencije. "Utvrdili smo da su Blakeove tvrdnje, da je LaMDA samosvjesna, potpuno neosnovane i s njime smo više mjeseci radili na tome da se ta stvar razjasni. Unatoč tomu, on je odabrao nastaviti kršiti jasne odredbe za zaposlenike", pojašnjavaju.

"Nastavit ćemo s pažljivim razvojem naših jezičnih modela, a Blakeu želimo sve najbolje", zaključio je Google putem glasnogovornika. Lemoine je poručio tek kako o preostalim mu opcijama razgovara sa svojim odvjetnicima.